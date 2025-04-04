ТОП-5 автоновинок весны: какие знаковые модели вскоре появятся у дилеров

Минимум пять «железных коней» — четыре иностранных и один отечественный — заслуживают внимания автолюбителей.

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Весна 2025 года богата на автопремьеры. На отечественном рынке появится несколько знаковым новинок, способных существенно обогатить гамму транспортных средств на наших дорогах.

Lada Iskra

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Самой ожидаемой новинкой станет Lada Iskra. В апреле начнется ее серийное производство в Тольятти, после чего машина отправится к дилерам. Это первая по-настоящему свежая модель со времен запуска Largus в 2012 году. Машина построена на французской платформе CMF-B LS, доставшейся в наследство от Renault. На ней изготавливали Logan и Duster. Теперь заявляется о технологическом суверенитете этой инжиниринговой архитектуры, то есть АвтоВАЗ будет собирать машины без оглядки на французов. Заявлено о 90% локализации платформы и замене 400 импортных компонентов отечественными аналогами.

Lada Iskra комплектуют отечественными силовыми 1,6-литровыми агрегатами от Vesta мощностью 90 и 106 лс. С ними пойдут пяти и шестиступенчатые коробки, а также китайский вариатор. Привод только передний.

Iskra позиционируется между Vesta и Granta и будет стоить от 1,1 до 1,6 млн рублей.

Peugeot 408X

Фото: официальный сайт компании peugeot/www.peugeot.com.cn

На отечественном рынке неожиданно появился французский лифтбек Peugeot 408X. Дистрибьютер марки компания «Автомобильные технологии» начала ввозить его из Китая. Обещается, что вскоре машина начнет собираться по методу крупноузловой сборки в Калуге.

Машина имеет длину в 4705 мм и колесную базу в 2787 мм, из-за чего имеет большое пространство для задних пассажиров и может использоваться в корпоративных парках и такси.

Под капотом стоит 1,6-литровый двигатель мощностью 175 лс, совмещенный с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin. Привод только передний.

Peugeot 408X ввозятся в богатых комплектациях, включающие адаптивные фары, электропривод сидений и пятой двери, панорамную крышу, камеры для движения по автострадам, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат, подсветку салона, шесть айрбегов и прочие опции.

Цена на Peugeot 408X начинается от 4,7 млн рублей.

Пикап Sollers ST8

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Компании Sollers подготовила к производству пикап ST8, который собирается из комплектующих китайского JAC T8. Почти год потребовался для отладки технологии сварки кузовов на Ульяновском автозаводе. Локализовано также производство двигателей, которые идут и на другие модели Sollers. Конвейер уже работает в тестовом режиме.

Первые выпущенные партии уже колесят по полигонам, а серийное производство пикапа должно выйти на полную мощность во втором квартале 2025 года.

Пикап оборудуется 204-сильными турбированным двигателями объемом 2,4 л и мощностью 204 лс. Есть также и 2,0-литровый дизель мощностью 136 лс. С ними идет 6-ступенчатая «механика» с раздаткой и полным приводом.

Цена на Sollers ST8 начинается от 2 820 000 рублей.

«Москвич 8»

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В конце прошлого года было объявлено, что весной в Москве начнется выпуск нового семейного кроссовера с тремя рядами сидений — «Москвич 8». На данный момент это единственный семейный автомобиль отечественного производства с 7-местным салоном. В основе «Москвича 8» адаптированный для России китайский JAC X8 Plus. На данный момент идет отладка технологии крупноузловой сборки на бывшем заводе Renault в Москве.

Длина кроссовера 4824 мм, а колесная база 2830 мм. Машина оснащается турбированным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 174 лс, совмещенным с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Цена на «Москвич 8» будут колебаться в районе 2,8-3 млн рублей.

Hongqi HS7

Фото: официальный сайт компании hongqi/www.hongqi-auto.com

В премиальном сегменте тоже обновление — выходит на рынок китайский полноразмерный кроссовер Hongqi HS7. Машина получила одобрение транспортного средства (ОТТС) и вскоре появится в дилерских центрах.

Флагманский паркетник имеет длину 4995 мм, ширину — 1960 мм и высоту в 1760 мм. Колесная база — 2920 мм. В салоне три ряда сидений и семь пассажирских мест.

В списке опций есть системы активной безопасности, включая автоматическое торможение перед препятствиями и функцию удержания в полосе движения.

Hongqi HS7 оснащается гибридной установкой на основе 2,0-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя. Ее суммарная мощность 245 лс и 380 Нм крутящего момента. Привод — подключаемый полный.

Цена на Hongqi HS7 стартует от 6 942 000 рублей.