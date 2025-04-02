Самые страшные инфекции: чем нечаянно можно заразить свою кошку

Фото, видео: 5-tv.ru/Пятый канал/Радио «Петербург»

У кошки, как и любого живого существа, много своих болезней. Но некоторые из них особенно страшные — и при этом заразные.

Чем только не болеют кошки! Множество их болезней пересекаются с человеческими, в том числе инфекционные.

Опасны ли кошачьи инфекции для человека и какие из них особенно опасны для самих кошек, зачем делать прививки домашним животным, которые не выходят на улицу, эксклюзивно в эфире радио «Петербург» рассказал главный ветеринарный врач Института ветеринарной биологии, кинолог-эксперт, кандидат биологических наук Игорь Чуваев.

Вирус иммунодефицита кошек

У кошки и человека есть немало общих болезней. Например, бешенство, лишай, паразитарные заболевания. Но есть те, которые имеют только схожие названия. Среди них — вирус иммунодефицита кошек (ВИК).

«Вирус иммунодефицита кошек — это совсем другой вирус. К сожалению, для кошек он, в общем-то, смертельный», — объяснил эксперт.

Если ВИЧ передается при интимном контакте или через кровь, то ВИК — еще и через слюну. Чаще всего заражения происходят при кошачьих драках — через царапины и укусы или общие миски.

Кошачий вирус иммунодефицита, как и человеческий, долгое время никак себя не проявляет. Может пройти не один год, прежде чем хозяин животного что-то заподозрит и отнесет питомца к ветеринару. И, как и люди, кошки умирают не от самого вируса, а от сопутствующих ему болезней, например, пневмонии.

«Инкубационный период может длиться и год, и два, и три. Это зависит от целого ряда обстоятельств. Вирус действительно коварный», — пояснил Чуваев.

Проще всего кошачий вирус можно заметить по слишком частым болезням питомца. При такой ситуации хвостатого нужно отнести к ветеринару. Грамотный специалист сразу же проведет необходимые лабораторные исследования, чтобы в первую очередь исключить именно ВИК.

Есть и другие симптомы. Например, увеличение лимфатических узлов и селезенки, снижение веса, диарея и рвота, поражения глаз и ушей, незаживающие раны и нагноения.

Коронавирус у кошек

Немалую опасность для кошек несут коронавирусы, так как они могут провоцировать серьезные заболевания. Основных коронавирусов у них два. О первом — кишечном коронавирусе — переживать не стоит. Сейчас им заражены порядка 90% кошачьих. И, если раньше требовалось лечение, то теперь при легклм течении болезни кошка выздоравливает самостоятельно, как и при простуде.

Однако есть другой тип — РНК. Он уже приводит к страшному заболеванию — инфекционному перитониту. Долгое время он был буквально смертельным приговором для кошек, но сейчас поддается лечению.

«Против инфекционного перитонита есть работающий препарат, но после его испытаний прошло еще слишком мало времени. К тому же цена у лекарства зашкаливающая. Есть российские аналоги этого препарата, но их надо дополнительно проверять, смотреть отдаленные последствия», — объяснил Игорь Чуваев.

Инфекционный перитонит передается через фекалии, вызывается РНК-коронавирусом. При перитоните у кошек воспаляется брюшина, что крайне опасно для здоровья и жизни животного. Шарообразный живот — это итоговый симптом. Перед ним кошка может потерять аппетит, стать слабой, мучиться от лихорадки, похудеть, мучиться от боли в области живота, особенно при пальпации. Также у заболевших животных наблюдаются расстройства мочеиспускания и бледность или желтушность слизистых и кожи. Но самый показательный симптом — поражения глаз. Это могут быть изменения цвета радужки, покраснения из-за кровоизлияний, воспаления сосудов и другие, среди которых особо выделяется слепота.

В группе риска — маленькие котята и молодые особи до двух лет, пожилые кошки, ослабленные, некастрированые, регулярно находящиеся или живущие на улице, а также те, что содержатся группами, живущие в постоянном стрессе и кошки определенных пород: бенгалы и короткошерстыне британцы.

Какие еще бывают кошачьи инфекции

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Инфекций у кошек много. Еще один опасный помимо ВИКа и перитонита — вирус кошачьего лейкоза.

Лейкоз у кошачьих распространяется со всеми выделениями, включая молоко кормящих самок. Группы риска те же, что и для перитонита, за исключением живущих в стрессе питомцев, а также бенгалов и короткошерстных британцев.

Главные симптомы при лейкозе — слабость и резкая потеря веса. Питомец может начать часто кашлять и в принципе страдать от болезней верхних дыхательных путей. В его организме могут развиться злокачественные опухоли, начаться сильная лихорадка. Есть и другие симптомы, их много, но итог один — смерть. Кошачий лейкоз не лечится, можно только продлить жизнь животного с помощью поддерживающей терапии.

Почему важно вакцинировать кошку

Именно из-за смертельно опасных инфекций эксперт советует вакцинировать своих питомцев. Даже если они вообще не выходят на улицу, ежегодная вакцина обязательна.

«Вакцина нужна не только потому, что ее необходимо ставить согласно действующему законодательству, но и для поддержания здоровья кошки и профилактики опасных инфекций, которые вы можете принести домой на себе: на ногах, на одежде с уличной грязью, пылью», — отметил Чуваев.

По этой причине животных лучше не выпускать в общедомовой коридор, особенно, если там моют полы от случая к случаю. В конце концов, прививка — залог спокойствия для хозяина, ведь он сможет быть уверен, что ненароком не заразит своего любимца.