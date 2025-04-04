ТОП-5 автоновинок весны: какие знаковые модели вскоре появятся у дилеров
Минимум пять «железных коней» — четыре иностранных и один отечественный — заслуживают внимания автолюбителей.
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
Весна 2025 года богата на автопремьеры. На отечественном рынке появится несколько знаковым новинок, способных существенно обогатить гамму транспортных средств на наших дорогах.
Lada Iskra
Самой ожидаемой новинкой станет Lada Iskra. В апреле начнется ее серийное производство в Тольятти, после чего машина отправится к дилерам. Это первая по-настоящему свежая модель со времен запуска Largus в 2012 году. Машина построена на французской платформе CMF-B LS, доставшейся в наследство от Renault. На ней изготавливали Logan и Duster. Теперь заявляется о технологическом суверенитете этой инжиниринговой архитектуры, то есть АвтоВАЗ будет собирать машины без оглядки на французов. Заявлено о 90% локализации платформы и замене 400 импортных компонентов отечественными аналогами.
Lada Iskra комплектуют отечественными силовыми 1,6-литровыми агрегатами от Vesta мощностью 90 и 106 лс. С ними пойдут пяти и шестиступенчатые коробки, а также китайский вариатор. Привод только передний.
Iskra позиционируется между Vesta и Granta и будет стоить от 1,1 до 1,6 млн рублей.
Peugeot 408X
На отечественном рынке неожиданно появился французский лифтбек Peugeot 408X. Дистрибьютер марки компания «Автомобильные технологии» начала ввозить его из Китая. Обещается, что вскоре машина начнет собираться по методу крупноузловой сборки в Калуге.
Машина имеет длину в 4705 мм и колесную базу в 2787 мм, из-за чего имеет большое пространство для задних пассажиров и может использоваться в корпоративных парках и такси.
Под капотом стоит 1,6-литровый двигатель мощностью 175 лс, совмещенный с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin. Привод только передний.
Peugeot 408X ввозятся в богатых комплектациях, включающие адаптивные фары, электропривод сидений и пятой двери, панорамную крышу, камеры для движения по автострадам, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат, подсветку салона, шесть айрбегов и прочие опции.
Цена на Peugeot 408X начинается от 4,7 млн рублей.
Пикап Sollers ST8
Компании Sollers подготовила к производству пикап ST8, который собирается из комплектующих китайского JAC T8. Почти год потребовался для отладки технологии сварки кузовов на Ульяновском автозаводе. Локализовано также производство двигателей, которые идут и на другие модели Sollers. Конвейер уже работает в тестовом режиме.
Первые выпущенные партии уже колесят по полигонам, а серийное производство пикапа должно выйти на полную мощность во втором квартале 2025 года.
Пикап оборудуется 204-сильными турбированным двигателями объемом 2,4 л и мощностью 204 лс. Есть также и 2,0-литровый дизель мощностью 136 лс. С ними идет 6-ступенчатая «механика» с раздаткой и полным приводом.
Цена на Sollers ST8 начинается от 2 820 000 рублей.
«Москвич 8»
В конце прошлого года было объявлено, что весной в Москве начнется выпуск нового семейного кроссовера с тремя рядами сидений — «Москвич 8». На данный момент это единственный семейный автомобиль отечественного производства с 7-местным салоном. В основе «Москвича 8» адаптированный для России китайский JAC X8 Plus. На данный момент идет отладка технологии крупноузловой сборки на бывшем заводе Renault в Москве.
Длина кроссовера 4824 мм, а колесная база 2830 мм. Машина оснащается турбированным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 174 лс, совмещенным с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод только передний.
Цена на «Москвич 8» будут колебаться в районе 2,8-3 млн рублей.
Hongqi HS7
В премиальном сегменте тоже обновление — выходит на рынок китайский полноразмерный кроссовер Hongqi HS7. Машина получила одобрение транспортного средства (ОТТС) и вскоре появится в дилерских центрах.
Флагманский паркетник имеет длину 4995 мм, ширину — 1960 мм и высоту в 1760 мм. Колесная база — 2920 мм. В салоне три ряда сидений и семь пассажирских мест.
В списке опций есть системы активной безопасности, включая автоматическое торможение перед препятствиями и функцию удержания в полосе движения.
Hongqi HS7 оснащается гибридной установкой на основе 2,0-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя. Ее суммарная мощность 245 лс и 380 Нм крутящего момента. Привод — подключаемый полный.
Цена на Hongqi HS7 стартует от 6 942 000 рублей.