Долги с Блиновской никто не спишет: что ждет «королеву марафонов» после банкротства

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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За 2024 Елена Блиновская превратилась из богатейшего блогера страны в абсолютного банкрота. Поможет ли это закрыть уголовное дело? И что произойдет с ее огромными долгами?

Суд признал блогера Елену Блиновскую банкротом. Ее задолженность по налогам и штрафам перед государством составляет 1,17 миллиарда рублей.

Теперь «королева марафонов» может реализовать арестованное имущество, чтобы хотя бы частично погасить огромные долги. Знаменитости придется расстаться с особняком, люксовыми автомобилями и другими видами транспорта, а также предметами роскоши. Шикарную квартиру она уже продала.

Предполагается, что стоимости всех нажитых активов Блиновской не хватит, чтобы полностью выплатить долг. Правда, адвокаты уверяют, что их подзащитная сможет внести астрономическую сумму до Нового года.

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Под какие запреты теперь подпадает Елена Блиновская в новом статусе и какие перспективы у нее есть в таком бедственном положении, эксклюзивно Пятому каналу рассказала эксперт в сфере налогов и юридической защиты бизнеса Ольга Малкова.

Главные ошибки Елены Блиновской

С января 2024 года Елена Блиновская находится в следственном изоляторе по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Ее богатая и красивая жизнь в одночасье закончилась. В доме прошли обыски, на счета и имущество наложили арест, ее отправили в СИЗО, а супруг Алексей Блиновский был вынужден отправиться служить в зону СВО.

Как оказалось, предпринимательница прибегнула к незаконной схеме дробления бизнеса. Она пыталась таким образом «сэкономить» и не отдавать в казну более миллиарда рублей налогов.

«На самом деле, таких масса по стране крупных бизнесменов. На свата, на брата, на жену делят свой бизнес, чтобы меньше платить налогов. Государство все понимает, а сейчас и технологии улучшились, все в автоматическом режиме можно посмотреть и найти. Команда Блиновской тоже попалась на эту удочку», — прокомментировала налоговый консультант.

Однако, по ее мнению, громкого дела и разорения легко можно было избежать. Увы, репутацию и карьеру мастерицы по загадыванию желаний погубили три досадные вещи.

Выбор невелик: какое еще имущество сможет продать Блиновская для погашения долга

Финансовая безграмотность. Елена Блиновская действовала как индивидуальный предприниматель (ИП). По словам специалиста, организационно-правовая форма деятельности была выбрана изначально неправильно. Переоформи та свой бизнес вовремя на «другие рельсы», год бы выдался гораздо лучше.

«Лимиты у ИП были маловаты для такого масштаба. Что ей доначислили — налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль, штрафы и пени. Ее образовательный бизнес можно было оформить как некоммерческую организацию. Тогда налог на прибыль и НДС обнуляются. Она вообще не должна бы была ничего платить. И никакой ответственности. Еще бы взносы за зарплаты сотрудникам уменьшила бы в три раза», — рассказала Малкова.

Кроме того, Елену Блиновскую подвела стратегия «складывать все яйца в одну корзину». Все созданные ей сайты и независимые компании направляли денежный поток из своих касс в один и тот же ИП. Так что вычислить аферу не составило труда.

«Многие думают, что можно спрятать имущество в обществах с ограниченной ответственностью (ООО) или акционерных обществах (АО). Но у нас уже много лет существует субсидиарная ответственность. По ней предприниматель, владелец, директор несет всем своим личным имуществом ответственность за делишки компании», — объяснила специалист.

Русское авось. Пока все работает, можно ни о чем не переживать и не прогнозировать. Под этот пункт также подпадает ощущение собственной безнаказанности от невероятной удачи и баснословной прибыли. Вместе небрежность и зазнайство представляют опасное сочетание.

«В России этот принцип очень распространен: „Соседа коснется, а меня любимого и прекрасного — никогда. Я под куполом живу“. Причем чем выше статус, тем больше уверенности, что его это не коснется. А если коснется, то он расплатится. Но это все до поры до времени», — предостерегла юрист.

Информационная отсталость. На тот момент, когда империя Елены Блиновской только строилась, подсказанные «сведущими» людьми варианты работы были актуальными. Когда же технологии вышли на новый уровень, знаменитость так и не перестроилась и продолжала играть по старым правилам.

«Люди разрабатывают систему, начинают по ней работать и не смотрят за изменением законодательства. Допустим, тогда было сложно проследить, куда сливаются деньги через контрольно-кассовые аппараты. Тогда никто не отслеживал основания для подтверждения льготы на переезд (перевод бизнеса в другой регион позволяет снизить налоговую ставку — Прим.ред.). Но контролирующая система с каждым годом становится мощнее и прозрачнее», — пояснила эксперт.

Сложно представить, что у столь процветающей бизнеследи в команде не нашлось опытных консультантов. Скорее всего, про юридические вопросы никто просто не задумывался. Людей больше волновала прибыль.

Что ждет Блиновскую после банкротства

Когда стало понятно, что суд не намерен отпускать Елену Блиновскую из СИЗО, у нее осталось не так много вариантов, чтобы выйти на свободу.

Подать на банкротство. Самый очевидный шаг, который знаменитость и предприняла.

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Должник обязан продать всю собственность, кроме единственного жилья, в счет уплаты долгов. Под процедуру банкротства подпадает не только личное имущество Блиновской, но также и все объекты, оформленные ею на других лиц.

«У Блиновской же не только на нее саму был оформлен бизнес, а на друзей, сотрудников, мужей сотрудников друзей», — прокомментировала эксперт в сфере налогов.

Теперь всю собственность реализуют с торгов, а вырученные деньги переведут на погашение задолженности. Если «королева марафонов» сможет погасить весь долг, тогда уголовная ответственность с нее будет полностью снята. Итоговая сумма долга должна быть меньше, чем предел уголовной ответственности для индивидуального предпринимателя — 2,7 миллиона рублей за три года.

Если же проданных активов не хватит, долги с Блиновской, скорее всего, не спишут.

«Банкротство — это очень специфическое дело. Оно списывает долги компании, но параллельно еще идет банкротство физического лица, которое не списывает субсидиарную ответственность по долгам компании. Они передаются по наследству. Так что не только вы, но и ваши дети будут отдавать ваши долги. Конечно, есть инструменты, которые нивелируют эти вещи, но их нужно заранее выстраивать», — предостерегла специалист.

После списания долгов нельзя в течение пяти лет регистрировать ИП и в течение трех лет занимать пост гендиректора или члена совета директоров компании.

Заключить мировое соглашение с налоговой инспекцией. Государство предоставит должнику рассрочку на определенный срок.

«Раньше ты был вынужден сразу гасить полную сумму. Теперь есть такой вариант, и он набирает популярность», — отметила Ольга Малкова.