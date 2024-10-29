Звезды в полиции: чем Глюкоза и Гуф привлекли внимание правоохранителей

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Глюкоза и Гуф попали в поле зрения полиции. Чем грозят инциденты с их участием, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Сразу две звезды на прошлой неделе оказались в полицейском участке. Певицу Глюкозу задержали в аэропорту. А рэпера Гуфа — в подмосковной Апрелевке. Что натворили знаменитости? И почему фанаты боятся, что из-за опрометчивых поступков артисты рискуют загубить свои карьеры? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Ментальным здоровьем тоже надо заниматься. Мы привыкли лечить руки, ноги, зубы, глаза, но никто не лечит душу», — выразила мнение Глюкоза.

Видео из аэропорта «Шереметьево» в сети появилось вечером 22 октября. Несколько человек в штатском предлагают пройти в отделение полиции пассажирке, прилетевшей рейсом Санкт-Петербург — Москва. За кадром узнаваемый голос — певица Глюкоза, она же Наталья Чистякова-Ионова.

«Я не знаю, куда вы меня ведете. Предъявите, пожалуйста, свои документы», — потребовала звезда.

«Мы все продемонстрируем в отделении полиции, которое находится здесь в аэропорту», — ответил правоохранитель.

«Нет, вы предъявите свои документы. Вы нас задержали», — настаивала артистка.

По сообщениям прессы, сотрудников полиции смутило, что знаменитая пассажирка с трудом держалась на ногах. А также ее странное выражение лица. Они предложили пройти медицинское освидетельствование. Певица не согласилась.

«Есть экспресс-тесты на большинство видов наркотиков. Самое простое — сдала, все чисто, извинились, все вопросы сняты. Живем дальше», — уточнил нарколог Василий Шуров.

«Отказ от освидетельствования лицом, у которого выявлены первичные признаки опьянения, также образует состав данного административного правонарушения и, как следствие, привлечения данного лица к административной ответственности с назначением ему наказания», — объяснил адвокат Алексей Аксенов.

На скамье подсудимых Глюкоза оказалась в тот же день. С учетом смягчающего обстоятельства (несовершеннолетних детей на попечении) приговор был пять тысяч рублей вместо 15 суток ареста по административной статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

Певица считает, что все произошедшее 22 октября — это тщательно спланированная акция. Обратившись к подписчикам, Глюкоза не стала называть имен, но не усомнилась: все и так поняли, кто за этим стоит.

«Вы знаете того, кто последние месяцы пытается меня уничтожить, но сейчас не о нем. Мне было очень страшно. Они ждали именно меня, готовились, планировали. Один из них сказал: им поступило заявление от влиятельного человека», — сказала знаменитость.

Поклонники в комментариях к посту предположили, что этим человеком может быть продюсер Максим Фадеев, с которым у Натальи давний конфликт.

Максим Фадеев потребовал доказательств его причастности к аресту Глюк’oZы

После скандального выступления артистки на Дне металлурга в Красноярске, когда она еле стояла на ногах и трогала себя за интимные места, многие заподозрили ее в употреблении запрещенных препаратов.

«Девочки, а у вас шиза бывает? А вы бываете такими бесконтрольными?» — спросила певица со сцены.

Максим Фадеев тогда заявил: певица больше не имеет никакого отношения к проекту «Глюкоза». Хотел даже запретить ей исполнять свои хиты и отнять права на псевдоним.

«Моя музыка полоскается в дерьме постоянно с этим кошмаром, который она устраивает: все эти перфомансы с почесыванием и всем остальным. Больше терпеть нет сил», — заявил продюсер.

Позже Глюкоза призналась: в тот роковой день она действительно переборщила с антидепрессантами, которые принимала, чтобы заглушить тоску по любимой бабушке. Но уверяла: это был единичный случай. А проблемы с запрещенными веществами давно в прошлом. Правда, вскоре СМИ написали, что артистка все-таки обратилась за помощью и проходит лечение от зависимости дома. А теперь новый скандал.

Максим Фадеев уже отреагировал на недвусмысленные намеки бывшей подопечной. Говорит, беседовал с ее мужем Александром Чистяковым.

«Я подожду внутреннего расследования Чистякова, который пообещал мне предоставить доказательства моего участия. И если они не будут предоставлены, подожду публичных извинений и опровержения ее намеков. Если этого также не будет, я пойду в суд с целью запретить ей использовать псевдоним, чего так и не сделал после красноярского концерта», — подчеркнул продюсер.

«То, как сейчас отреагировали и общественники, и наши депутаты-законодатели, и вообще в этой всей сфере, мы можем сделать один вывод: все, что, я думаю, будет связано со съемками, до конца года это 100% будет закрыто», — высказался светский журналист Олег Цуриков.

Между тем в СМИ уже появилась информация: певица попала в список нежелательных артистов для новогодних телешоу.

В которые никогда и не звали рэпера Гуфа. Но на этой неделе он, как и Глюкоза, оказался в криминальной хронике. В том числе из-за запрещенных веществ.

На кадрах — потасовка около банного комплекса в Подмосковье. Как пишут в прессе, рэпер Гуф якобы пристал к девушке. Та позвала на помощь брата. Между молодыми людьми завязалась драка. В итоге всех участников конфликта доставили в отдел полиции, откуда скандально известный рэпер вышел в прямой эфир.

Пострадавший оказался полицейским. Утверждает: Гуф не только избил его, но и отобрал телефон, и теперь рэперу якобы грозит до семи лет лишения свободы. Срок может увеличиться, когда станут известны результаты проверки: что за белый порошок оставила после себя в бане компания звезды.

«Если будет доказана причастность конкретно нашего героя к этому порошку и будет доказано, что этот порошок относится к запрещенным веществам, то нашему герою грозит привлечение к уголовной ответственности», — объяснил адвокат Аксенов.

Гуфа отпустили домой. Суд избрал рэперу меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Показательная порка: почему Гуфу пытаются ужесточить наказание за дебош в бане

Из полицейского участка артист поехал в больницу лечить поврежденную в потасовке руку, а оттуда, как сообщают СМИ, планирует отправиться в клинику на реабилитацию. Возможно, таким образом он хочет если не избежать наказания, то хотя бы его отсрочить.

«Искренне извиняюсь перед сотрудниками Наро-Фоминского УМВД и перед мамой с папой извиняюсь за то что, даже не знаю, как они сейчас себя чувствуют. Короче, опять приношу извинения свои. Мне не привыкать. Как бы вы знаете, если накосячил то, я всегда извинюсь после этого», — отметил рэпер.

Гуф уже давно является персоной нон-грата на крупных мероприятиях. Фанаты боятся, что тоже самое может произойти и с Глюкозой. Но коллеги по шоу-бизнесу больше переживают не за карьеры артистов, а за их здоровье. Ведь пагубные пристрастия и бесконечные скандалы точно не приведут ни к чему хорошему.