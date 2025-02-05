Мошенники в форме: как уберечь питомца от лжеветеринаров

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Нередки случаи, когда владельцы домашних животных сталкиваются с псевдоветеринарами. Эти люди могут наживаться на больных питомцах и, что самое печальное, ставить под угрозу их жизнь.

Выездные ветеринары могут казаться удобным решением для владельцев домашних животных. Они приезжают на дом по вызову и избавляют четвероногого любимца от лишнего стресса. Однако существуют серьезные причины, по которым не стоит полностью доверять их помощи.

К чему может привести вызов ветслужбы на дом? Почему не стоит доверять жизнь питомца выездным ветеринарам? К каким шокирующим событиям привел эксперимент по вызову специалиста, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Чем опасны выездные ветеринары

Ирина Загуряк — владелица кошки бенгальской породы. В один из дней она заметила странное поведение своей любимицы, которая ждала потомство.

«Бегала, мявкала. То есть я увидела, что какие-то изменения происходят. Ну, я поняла, что, наверное, скорее всего, у нее начинаются роды», — поделилась хозяйка.

Роды у кошки были первые. Поэтому Ирина решила перестраховаться и вызвать ветеринара на дом.

«Пришел. На первый взгляд создал видимость врача, потому что приехал он с чемоданом большим», — добавила женщина.

По итогам исследования ветеринар настоял на экстренном кесаревом сечении. Иначе кошка умерла бы вместе с потомством. Операцию провел прямо на кухонном столе. Оценил услуги специалист в 75 тысяч рублей.

«Он мне ее, эту кошку, несет и просто — на! Говорит, на! В общем, кошка без сознания. Вот на, там накрой ее, чтобы не было холодно, и все!» — сказала Ирина Загуряк.

После этой операции животное так и не оправилось.

«Я категорически против любых операций на дому. В первую очередь это опасно для животного. То есть может оказаться смертельным. Очень часто бывают последствия, что у животного может остановиться сердце во время операции», — прокомментировала ветеринарный врач Марина Михеенко.

Специалисты сказали: полноценно обследовать животное можно, только имея лабораторную базу и диагностическое оборудование. У выездных ветеринаров такой техники нет.

Трагически закончился вызов врача на дом и для собаки Карины Левиной.

«Он сделал заключение о том, что у собаки отказал сердечный клапан. И то, что отек пошел на гортани, и что собака мучается, что собака при смерти. И единственное, что мы сейчас в данный момент вообще сможем сделать, это только усыпить», — рассказала Карина Левина.

Шокированная хозяйка согласилась облегчить мучения любимого питомца. Оплатила дорогую индивидуальную кремацию. Ветеринар увез тело собаки и пропал. Урну с прахом в назначенный срок никто не доставил.

Спустя пару недель бесконечных телефонных скандалов и слез, девушке все же привезли урну. Но каково было удивление Карины, когда она позвонила по номеру, указанному на бирке, и выяснила, что в крематорий ее питомца никто не привозил, а номер телефона ветеринара у них занесен в список мошенников.

«Где-то уже шесть таких случаев. Мне звонят люди, говорят, что вот, сказали, что к вам отвезли. Люди, то есть мошенники-врачи, вводят в заблуждение своих клиентов, берут очень много денег. Там, говорят, люди и по 30, по 50 тысяч берут и так далее. И потом просто пропадают и все», — объяснил сотрудник крематория.

Как псевдоветеринары обманывают хозяев домашних питомцев

Решили провести эксперимент. Корреспондентам удалось вызвать на дом того самого специалиста, который проводил экстренное кесарево кошке нашей героини.

«Ему, конечно, уже вроде полегче как будто бы. Но я не знаю. Все равно не пускает к себе», — сказала девушка, указав на животное.

Специалист попросил уложить котика на столик.

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Этот ветеринар уже «засветился» в программе. Тогда он пытался убедить хозяйку совершенно здоровой кошки в необходимости срочной и дорогостоящей операции. А осмотр проводил довольно жестко. Хозяйка животного предположила, что ее кошка Никуся просто подвернула лапу.

«Все, я понял. Здесь проблема с тазобедренным суставом», — сказал ветеринар.

Но в этот раз специалист превзошел сам себя. После осмотра ветврач вынес вердикт: с котом все хорошо. У него просто стресс. А раз помощь ему не нужна, можно и просто пообщаться.

«Можно подойти вашу татуировку посмотреть?» — обратился мужчина к девушке.

На вопрос, можно ли ему так приставать к клиентам, ветеринар ответил, что иногда можно.

«И что, вы тогда скидку сделаете?» — спросила в шутку девушка.

Мужчина ответил, что сделает. На вопрос о том, какой будет скидка, ветеринар ответил, что пять тысяч рублей. Девушка удивилась и решила узнать об условиях скидки. Мужчина ответил, что сделает ее только в том случае, если они поцелуются.

Вызов ветеринара едва не закончился изнасилованием корреспондента. Неизвестно, как бы все обернулось, если бы в соседней комнате не находилась съемочная группа.

«Нормально! А вы кто?» — удивился ветеринар, увидев съемочную группу.

Мужчине постарались объяснить, что пострадавшие от его рук владельцы животных жалуются. Но он сделал вид, что ничего не знает, и поинтересовался, о каких пострадавших шла речь.

«Ну, Ирина Загуряк, например. Вы у нее котика оперировали в конце октября. С ее слов, вы кошку убили. То есть вы неправильно сделали операцию. Она умерла на следующий день в клинике. И котята тоже половина погибли», — сказала корреспондент.

Мужчина заверил, что операцию он делал правильно и у него десять лет стажа. Также мужчина заявил, что ему больше не о чем разговаривать с корреспондентами и никакую скидку он не делает. Ветеринар скрылся. Но весь диалог был записан.

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И, как говорят другие клиенты ветеринара, это далеко не первый случай в его практике, когда он делает недвусмысленные намеки.

«Он находится рядом с моей кошкой, которая изрезана просто. И вот ни к тому, ни к сему: „Ты такая сладкая“. И я поворачиваюсь: „Это вообще к чему?“ — „Просто у тебя хорошая фигура. Ты, наверное, спортом занимаешься“. — У меня просто шок!» — рассказала Ирина Загуряк.

Все пострадавшие от рук лжеспециалистов твердо намерены добиться справедливости и уже написали заявления в полицию. Юристы: сказали, добиться наказания довольно сложно. Такие псевдоврачи, как правило, не оставляют после себя никаких «улик». Работают без договора, без фирменных бланков и даже ампулы после инъекций забирают с собой. Поэтому владельцам домашних животных рекомендуется проявлять бдительность и осторожность при вызове ветеринаров на дом.