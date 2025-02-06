От синяков до психотравмы на всю жизнь: куда жаловаться на частный детский сад

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В последние годы в обществе все чаще возникают разговоры о контроле над деятельностью частных детских садов, которые, как оказывается, могут скрывать за внешним благополучием настоящие ужасы.

За закрытыми дверями детского сада часто скрываются не только занятия и игры, но и ситуации, которые могут негативно повлиять на психику ребенка. Недостаток внимания и уважения со стороны педагогов иногда приводит к тому, что они начинают применять жесткие методы воспитания.

Что происходит за закрытой дверью детского сада? Как педагоги спецшкол становятся садистами? И какие новые привычки ребенка должны насторожить родителей, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Как воспитатели частных детсадов обращаются с детьми

На кадрах воспитатель частного дошкольного учреждения в Екатеринбурге с силой бьет ребенка по голове, отчего тот падает лицом вниз.

«Хочешь повырезать? Рот закрой!» — говорит она и бьет ребенка.

На видео детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья в Твери. Воспитатели били детей, оскорбляли и в качестве наказаний закрывали в туалете. Не обращая внимания на крики, которые никого в здравом уме не оставили бы равнодушным.

«Туда же… туда же!» — закрывает ребенка в туалете воспитатель, и малыш плачет.

Нередко такие пытки над детьми устраивает даже не один человек. Так, педагоги коррекционной школы в Петербурге не скрывали друг перед другом свое отношение к детям с инвалидностью.

«Ааа! Не надо… Бесстыжая морда! Я не пойму, ты че, обос.лся? Вонище!» — говорили педагоги.

Альбина Ахмедьянова — работающая мама. Прошлой осенью отдала дочь Сашу в частный детский сад в деревне Горки. Однажды Альбина пришла за девочкой на 15 минут раньше обычного и ждала ребенка за закрытой дверью, за которой стоял дикий крик.

«Воспитательницу звали Олеся Алексеевна. И она прям диким голосом, как будто не с детьми разговаривает, а со взрослым ругается с фразами „Закрой рот, ты меня достал!“» — поделилась мама Александры Альбина Ахмедьянова.

Однако получить признание воспитателя в том, что он кричит или обижает ребенка, не так-то просто. Поэтому Альбина решила подложить в карман дочери диктофон.

«Закрой рот! Закрой рот! Рот закрой! Рот закрой, я сказала! Закрой рот!» — слышно на записи с диктофона Альбины Ахмедьяновой.

Мама Александры рассказала, как педагоги обращались с детьми.

«Ребенок кричал почти три часа. Они только приходили по очереди. Били, душили, оскорбляли, унижали, издевались», — прокомментировала женщина.

Тем же вечером Альбина отвела дочь к врачу, который зафиксировал синяки и ссадины. А после отправилась в полицию, где написала заявление и приложила к нему диктофонную запись.

«Я тебе сейчас закрою твой рот. Будешь? Еще больше орать? Будешь еще орать?» — слышно на записи с диктофона Альбины Ахмедьяновой.

Ситуацию прокомментировала детский психолог Светлана Смирнова.

«Что-то явно делали. Потому что она была в такой жесткой истерике. И эта истерика прерывалась. Там было слышно, что она даже задыхалась в процессе. И потом вот этот кашель. Значит, ей как-то затыкали рот каким-то образом», — отметила специалист.

Как проверить частный детский сад

Узнали, что происходило в стенах учреждения. Журналисты смогли попасть внутрь, как родители потенциального воспитанника сада. Встретила их директор заведения. Первое, что сразу насторожило — отсутствие у детского сада лицензии.

«Значит, наш детский сад, я конкретно говорю, оформлен, как две самозанятые единицы. И предоставляем мы услуги няни. У нас нет как такового детского сада, мы предоставляем услуги по присмотру и уходу, как предоставляет няня», — рассказала директор частного детского сада Наталья.

Но вот в договоре, который заключили с родителями, заведение обозначается как детский клуб.

«Если в данном учреждении находится больше, чем условно, пять детей, то в данном случае это услугами няни назвать сложно. Это, безусловно, частный детский сад, который и обязан подчиняться тем требованиям, которые закон предъявляет именно к частным детским садам», — отметил адвокат Тимур Матвеев.

На вопрос о жестокости в учреждении директор заявила, что всему виной муниципальная конкуренция. И папа той самой девочки Саши, на теле которой медики зафиксировали побои.

«Меня очень не любят местные теротделы, местная администрация. Мы все время с ними в борьбе. Могу сказать, что папа этой девочки работал в Челябинске. Он получил работу здесь, в администрации. Все это, в общем, чисто заказуха лично на меня», — сказала директор.

Однако в разговоре с нами папа Саши рассказал, что никакого отношения к местной администрации не имел.

«Это вранье! Я работаю официально инженером в организации и, соответственно, к администрации никакого отношения не имею», — поделился папа Александры Александр Кучеренко.

Полиция провела проверку в отношении этого дошкольного заведения. Что касается Тверского детского сада для детей с особенностями развития: педагога, который избивал и наказывал воспитанников, уволили. Однако родителям не только спокойнее не стало, они находятся под гнетом.

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«Началось давление в виде такого унизительного отношения. Хотя на самом деле виновники-то не родители этого происшествия. Но детский садик воспринимает их как агрессоров», — прокомментировал юрист Никита Сорокин.

Оказаться в подобной ситуации боится едва ли не каждый родитель.

«Мне кажется, надо изменить формат подчинения в частных образовательных организациях, чтобы управление Министерства образования на муниципальном, на региональном уровне, на федеральном уровне могли влиять на эти организации, могли проводить проверки. Сейчас мы не можем проводить такие проверки», — заключила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Стоит помнить, что ребенок может долго скрывать насилие над собой под страхом еще более сурового наказания. Важно установить с ним доверительные отношения и объяснить, что родителям он может рассказать все.

Если у близких возникают подозрения, что его обижают, нужно обратиться к хорошему психологу. Просто сменить детский сад будет недостаточно. Если воспитатель способен кому-то навредить, самое правильное — добиться для него наказания по всей строгости закона.