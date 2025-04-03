Свинец, мышьяк и цинк: что подмешивают в состав сухого корма для животных

Фото, видео: 5-tv.ru

При выборе корма для домашнего питомца важно учитывать не только вкус. Что должно быть указано в составе?

Халатность производителей кормов для питомцев может довести их до серьезных проблем со здоровьем. Использование некачественных ингредиентов или неправильная дозировка витаминов и минералов рискуют стать причиной серьезных заболеваний и смерти животных.

К чему может привести недобросовестность производителей сухих кормов для животных? Почему стоит внимательно изучать состав на упаковке? Как подобрать полезный и безопасный рацион для домашнего питомца? Что содержится в кормах известных марок, проверила программа Пятого канала «Страна советов».

Почему некоторые корма для животных запрещают в России

Осенью хозяева домашних питомцев стали массово обращаться в ветклиники с подозрением на отравление. В корме, который употребляли животные, было превышено содержание свинца. Работа завода была приостановлена. Начали проводить проверку.

Продукцию этих производителей вообще запретили ввозить в Россию. В кормах премиальных брендов обнаружили мышьяк и другие опасные добавки.

Читайте также Мошенники в форме: как уберечь питомца от лжеветеринаров

Анастасия на собственном опыте узнала, почему важно внимательно изучать состав.

«Я еще как неопытный, скажем так, собаковод, смотрела только на внешнюю сторону этикетки корма. Там было написано „no chicken“. (без курицы в составе — Прим.ред.) И соответственно, я подумала, что круто, нет курицы, значит, у собаки никакой аллергии не будет», — поделилась Анастасия Ершова.

Спустя несколько недель у домашнего любимца начали слезиться глаза. Дальше — хуже.

«В один прекрасный вечер прихожу с работы. Смотрю, что собака уже вообще еле дышит. Морда очень опухла, все покраснело, нос сухой. И, конечно, мы сразу экстренно поехали в ветеринарку», — рассказала женщина.

В корме присутствовал куриный жир, который и вызвал у питомца сильнейшую аллергическую реакцию.

На что обратить внимание при выборе сухого корма

Всегда нужно обращать внимание на состав продукта и на процентное содержание основных ингредиентов. Таких как мясо, овощи, злаки. Если есть сомнения или вопросы по выбору корма, проконсультироваться с ветеринаром.

Разобрались с составом покупных деликатесов для животных.

Начали штрафовать: сколько тысяч придется выложить нерадивым владельцам собак с марта 2025

«На корме может быть написано, что это корм с ягненком, а ягненка там один процент. То есть, если мы хотим выбрать корм преимущественно из баранины, состоящий у него на упаковке сзади, в составе не должно быть других продуктов», — заявила ветеринар Анна Макарова.

Однако даже скрупулезное изучение этикетки не всегда гарантирует качество. Закон не обязывает производителя кормов указывать полный перечень составляющих. А это может привести к отравлениям. Как и случилось в одном из приютов Подмосковья.

«Мы брали всегда один и тот же корм. В этот день мы весь день прождали корм. По какой-то причине была задержка поставки, и привезли только уже вечером», — поделилась руководитель приюта «Лохматая душа» Лилия Чумакова.

Именно эта задержка и помогла избежать еще больших жертв. Сотрудники просто физически не успели накормить всех питомцев.

Читайте также Самые страшные инфекции: чем нечаянно можно заразить свою кошку

«На следующее утро мы приехали. Собаки все в лежку. У собак отказали задние, передние лапы. У кого задние, у кого все лапы. И было несколько трупов. В общий период где-то 39 собак всего погибло», — добавила Чумакова.

Пробы корма отправили на экспертизу. Они показали наличие в продукте опасных веществ.

«Две лаборатории выявили, что корм токсичен. Значит, было превышение допустимых норм мышьяка, свинца и цинка», — заключила руководитель приюта «Лохматая душа».

Значит ли, что все покупные корма опасны для здоровья животных? Роскачество провело проверку и заключило: на прилавках магазинов все-таки немало качественных продуктов.

«Помимо этого, Роскачество выявило очень важную проблему. Фактически состав кормов частично не совпадает с тем, который заявлен в маркировке», — прокомментировала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Провели проверку. Сдали в лабораторию три вида корма разной ценовой категории. И исследовали на соответствие заявленному составу.

«Нам необходимо было проверить содержание сырого жира и сырого протеина в этих кормах и сравнить нормы», — сказала начальник ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Анастасия Багалика.

Читайте также Отрава в каждом куске: почему собак категорически нельзя кормить шашлыком

Жиры и протеин необходимы и важны в рационе домашних питомцев. Однако превышение их количества может нанести вред здоровью животного.

«Содержание жира и протеина в образце № 1 соответствует заявленному на упаковке. В образце № 2 содержание жира и протеина не соответствует тому, что написано на упаковке. И, соответственно, в образце № 3 массовая доля сырого протеина соответствует, а массовая доля сырого жира оказалась даже больше, чем заявлено на упаковке», — отметила Багалика.

Как приготовить полезное угощение для питомца

Определить достоверность состава вне лаборатории довольно сложно. А вот побаловать питомца безопасными и полезными лакомствами можно и самому.

Теперь Анастасия не только досконально проверяет, из каких ингредиентов состоит меню ее любимца, но и готовит собачьи лакомства сама.

«Для этого нам нужно говяжье легкое, которое мы покупаем слегка замороженное, чтобы было удобнее его резать», — прокомментировала Ершова.

На противень нужно застелить пергамент и выложить кусочки на небольшом расстоянии друг от друга.

«Теперь, когда все наши кусочки оказались на противне, их мы отправляем в духовку на режим конвекция при температуре 100 градусов на пять часов», — сказала женщина.

Вот и готово. Вкусно и полезно. Питомец точно оценит.