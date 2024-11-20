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Шесть знаков зодиака могут рассчитывать на финансовую удачу и покровительство Вселенной на протяжении трех зимних месяцев.

Наступила зима, а значит впереди холод, витающее в воздухе ощущение волшебства и ожидание праздников. Сезон катания на лыжах, санках и коньках принесет с собой не только радость и веселье, но и финансовые трансформации.

Как в ближайшие три месяца получить одобрение от звезд и не ополчить против себя Вселенную, чтобы сколотить состояние, эксклюзивно Пятому каналу рассказал астролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог

Финансовый гороскоп на декабрь 2024 и январь — февраль 2025 для всех знаков зодиака

В зимний период человечество ожидает «поистине эпохальное» событие — переход Плутона в знак Козерога и Водолея. А значит, прогрессировать будет искусственный интеллект, а также все, что связано с Интернетом. По словам эксперта также произойдет и отход от традиционной системы ценностей.

«Это время мощных трансформаций, идущих вместе с разрушениями. Поэтому потерять все можно в один момент, но и обрести можно точно так же с полного нуля», — предупредил астролог.

Зимой удача будет сопутствовать не всем — среди везунчиков Близнецы, Тельцы и Овны. На счету у Вселенной эти знаки зодиака под номером один. Как выразился астролог, именно у этих трех знаков есть огромный шанс получить большое богатство, не имея ничего на старте.

У Водолеев шансы заполучить финансовую удачу в декабре, январе и феврале — пятьдесят на пятьдесят. Все зависит от того, насколько чиста их карма. Однако у представителей этого воздушного знака зодиака дела с финансами будут идти гораздо лучше, чем у других «соседей» по гороскопу — на их стороне Плутон.

«Не стоит забывать о масштабности этой мистической планеты, ведь ее вибрации затрагивают весь мир целиком и лучше, если ваши средства будут находиться в какой-то интернациональной субстанции, например, в формате драгоценных металлов, камней или виртуальных денег», — поделился специалист.

Особый успех зимой 2024–2025 года придет Близнецам, так как Юпитер, планета почести, материальных благ и успеха, будет находиться в этом знаке зодиака достаточно долго. Благоприятный период продлится до середины января, после чего Юпитер начнет ретроградное движение, и все финансовые потоки немного ухудшатся.

«Коммуникации между людьми будут спадать и сходить на нет. Налаживать связи станет гораздо труднее, а переговоры станут сложными. Поэтому любые финансовые операции и сделки планируйте до середины января. Тогда они пройдут на ура. Ведь Юпитер очень хорошо себя чувствует в прямом движение по знаку Близнецы. И можно очень многого достичь», — объяснил астролог.

Управитель денег, материальных благ и роскоши Венера совершит путешествие из Козерога в Овна, а значит, финансы начнут приходить зимой через нестандартные источники.

Инновационные идеи, сфера красоты и развлечений, искусство, а также инфобизнес — стезя Венеры. Откроется кладезь материальных благ — особый пик влияния планеты придется на конец декабря 2024 и январь 2025.

Еще немного звездной магии людям стоит ожидать 21 декабря примерно в 12:20 по Москве — астролог прогнозирует волшебный период зимнего солнцестояния, обозначив его как период, когда идеально закладывается любое начинание.

«Планировали сделать бизнес — займетесь. Хотели перейти на новую работу — пришло время для этого. Думали купить недвижимость или сделать вклад? Лучшего времени попросту не найти. Пользуйтесь этой сакральной мистической датой и творите свою новую счастливую реальность», — порекомендовал Харрис.

Гиперактивность зимой будет наблюдаться на небе. На этот раз это Регул, называемый сердцем Льва — одна из четырех знаменитых «королевских» точек (четыре яркие звезды, играющие особую роль в астрологической традиции. Раньше они «сторожили» стороны света и времена года — Прим. Ред.), сулит неземное богатство и огромные почести в обмен на благородство, прежде всего для Льва и других огненных знаков зодиака — Овна и Стрельца.

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У Стрельцов и Овнов зимой дела будет достаточно неплохо. Самое главное — пользоваться качествами Льва — жить для других и для общества, а также стараться больше отдавать и гореть своим делом. Тогда эта звезда не оставит их без внимания в декабре, январе и феврале и наделит заслуженным богатством.

Но вместе с тем на небосклоне гиперактивен Антарес (ярчайшая звезда в созвездии Скорпиона и одна из ярчайших звезд на ночном небе — Прим. Ред.) в соединении с Луной, он входит в созвездие Скорпиона. А значит, дары судьбы зимой можно получить только через катастрофы, бедствия и «восстание из пепла». Это будет касаться и всего мира.

«Мы можем столкнуться с масштабными геополитическими событиями, которые затронут и каждого из нас, а значит, и наши кошельки. Поэтому нужно быть осторожными и не поддаваться различным темным материям и искушением», — прокомментировал смену небесных позиций астролог.

Любой обман и мошенничество не будут поддержаны Вселенной. В самые темные времена необходимо сохранять внутреннюю стойкость и надежду на лучшее — именно тогда звезда окажет поддержку.

Особые финансовый успех в течение декабря 2024, января и февраля 2025 гороскоп сулит тем, кто работает в сфере шоу бизнеса и политики, управления людьми, педагогики и преподавания, а также науки и медицины. Если человек занимается этими сферами, бояться не стоит — капитал только приумножится, а перечисленные виды деятельности станут очень востребованными.

Любой агрессии и жесткого напора лучшие избегать и здесь небосклон подсвечивает Рак. Диспозитор (это планета, которая является «управителем» другой планеты — Прим. Ред.) Антареса это Марс. Именно он будет играть злую шутку со знаком зодиака Рак в зимний период, потому что движение Марса будет меняться, принимая то прямое, то ретроградное положение.

Поэтому этих представителей водной стихии будет кидать из стороны в сторону: им придется столкнуться со вспышками эмоций и агрессией. Со всем этим Ракам придется справляться больше, чем всем другим представителям небосклона. Если они смогут пережить эту проверку, то получат сакральный дар Антареса. А это великие почести, стабильность, материальные блага на многие годы вперед.

Всем представителям зодиакального круга, согласно финансовому гороскопу на зиму, нужно переходить от труда физического к интеллектуальному, не забывать о духовной жизни и о том, что у них на сердце. Быть благородными и отчасти жить для других и для мира. Тогда все знаки зодиака получат зимой большие материальные награды.