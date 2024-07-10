Сам себе мастер: как отремонтировать пробитое колесо на трассе

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Прокол колеса в пути может стать серьезной проблемой, если нет запаски. Специальный ремкомплект поможет выйти из затруднительного положения.

Европейские разработчики придумали безвоздушные покрышки, которые невозможно проколоть. Им не страшны острые предметы, ямы и другие препятствия на дороге. Новинку делают из каркасной каучуковой сетки, которая выдерживает вес даже тяжелой бронированной техники.

Безвоздушные покрышки уже используют для военных машин, тракторов, погрузчиков и велосипедов. А вот для легковых автомобилей они пока не подходят. В салоне будет сильная вибрация, да и предел безопасной скорости у таких шин всего 80 километров в час. Поэтому автомобилистам пока остается только мечтать о новинке и заранее готовиться к форс-мажору.

Какие бывают ремкомплекты для починки колес? Какой из них проще в использовании? Надолго ли хватит такого ремонта? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Что должно быть в багажнике для ремонта колеса — покупаем ремкомплект

В дороге пробило покрышку, а запаски в багажнике не оказалось. На этот случай автомеханик Вячеслав Житков советует возить с собой специальные ремкомплекты.

«Обычный классический набор для самостоятельного ремонта проколотого колеса включает в себя набор из жгутов, шила и специального держателя для того, чтобы этот жгут можно было зафиксировать и вставить в покрышку. Также иногда идет клей, который помогает этому жгуту зафиксироваться более надежно в покрышке», — рассказал он.

Такие комплекты можно купить в любом автомагазине и даже на заправке. Но эксперт предупреждает: у жгутов есть и минус — установить их не всегда просто. Как правило, колесо снимают перед ремонтом. Ведь использование специального шила, которое прочищает отверстие, требует определенного усилия. Зачастую его неудобно приложить в полной мере на колесе, когда оно стоит на автомобиле.

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Но недавно на рынке появилось новое приспособление для ремонта шин в дороге — специальные саморезы. Внешне они похожи на классические строительные. Их также вкручивают крестовой отверткой. Внутри заглушки находится металлический стержень, а сверху — резина и износостойкий герметик.

Саморезы или жгут — как проще починить пробитое колесо

Производители обещают: починить колесо специальным саморезом проще, чем классическим жгутом.

Для проверки этого утверждения авторы программы покупают оба ремкомплекта, чтобы испытать их в деле. Для простоты эксплуатации данных наборов колесо снимают с автомобиля.

Сначала с помощью шуруповерта и обычных саморезов нужно проделать в покрышке два отверстия. Ремкомплект со жгутами поможет починить первый прокол.

«Нам нужно сначала это отверстие прочистить и увеличить до необходимого диаметра. Для этого таким шилом мы протыкаем его. Требуется приложить определенные усилия. В идеале это сделать надо хотя бы несколько раз для того, чтобы нам удалось потом вставить сам жгут», — объяснил специалист.

Шило следует оставить в отверстии. Параллельно продеть жгут в специальный крючок из комплекта и смазать клеем. Он тоже идет в наборе.

Теперь надо попробовать его в таком положении вставить в покрышку. На это требуется очень много усилий даже опытному автомеханику. Несколько попыток — и все удается. После, по словам Житкова, нужно прокрутить шило на один оборот и резко выдернуть.

Излишки жгута остается срезать ножом, и покрышка готова к использованию.

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Далее приходит очередь альтернативного варианта — резиновых саморезов. В комплекте идут заглушки разных диаметров — шесть и восемь миллиметров. В данном случае стоит взять ту, что поменьше.

«Лучше, мне кажется, рукой его вставить в нужное отверстие. После этого мы его уже можем фиксировать с помощью закручивания отверткой. Хорошо заходит, как по маслу», — отметил автомеханик.

Производитель не обманул. Отремонтировать покрышку саморезом оказалось намного проще, чем с помощью жгута. Но делать окончательные выводы рано.

Важно убедиться, что колесо не сдуется по дороге. Для этого следует сначала накачать покрышку, потом сбрызнуть отремонтированные места мыльной водой.

«Видите эту пенку, которая легонечко струится из нашего жгута? Это отверстие, через которое поступает воздух. И так оно проявляется. То есть то место, где мы отремонтировали жгутом, не является герметичным. А отверстие, которое мы заделали саморезом, полностью герметичное. Оно не пропускает воздух», — подчеркнул эксперт.

Насколько хватит покрышки после починки ремкомплектом

При помощи шлифмашинки можно пройтись по колесу и за минуту сымитировать такой износ, как будто автомобиль проехал сотни километров.

«Жгут, который торчал из покрышки, стерся заподлицо с покрышкой. Тот саморез, который мы вкручивали, также получил деформации. Стерлась его верхняя грань. Он получил металлический вид», — уточнил автомеханик Житков.

Но важен не внешний вид места ремонта, а его эффективность. Поэтому надо еще раз проверить образцы на герметичность с помощью мыльного раствора. И на этот раз результат повторился. Саморез герметично закрывает отверстие, а жгут пропускает воздух.

«Ремонт покрышек с помощью саморезов — это рабочий вариант. Как временная мера ремонта покрышки в полевых условиях — отличный вариант», — подытожил эксперт.

При этом, чтобы установить саморез, не придется снимать колесо и прикладывать много усилий.

Жгуты для ремонта испытание провалили. Но, скорее всего, в купленном наборе попался некачественный клей. Если подобрать добротный герметик, заделать прокол с помощью жгута тоже вполне реально.

Еще надежнее возить с собой сразу два разных ремкомплекта и применять их в зависимости от ситуации. По кошельку это особо не ударит. Оба набора стоят до 300 рублей. Зато с таким запасом точно получится доехать до ближайшего шиномонтажа.