Цвет красивый, но вкус не тот: как отличить натуральное сливочное масло от пальмового

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Многие потребители сталкиваются с ситуацией, когда сливочное масло не оправдывает ожиданий по качеству и вкусу. Однако на кону стоит еще и здоровье.

Выбор качественного сливочного масла — это не просто вопрос вкуса, но и здоровья. На полках супермаркетов можно встретить огромное количество сливочного масла от разных производителей. Однако разница в качестве порой оказывается колоссальной. При этом цены на продукт могут варьироваться от достаточно низких до запредельных, что, в свою очередь, вызывает у потребителей недоумение.

Почему цены на сливочное масло улетели в космос? Станет ли оно дефицитом? В каких случаях употребление масла опасно? О результатах тестирования продукции разных марок, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Почему дорожает сливочное масло

В России рекордно дорожает сливочное масло. За 2024 год цены выросли более чем на 25%. За 200 граммов продукта придется заплатить в среднем 260 рублей.

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Высокая стоимость спровоцировала случаи воровства. Так, в Москве два молодых человека, избив продавщицу и угрожая ножом персоналу, похитили из супермаркета 25 пачек масла. Дошло до того, что в некоторых магазинах его стали прятать в защитную упаковку, как элитный алкоголь или икру.

«Главный фактор роста стоимости сливочного масла — это рост цен на сырье. Сейчас для сливочного масла нужны сливки, для сливок нужно молоко. Молоко подорожало на 20%. Это самый большой рост стоимости молока за всю историю», — поделился фермер Олег Сирота.

При этом даже высокая цена не защитит от некачественного продукта.

Как производителеи сливочного масла обманывают покупателей

Как недобросовестные производители обманывают покупателей? При помощи шринкфляции.

«Это когда граммовка изделия уменьшается, а стоимость изделия сохраняется. Очень часто такое наблюдается именно в молочной продукции. Потому что сейчас действительно стоимость продукта увеличивается», — рассказал маркетолог Александр Азар.

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Именно поэтому на прилавках все больше упаковок весом 180 граммов вместо привычных 200. Чтобы не стать жертвой маркетологов, нужно внимательно смотреть, сколько именно товара хочется купить. И, конечно, изучать состав. Главный, а в идеале единственный ингредиент сливочного масла — молочные сливки. Об этом рассказали на производстве.

«Сливки мы собираем в такие вот емкости, дальше их нагреваем, охлаждаем, даем им отстояться от трех до пяти часов», — сказал маслодел Владислав Гужва.

После этого сливки загрузили в огромный миксер, который их взбивал.

«На данном этапе производства сливки взбиваются до состояния маслянистого зерна. После чего масло фасуется и уже уходит на реализацию», — отметил специалист.

Если сливочное масло сделано по ГОСТу, оно может быть трех видов и различаться по жирности.

«При выборе настоящего сливочного масла ищите номер ГОСТ на этикетке номер 32261 -2013 в трех вариациях: крестьянское, любительское и традиционное. Оно может быть сладко-сливочным, кисло-сливочным, соленым, несоленым», — прокомментировала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Как выглядит натуральное сливочное масло

Приобрели масло четырех разных марок и попросили специалиста их оценить. У первого образца на упаковке была гордая надпись ГОСТ. Цвет приятный, а вот внешний вид сразу вызвал вопросы.

«Хорошее масло, оно должно немножко поблескивать. А вот здесь оно какое-то неблескучее. Даже, можно сказать, знаете, такой оттенок меловой», — прокомментировал профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Чтобы понять, что в составе у сливочного масла, понадобился лишь стакан горячей воды. Качественный продукт на основе молочного жира без добавок и заменителей должен просто растаять. Однако ни с первым, ни со вторым образцами этого не произошло.

«Хлопья растворяются сильнее. Появились признаки того, что есть небольшое количество масла. Но масло растворяется хлопьями», — отметил эксперт.

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Оказалось ли качественное сливочное масло среди оставшихся упаковок? Образец номер три не понравился специалисту с первого взгляда.

«Это масло старое. Хочу напомнить, что окислившееся масло есть нельзя. Оно вредно для здоровья», — заявил профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Несмотря на огромный срок годности 120 суток, масло успело испортиться.

«Масло не хочет отлипать от ножа в горячей воде. Вот оно прям прилипло. Посмотрите, какие хлопья полетели из этого масла. Это масло не оставляет следов, хлопья сразу всплывают», — отметил профессор.

Вся надежда была на образец номер четыре.

«Знаки качества, знаки экологии. Написано, что только из сливок, и ничего кроме сливок. Одни сливки. Единственное, что смущает, это 120 суток хранения», — прокомментировал Еделев.

Это масло тоже не растворилось в горячей воде и даже не окрасило ее. Эксперта смутил и ярко выраженный сливочный запах, больше напоминающий ароматизатор. Вердикт: скорее всего, образец номер четыре сделан из растительных жиров. Подвели неутешительные итоги.

«В данных четырех образцах стопроцентного сливочного масла, скорее всего, нет», — заключил эксперт.

Как выбрать качественное масло: