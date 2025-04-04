Ни скола, ни царапины: как правильно выбрать воск для защиты кузова

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Выбор воска для автомобиля — это не только эстетика, но и защита лакокрасочного покрытия. Правильный воск продлевает срок службы кузова, предотвращая проникновение грязи и влаги.

Автоматический чехол на автомобиль. Такое необычное изобретение представили китайские разработчики. Все, что нужно сделать водителю — поставить прибор на крышу машины и нажать кнопку на пульте управления.

Чехол сам укроет автомобиль, а при необходимости сложится обратно. Производители автотоваров рекомендуют использовать чехлы и тенты, чтобы защитить кузов машины от солнца, воды и грязи.

Но иногда от этих аксессуаров больше вреда, чем пользы. Например, во время сильного ветра швы и крепления на чехлах царапают лакокрасочное покрытие. А в период оттепели под плотным материалом скапливается конденсат. В итоге металл начинает ржаветь. О том, какое средство выбрать, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

В чем польза нанесения воска на кузов автомобиля

Чтобы не рисковать, лучше обрабатывать кузов автомобиля специальным защитным составом. Один из самых популярных на рынке — твердый воск.

«В основном воск дает гидрофобный эффект и используется для того, чтобы после дождя на кузове не оставалось никаких водяных пятен. Чтобы грязь, которая может прилипнуть к кузову, меньше держалась, легче уходила на мойке. Дает очень хороший блеск», — сказал специалист по тюнингу и ремонту автомобилей Бесо Цахнакия.

Твердый воск называют бюджетной заменой керамики. Разница в цене очень заметная. Керамика дороже воска как минимум в десять раз.

Эксперт посоветовал выбирать воск из карнауба. Его делают из листьев бразильской пальмы. Такой состав выдерживает нагрев до 90 градусов. Это в среднем на 20 градусов больше, чем пчелиный воск и парафин.

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Бюджетный или дорогой воск: какой выбрать

В автомагазинах можно купить карнаубский воск за 500 рублей, а можно за 900 или даже за 1300. Будут ли эти составы чем-то отличаться? Решили выяснить. Испытали средства на капоте автомобиля, который заранее помыли от пыли и грязи.

«Капот поцарапан где-то глубоко, где-то не очень. Где-то есть совсем маленькие потертости. Есть вмятины, есть пескоструй. Но посмотрим, что нам даст именно этот твердый воск. Как они поработают, что могут вскрыть, что нет», — прокомментировал специалист.

Для эксперимента разделили капот с помощью клейкой ленты на несколько участков. По одному для каждого средства.

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«Технология нанесения примерно одинаковая. Будем следовать инструкции и таким образом будем наносить воск. Его надо средним нажатием наносить. И когда воск начнет чуть-чуть матовать, надо будет располировывать с помощью микрофибры», — пояснил Бесо Цахнакия.

Работать с бюджетным образцом было просто. Тягучий состав хорошо заполнял царапины и сколы, а вся работа вместе с полировкой заняла буквально пять минут.

«Мелкие царапины ушли, пока незаметны. Цвет глубже стал, преобразился», — отметил эксперт.

На работу с воском за 900 рублей ушло почти в два раза больше времени. Все потому, что этот состав более твердый и его сложнее располировать.

«Завершили наносить второй образец. По первоначальным ощущениям дешевый воск был поинтереснее», — поделился специалист.

На удивление, состав средней ценовой категории придал капоту меньше глянца. Да и дефекты на этом участке было сильнее заметно. Посмотрели, как показал себя дорогой воск.

«Чем тверже воск, тем дольше внимание надо уделять и дольше надо наносить, чтобы достичь правильного результата», — пояснил эксперт.

Полировали небольшой участок капота дорогим плотным воском 15 минут. Но результат порадовал. Поверхность блестела, как новая. А все царапины и сколы, кроме самых глубоких, стали незаметны. Но для чистоты эксперимента сравнили между собой все три состава.

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«Самый бюджетный образец приобрел хороший насыщенный цвет. Скрыл максимально все царапины. И вроде бы выглядел очень хорошо. Средний по бюджету образец твердого воска поработал 50/50. И самый дорогой образец составляет конкуренцию самому бюджетному. Выглядят они примерно одинаково», — рассказал Цахнакия.

Переплачивать за дорогой твердый воск нет смысла. Посмотрели, какой образец дольше продержится на кузове автомобиля. Стали поливать капот из мойки высокого давления.

«Постарались изобразить эксплуатацию автомобиля. Что у нас получилось? Самый бюджетный воск, так как он был самым мягким, сошел», — объяснил специалист.

Уже после третьей мойки от защитного средства за 500 рублей не осталось и следа. Участок капота выглядел так же, как и в начале эксперимента. Чуть лучше показал себя состав за 900 рублей. Он выдержал четыре мойки.

«Здесь он остался. Видно, когда мылся автомобиль, и заметно было, что больше гидрофоба. Лучше работает», — заключил эксперт.

Самым стойким оказался дорогой воск. Начал смываться только после семи моек. Образец за 1300 рублей стал лидером экспериментов. Лучше один раз переплатить и ездить с защитным покрытием пару месяцев.

Для дополнительной защиты можно обработать кузов воском. Повторно, но не раньше, чем через 30-40 минут после нанесения первого слоя. А чтобы состав держался как можно дольше, не оставлять твердый воск сохнуть под солнцем. Лучше на это время загнать машину в гараж.