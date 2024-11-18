Сюрпризы Огненной Луны: когда делать денежную стрижку в декабре 2024
Фото, видео: 5-tv.ru
В декабре 2024 года Венера подарит особенные возможности для изменения имиджа. Выбрав подходящие дни для стрижки, можно не только преобразить внешность, но и привлечь финансовый успех.
Первый месяц зимы — самый суетный в году. Как правило, в декабре многие торопятся закрыть все важные дела по работе, спланировать семейный отдых, подготовиться к Новому году, выбрать подарки для близких, друзей и коллег.
Именно поэтому в этом месяце так трудно найти время для посещения салона красоты. Однако перед Новым годом обязательно нужно привести себя в порядок, чтобы быть неотразимыми в праздничную ночь.
В какие дни декабря лучше всего запланировать поход в салон красоты, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Светлана Мишина.
Светлана Мишина
Астролог
Основные фазы Луны в декабре 2024
Традиционно для календаря стрижек эксперт использует фазы Луны и прохождение Луны по знакам зодиака. Дополнительно астролог уделяет внимание аспектам, которые делает Луна с другими планетами.
1 декабря — новолунье. Не подходит для манипуляций с волосами.
1 — 10 декабря — растущая Луна. Благоприятные даты для стрижек и уходовых процедур.
15 декабря — полнолуние. Лучше не посещать салон красоты.
16 — 31 декабря — убывающая фаза Луны, когда стрижки замедляют рост волос.
Луна в стихии Земли будет 3, 4, 20 с 11:00, 21 с 14:00 и 22 декабря до 22:00 по московскому времени;
Луна в Воздушных знаках наступит 5, 6, 7 до 13 часов и 14 декабря до 17:00 по московскому времени;
Луна в Овне пробудет 10–11 декабря;
Дни Огненной Луны пройдут 18 с 04:00, 19 до 19:00, 28 и 29 декабря с 12:00 до 23:00 по московскому времени;
Луна в Водных знаках наступит 7 с 13:00 по московскому времени, 8, 9, 16, 17, 25, 26,27 декабря;
Луна в Венере будет 12, 13 с 11:00 до 21:00, 23 и 24 декабря с 09:00 до 14:00 по московскому времени.
Самые благоприятные дни для стрижек в декабре 2024
В декабре большое разнообразие дат, подходящих для похода в парикмахерскую. Несмотря на плотный график работы перед Новым годом, найти окошко для записи в один из 19 дней точно получится.
Стрижки, сделанные 3 и 4 декабря, подойдут тем, кто вместе со сменой имиджа хочет привлечь в свою жизнь карьерный рост и поменять статус. В эти даты Луна, начиная с 11:00 по московскому времени, поспособствует укреплению структуры волос. Время также удачно для окрашивания. Краска хорошо ляжет, и пигмент долго продержится.
Следующие дни, 5, 6 и 7 декабря до 13 часов тоже отлично подходят для стрижек. Однако конкретно эти даты лучше выбрать для записи в салон красоты тем, кто готов экспериментировать с формой и цветом волос. Что бы ни захотел клиент, стилист сможет ему угодить, и результат точно порадует.
Луна в Овне 10 и 11 декабря идеальна для коротких и спортивных стрижек, как мужских, так и женских.
Самые женственные и прекрасные образы получится создать 12 и 13 декабря с 11:00 до 21:00. Луна в Венере будет направлять руки мастера, чтобы подчеркнуть красоту клиентки.
Время с утра до до 17:00 14 декабря подходит смелым натурам. Если надоел привычный цвет волос и хочется сменить прическу, попытка обновиться точно не останется незамеченной.
«Но имейте в виду, что вы должны быть готовы к любым результатам. Потому что они могут быть разными», — предупредила астролог.
Подпитать шевелюру, позаботиться о кончиках и наполнить локоны блеском получится 16 и 17 декабря.
Внутренней и внешней привлекательности добавят стрижки, сделанные 18 декабря с 04:00 и 19 декабря до 19:00. Успех у противоположного пола, как и материальный бонус гарантированы.
Три даты подряд — 20 декабря с 11:00, 21 декабря с 14:00 и 22 декабря до 22:00 — подарят положительный эффект как после стрижки, так и после окрашивания.
Первая половина дня 23 и 24 декабря с 09:00 до 14:00 отмечена влиянием Венеры. Эта планета поможет мастеру заручиться чудесным настроением, и эксперимент с новой стрижкой точно удастся. Не исключены также щедрые бонусы от администратора салона.
Если рискнуть и отложить поход к стилисту до 28 или 29 декабря с 12:00 до 23:00, можно поймать удачу за хвост. Период Огненной Луны стоит использовать, когда хочется стать более привлекательными и заметными в обществе. Ведь именно это поможет привлечь успех. В том числе и у противоположного пола. Это время станет благоприятным и для того, чтобы приманить популярность и деньги.
Когда делать денежную стрижку в декабре 2024
Когда Луна будет в Огненных знаках Стрельца и Льва 18 декабря с 04:00, 19 декабря до 19:00, 28 и 29 декабря с 12:00 до 23:00, нужно задуматься о смене имиджа. Стрижка, сделанная в один из этих дней, поможет поправить финансовое положение.
Вместе с физическим обновлением стоит настроиться на позитивный лад и визуализировать финансовые цели. Стрижка в этот период может придать уверенности и способствовать притяжению денег.
Для привлечения материальной удачи нужно соблюдать следующие правила денежной стрижки:
- Стричься только в удачные даты по лунному календарю, так как незнание космических законов не освобождает от того воздействия, которое они оказывают. Если пойти к специалисту в неблагоприятное время, то можно серьезно навредить не только здоровью волос, но и лишиться тех благ, которые есть сейчас.
- Если не удается посетить парикмахера, то можно попросить родственника или друга символически состричь хотя бы кончики. При проведении процедуры дома лучше доверить ее выполнение человеку, с которым налажены хорошие отношения.
- Нельзя самому срезать себе кончики волос. Самостоятельная манипуляция может, наоборот, закрыть канал для поступления средств и отвернуть от себя денежную удачу.
- Не стоит стричься у мастера, который находится в плохом настроении или не вызывает доверия у клиента.
Неблагоприятные дни для стрижек в декабре 2024
Неудачных дней для смены имиджа в декабре тоже хватает.
Неблагоприятные даты для того, чтобы делать стрижки — 1 и 15 декабря. Для того чтобы не отрезать удачу, успех и не навредить качеству волос, желательно пропустить визит в салон красоты.
Лучше не пренебрегать советами астролога и отказаться от стрижки 16 и 17 декабря.
«До 16 декабря на небе планета Меркурий в ретроградном движении. Поэтому до 16, даже до 17 декабря не стоит делать кардинальные изменения своей внешности. Когда мы делаем что-нибудь в период ретроградных планет, как Марс и Меркурий, обязательно что-то придется переделывать», — объяснила специалист.
Не исключено, что прически, сделанные в один из этих дней, придется потом изменить. Если визит в салон красоты избежать все-таки не удастся, то следует просто делать привычную стрижку у своего мастера.
Следует прислушаться к астрологическим подсказкам и не экспериментировать с внешностью, когда Луна будет в Водных знаках. От стрижек и окрашивания следует отказаться 7 декабря с 13:00 по московскому времени, 8, 9, 16, 17, 25, 26, 27 декабря. В эти даты, согласно лунному календарю, рекомендуется делать уходовые процедуры для волос. Питательные маски и оздоровительные процедуры дадут хороший эффект.