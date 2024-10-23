Максим Фадеев потребовал доказательств его причастности к аресту Глюк’oZы

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Если не будет фактов, будет суд.

Продюсер Максим Фадеев попросил предоставить доказательства его причастности к аресту Глюк’oZы. Он опубликовал пост с таким заявлением в своем Telegram-канале.

Исполнительницу задержали в аэропорту Шереметьево 21 октября. Ее обвинили в употреблении наркотиков и попросили пройти медицинское освидетельствование. Певица от экспертизы отказалась. На следующий день суд привлек Глюк’oZу к административной ответственности по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». В качестве наказания звезде был назначен штраф в размере пяти тысяч рублей. Суд подчеркнул, что учел смягчающее обстоятельство — наличие у знаменитости несовершеннолетних детей.

После происшествия Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя артистки) выпустила заявление, в котором намекает на причастность Максима Фадеева к ее проблемам с законом.

«Вы знаете того, кто последние месяцы пытается меня уничтожить, но сейчас не о нем. Я покажу хронологию и факты, потому что смотреть на эту кампанию „Глюкоза vs наркозависимость“ больше нет сил», — объявила певица.

По словам продюсера, муж звезды тоже заявлял, о фактах, которые указывают на то, что Фадеев имеет к этому делу отношение.

Композитор на подобные высказывания ответил требованием этих самых доказательств. И если их не предъявят, то он отсудит псевдоним исполнительницы.

«Если они не будут предоставлены — я подожду публичных извинений и опровержения ее „намеков“. Если этого так же не будет — я пойду в суд с целью запретить ей использовать псевдоним», — высказался Фадеев.

Продюсер подчеркнул, что бренд Глюк’oZа принадлежит ему, а не очень прилежное поведение артистки позорит ни только ее саму, но и его.

Разногласия певицы и Фадеева вышли на новый уровень после скандального концерта в Красноярске. Там выступление певицы возмутило общественность. Исполнительница вела себя не адекватно: материлась, трогала себя за интимные места и не скрывала того, что поет под фонограмму. После этого появились подозрения, что на сцену артистка вышла в состоянии опьянения ни то алкогольного, ни то наркотического. Позднее артистка также обвинила бывшего продюсера в травле и в якобы доведении ее до такого состояния.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Боня вступилась за Глюк’оZу.