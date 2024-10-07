Выбор невелик: какое еще имущество сможет продать Блиновская для погашения долга

Блиновская сможет продать из своего транспортного парка лишь Bentley Continental

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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«Королева марафонов» обладательница ряда шикарного транспорта — от лодки до авто. Однако продать получится далеко не все.

Блогер Елена Блиновская не сможет продать все имущество из своего транспортного парка. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Стоит отметить, что в транспортный парк «королевы марафонов» входят: автомобили Lamborghini Urus, Bentley Continental, Jeep Wrangler, Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley Davidson, а также снегоболотоход, моторная лодка и гидроцикл.

Однако продать Блиновская сможет лишь Bentley Continental. Как объяснил собеседник, Lamborghini обменять на деньги для погашения долга не получится в связи со спором с лизинговой компанией. Другой транспорт из парка задействован на производстве уголовного дела.

Продажа будет совершаться по той же схеме, как это было с квартирой в ЖК «Донской Олимп»: сначала должны найтись покупатели, затем защита Блиновской попросит суд снять арест с имущества, а потом вырученные деньги направятся на погашение долга.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Долгое время «королева марафонов» находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Она организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь блогер находится в СИЗО.

Согласно документам, «королева марафонов» должна налоговой 1 239 679 149 рублей. Прежде суд разрешил ей продать квартиру для погашения долга. На прошлой неделе адвокат Блиновской Иван Морозов сообщил, что сделка купли-продажи недвижимости в ЖК «Донской Олимп» была совершена на сумму 90 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мосгорсуд продлил арест на имущество Блиновской. Освобождены были только средства родителей «королевы марафонов».