Адвокат Жорин: Гуфу надели браслет, чтобы он не ходил на место драки у бани

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Трефилов; Из личного архива Сергея Жорина; 5-tv.ru

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Скандал о драке в бане обрастает все новыми подробностями.

Суд назначил рэперу Алексею Долматову, выступающему под псевдонимом Гуф, две меры пресечения, но покидать территорию Москвы и вообще России он может. Об этом рассказал звездный адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы музыканта в суде, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Прежде в СМИ распространилась информация о том, что Гуфу надели электронный браслет. Следствие якобы допускает возможность побега музыканта, а браслет следит за местоположением Долматова.

Как объяснил Жорин, у следствия нет основания полагать, что Гуф может куда-то скрыться. Музыкант не намеревался и не будет это делать. К тому же именно поэтому суд и избрал ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий, а не что-то более суровое.

«Алексею не запрещено покидать Москву, Московский регион и даже Российскую Федерацию. У него установлено только два запрета: первое — это посещать место происшествия, второе — это общаться со свидетелями и потерпевшим. Все. Никаких других запретов нет», — подчеркнул адвокат.

Правдой же является то, что Гуфу и в самом деле надели браслет. По нему сотрудники УФСИН по Подмосковью контролируют, чтобы Долматов не посещал место происшествия. В любых других передвижения, подчеркнул Жорин, у музыканта ограничений нет.

Гуф устроил дебош в бане

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Гуфа задержали после потасовки в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. Там он отдыхал с друзьями, где повздорил с неким мужчиной. Через некоторое время рэпер вышел в прямой эфир, где рассказал, что попал в отделение полиции, а так же показал мужчину с травмированным ухом и девушку. Пострадавший заявил, что ему якобы позвонила сестра и сказала, что «ее обижают».

Позднее выяснилось, что получивший «по уху» мужчина является сотрудником полиции. В травпункте он позднее засвидетельствовал, что получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», а до этого на Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство. Музыканта также допросили по статье о грабеже, по которой предусматривается наказание до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Гуфу пытаются ужесточить наказание за дебош в бане. Для исполнителя это далеко не первая скандальная история.