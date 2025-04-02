Погода застала врасплох: как избежать аварии в заморозки на летней резине?

Стремление быстрее «переобуться» не всегда идет на пользу безопасности движения. Избежать опасности помогут четыре дедовских правила.

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Раняя весна заставила водителей не по сроку переобуться с «зимы» на «лето». И как назло в начале апреля грядет ухудшение погоды со снегом, заморозками и гололедицей.

Что делать, если оказался в центре природных аномалий в обувке не по сезону?

В апреле земля и дороги прогрелись недостаточно хорошо, поэтому капризы погоды быстро сказываются на состоянии асфальтового покрытия. В ночное и утреннее время в низинах возникает гололедица, опасная для летних покрышек.

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Еще хуже, когда идет мокрый снег, мгновенно забивающий поры асфальта и водоотводные канавки на протекторе. Задубевшая летняя резина на снежной шуге откровенно пасует. Нажимаешь на педаль тормоза, а машина не тормозит и сползает с траектории движения.

Еще хуже, когда автомобиль оказывается на так называемом «миксте», то есть на участке дороги с локальными пятнами обледенения. При торможении колеса с одного бока скользят, в то время как с другого цепко держатся за асфальт. В результате автомобиль при торможении получает разворачивающий импульс, легко трансформирующийся в занос. Ошибки в управлении и паника в такой ситуации закончиваются плачевно.

Поэтому не будет лишним помнить несколько дедовским способов, помогающих безопасной ездить даже на «лысых» покрышках.

Первый — снизить скорость до 70-80 км/ч.

На скользкой дороге машина остается управляемой на скоростях 50-60 км/ч. Если поддерживать темп в 70-80 км/ч, то в экстренных случаях можно сбросить скорость до безопасного порога и избежать опасности. Сделать это со скорости в 110-120 км/ч невозможно.

Второй — торможение двигателем.

Переключение с высших ступеней коробки на третью передачу позволяет неплохо замедляться даже на отполированном льду. Колеса на передаче сбавляют темп за счет внутреннего сопротивления трансмиссии, не блокируются, из-за чего автомобиль имеет меньше шансов завертеться волчком на «миксте».

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Торможение двигателем можно практиковать даже на машинах с автоматическими коробками, где есть функция принудительной смены степеней.

Третий — делить скорость пополам.

Прижиматься к грузовикам порой небезопасно. В гололед они тормозят лучше, чем легковушки, обутые в летнюю резину. И если фура стремительно замедлится, то можно на задубевших шинах закатиться ей под прицеп. В этой ситуации пригодится бородатое шоферское правило — безопасная дистанция это скорость, поделенная пополам.

К примеру, при движении на 80 км/ч безопасная расстояние до грузовика — 40 метров, а на 90 км/ч — 45 метров.

Четвертое правило — на обочине не бывает гололеда.

Если машину понесло, то нельзя паниковать, сильно вертеть руль, упираясь в педаль тормоза, как это делают многие. Лучше плавно направить ее к обочине, где на гравийке колеса точно схватятся за землю, и транспортное средство вновь станет послушным.