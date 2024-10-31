Экс-куратор «Марафона желаний» Блиновской получала ежемесячно до 4 миллионов рублей

Экс-куратор «Марафона желаний» Блиновской получала до 4 миллионов рублей в месяц

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Лилия Орленко является бывшей подругой блогера.

Экс-куратор «Марафона желаний» печально известного блогера Елены Блиновской Лилия Орленко в суде во время рассмотрения уголовного дела о неуплате налогов заявила, что получала от работодателя ежемесячно до четырех миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Орленко является бывшей подругой «королевы марафонов». Лилия знакома с Еленой с 19 лет. На данный период женщины не общаются.

Куратором известного марафона Лилия стала после того, как у Блиновской появились проблемы с деловым партнерством. При этом изначально она получала 200 тысяч рублей в месяц, но постепенно ее доход вырос.

«Зарплата моя росла в зависимости от (финансового — Прим.ред) роста компании. Последние полгода я получала четыре миллиона рублей», — заявила Орленко.

Деньги экс-куратор получала со счетов различных компаний и это ее не устраивало. В этом она не раз признавалась работодателю.

Ежемесячные расходы основной фирмы Елены составляли от пяти до 18 миллионов рублей. Орленко добавила, что эти деньги блогер распределяла на гонорары коллегам, аренду помещений и на заработную плату сотрудникам.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд снял арест с части счетов Блиновской для погашения долга.