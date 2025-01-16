Сразу по нескольким мишеням: какие болезни вызывают сладости

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Сладости — это не только радость, но и серьезная угроза для здоровья. Какие опасные для здоровья инфекции могут содержаться в обычном десерте?

Для многих отказаться от конфет, шоколада и пирожных кажется нереальным, потому что сладости снимают стресс и вызывают радость. Кроме того, они ассоциируются с приятными моментами в жизни: праздниками, семейными встречами или просто уютными вечерами.

Почему торты и пирожные провоируют развитие тяжелых заболеваний? И что можно обнаружить в кондитерском цехе, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Что может скрываться во вкусных десертах

Совсем не благородную плесень стали находить россияне в тортах. Подмосковная пенсионерка обнаружила грибок, когда резала бисквит с кремом. В Магнитогорске на праздничном столе оказался заплесневелый «Наполеон», а в Краснодаре семья с детьми уже успела отведать десерт и лишь потом заметила в нем опасные микроорганизмы.

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«Это просто беспредел полнейший! Какое там число там написано? За один день образовалась плесень!» — возмущен покупатель, указывая на испортившийся торт.

Такое случается как по вине продавца, так и производителя, которые нарушают условия хранения. И это не только грибок, а еще стафилококк и масса других опасных микробов. Сотрудники таких фабрик рассказывают, что иногда в цех даже заходить страшно.

«Бывает, что появляется плесень. Часто есть мыши и крысы. Это такая уже классическая история, так же, как и тараканы», — поделилась кондитер Ирина Малюшина.

Желать лучшего оставляют и ингредиенты, которые используют такие производители.

«Сейчас на крупных производствах чаще всего используют смеси для приготовления десертов. Это выгодно производителю. Это быстрее, это легче. И главное, что это дешевле», — сказала кондитер.

Некоторые производители нашли способ экономить на здоровье потребителей. На сертификацию в лабораторию они отправляют один товар, а на прилавки — другой.

«Его сертифицируют. Но по факту дальше вы можете сделать уже совсем другой состав и класть туда заменители тех же самых продуктов, которые написаны, например, в вашем сертификате», — объяснила кондитер Ирина Малюшина.

Какие болезни вызывают сладости

Кондитерскими изделиями вообще не стоит увлекаться, предупредили эксперты.

«От кондитерских изделий формируется зависимость, как от наркотика. Повышается уровень свободных радикалов, ацидоз. Все это ведет к сдвигу иммунитета. И он уже не видит клетки с генетически измененной природой, то есть раковые. То есть фактически это первый путь к канцерогенезу (Процесс накопления мутаций, способствующих зарождению и развитию раковых опухолей — Прим.ред.).», — объяснила диетолог Марият Мухина.

Еще один опасный компонент — трансжиры. Они увеличивают срок годности продукции и могут содержаться в большом количестве изделий, таких как печенье, кексы или пончики.

«На первый план выходят кондитерские изделия, в производстве которых используется маргарин, который практически молниеносно сказывается на риске развития сердечно-сосудистых заболеваний», — прокомментировала эндокринолог Наталья Петрова.

Кроме того, жиры и углеводы могут привести к ожирению, а большое количество сахара — к развитию диабета.

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Как домашние пряники свели Алибасова с восьмой женой

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Заслуженный артист России Бари Алибасов заключил брачный союз с Еленой около года назад. Восьмая жена продюсера «На-На» сначала была его сиделкой, но довольно быстро очаровала знаменитость. Секретным оружием оказались домашние пряники, которыми она угощала будущего супруга и всех «на-найцев».

«Я тебя завлекла пряниками, да? Да?» — спросила Елена Алибасова.

«А я думаю, что мне так вкусно с пряниками?» — ответил он.

Вкусное хобби молодожены решили превратить в бизнес. Бари Алибасов отвечает за дизайн и промоушен, а Елена — за производство.

«Голова-то если есть, будешь кушать столько, сколько тебе нужно для твоего организма», — добавил Алибасов.

Сколько сладостей можно давать детям без вреда для здоровья

Что делать, если времени на домашнюю выпечку не хватает, а кусочек торта к чаю на завтрак очень хочется? За ответом съемочная группа отправилась на кондитерскую фабрику.

«Мы с вами находимся на самом начальном этапе нашего производства, когда мы получаем сырье и дальше происходит замес наших любимых тортиков», — рассказала руководитель кондитерского производства Наталья Гаврина.

Замешивают торты в огромных тестомесах. После чего будущие коржи подвергают шоковой заморозке. Это позволяет сохраниться им без потери вкусовых качеств. После разморозки тесто раскатывают, выпекают, готовят крем и собирают изделие. На этой фабрике процесс создания кондитерских шедевров — это на 99% ручной труд.

«В контрольную дегустацию у нас входит наш персонал, который проводит ее. Если по органолептике, микробиологии у нас все соответствует, мы эту партию допускаем к отгрузкам», — объяснила Гаврина.

Специалисты сказали, что детям от трех до пяти лет достаточно 12 граммов сахара, от пяти до семи лет — не более 15-ти. Допустимая суточная норма для подростков — 20 граммов, а это примерно пять конфет.

Взрослым рекомендуется употреблять не более 50-ти. То есть одного стограммового кусочка торта будет более чем достаточно.