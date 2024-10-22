Блогерский беспредел: на что идут звезды ради популярности

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Российские блогеры попадают в скандал за скандалом. Как интернет-звезды добиваются популярности, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Странные откровения, бросание младенцев в снег, драки в прямом эфире, слив интимных видео. На что идут звезды интернета ради популярности? И стоит ли игра свеч? Из-за чего организатор женских марафонов Надин Серовски сбежала из России? За что арестовали блогера Михаила Литвина? И как Валерия Чекалина умудрилась попасть в скандал, не выходя из дома? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Видео с футбольного матча облетело интернет. Известный блогер Михаил Литвин ударил фаната клуба «СКА Ростов-на-Дону». В конфликт тут же вмешались охранники, другие фанаты и даже владелец клуба, рэпер Баста. Началась массовая драка.

Позже, во время допроса в полиции, Литвин заявил, что фанаты выкрикивали в его сторону оскорбления. А он не сдержался. На суде блогер признал вину и раскаялся. Но это не помогло ему избежать наказания. Михаила отправили под арест на 13 суток.

Это далеко не первое правонарушение Михаил Литвина. По данным СМИ, только с июля 2019-го по октябрь 2024 года блогера штрафовали за нарушения на дороге 963 раза на общую сумму в 1,2 миллиона рублей. За этот период знаменитость на четыре месяца лишали прав и трижды увозили его авто на штрафстоянку. Но блогер явно не усвоил никакие уроки и продолжает игнорировать законы.

«В последнее время, как мне кажется, треш-блогеры просто потеряли связь с реальностью. Непонятно, за счет чего эти люди зарабатывают такие огромные деньги. То есть это зарабатывает не какой-то рабочий на заводе, не доктор, не учитель, а зарабатывают какие-то, извините, я не скажу, что они дураки. Это действительно умные, прошаренные люди с грамотным пиарщиком», — высказался светский журналист Антон Зайцев.

Выяснилось, что Литвин должен налоговой более 34 миллионов рублей. В данный момент в отношении него проводится проверка. И, по словам экспертов, если откроются новые подробности, Михаил имеет все шансы задержаться в СИЗО. Но зато количество подписчиков растет с каждой новой выходкой блогера.

«Народ всегда хотел хлеба и зрелищ. Стало скучно, поэтому они наблюдают за треш-блогерами», — отметил журналист Зайцев.

Но излишнее внимание подписчиков может принести не только деньги, но и неприятности. Недавно блогера Сергея Косенко объявили в международный розыск. А также арестовали его счета в российских банках.

«Сергей Косенко около шести-семи лет занимается обманом людей. Обороты курсов и афер могут доходить до нескольких миллиардов рублей в год», — уточнил предприниматель Андрей Ковалев.

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Прошлой зимой интернет буквально взорвался от видео Сергея Косенко. Блогер бросил своего новорожденного сына в сугроб. Потом он, конечно, уверял, что это был вовсе не ребенок, а кукла, но горе-отцу уже никто не верил.

«Я пересмотрел это видео после его объяснений, что это была кукла. У меня ощущение, что это настоящий ребенок», — высказался адвокат Александр Трещев.

«Там у него было видно, что ребенок в ужасе. Поэтому для меня это просто *****, которую нужно проверить вдоль и поперек, а то и лишить прав», — выразила мнение певица Елена Князева.

Опрометчивый поступок блогера возмутил не только простых граждан. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил возбудить уголовное дело в отношении Косенко.

«Очень много вранья про его какие-то миллионы, миллиарды. Ничего он не стоит, обычный балабол. И вся его суть и вина в этом видео», — подчеркнула Князева.

Дело завели сразу по двум статьям: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение тяжкого вреда здоровью. Но задержать Косенко не могли. Он уехал в Дубай. Возвращаться на родину явно не планирует. Зато продолжает снимать скандальные ролики.

Сбежала в Эмираты еще одна блогерша — Надин Серовски. Ее также называют «принцессой марафонов». Королева — Елена Блиновская уже год сидит в тюрьме. Видимо, ее преемница не хочет повторить участь коллеги. Ведь у нее тоже проблемы с законом. Надин задолжала налоговой около 70 миллионов рублей.

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«Они из года в год делали свои марафоны, обманывали людей, разводили их на бабки. Время-то уже другое, а сейчас уже законы другие», — высказался журналист Зайцев.

Гусейн Гасанов тоже долгое время значился среди должников. Но летом он выплатил в госказну 300 миллионов. Правда, спокойнее спать не стал. Недавно суд взыскал с фирмы блогера более десяти миллионов рублей в пользу предпринимательницы из Калмыкии, которая оказалась недовольна обучающим курсом знаменитости.

«Блогеры делятся на две категории: наставники — те, которые реально обучают. И те, которые просто наживаются на своей аудитории. И это самое ужасное. Вот мы знаем про ситуацию с Чекалинами, потому что для них была первая цель — это заработок. А не для того, чтобы что-то привнести в этот мир лучшее», — отметил блогер Артем Жидков.

Лерчек, она же Валерия Чекалина, сумела попасть в громкий скандал, даже находясь под домашним арестом. Ее обвинили в связи с рэпером Natan во время съемок реалити-шоу. В сеть попало интимное видео пары. И все бы ничего, но музыкант женат. Изменщик уже записал видео с извинениями.

«Находясь 24/7 на проекте в определенных условиях, у тебя наступает дикая шизофрения. Ты уже перестаешь осознавать, где реальность, а где нет. Теряешь контроль и ведешь себя как животное. Понимаю, насколько сильно я делаю больно самому дорогому человеку в своей жизни — это моей жене. И сейчас я приложу максимум усилий для того, чтобы исправить эту ситуацию», — заявил рэпер.

Лерчек извиниться публично пока не может. Ей запрещено пользоваться интернетом. На разлучницу уже обрушился шквал осуждения.

«Как это мерзко. Лера сама девушка, мама. Как можно так себя вести, зная, что он женат?».

«Чекалина упала в моих глазах».

Но звезды интернета раз за разом демонстрируют рецепт успеха. Видео, попирающее самые вольные нормы морали, и грандиозный скандал. Дальше — дело техники: превратить миллионы просмотров в миллиарды рублей. И даже на этом блогеры умудряются еще раз подзаработать, будоража общественность одним лишь вопросом: кто за все это непотребство платит?