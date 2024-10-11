В шаге от звезды: как знаменитости нанимают персонал на работу

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У знаменитостей обычно очень плотный рабочий график. Кто помогает им решать многочисленные дела, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Кто помогает звездам шоу-бизнеса по дому? Как богатые и знаменитые ищут персонал? Из-за чего Катя Лель боялась ездить со своим водителем? И правда ли Кай Метов так опасается за свою жизнь, что нанимает по 30 охранников? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Когда я слышала эти мамские разговоры про то, что сложно найти няню, с таким презрением и высокомерием к этому относилась. И говорила: „Люди СЕО (главный исполнительный директор. — Прим. ред.) находят себе в компанию, а вы не можете няню найти“. В общем, что вы за люди? И сейчас я поняла, что делегировать свои какие-то должностные полномочия порой бывает проще, чем самое главное, что у нас есть — собственного ребенка», — рассказала модель Виктория Лопырева.

Друзья Виктории Лопыревой по шоу-бизнесу заявляют: сложно найти не только няню, но и остальной персонал, без которого постоянно гастролирующим артистам не обойтись. Катя Лель несколько месяцев искала водителя. Ни один кандидат не соответствовал строгим требованиям певицы.

«Приходили такие разные люди, которым просто нужно было посмотреть на меня. Хотя бы понять. Кто-то фанат, кто-то мечтал рядом побыть и увидеть, считать мою энергию и так далее. У меня не низкие частоты энергетические, а достаточно большого, высокого уровня. И это не я определяю, а те энергии, которые вокруг меня. И имеется серьезный отбор тех людей, которые в моем пространстве собираются», — заявила певица.

Однажды на собеседование пришел успешный бизнесмен с собственной машиной класса люкс, чем немало удивил Катю Лель.

«Я ему говорю: «А зачем вы ко мне пришли? Вы же больше зарабатываете». Он говорит: «Я сам не знаю». Я говорю: «Хорошо. Вы думаете, что я каждый день буду менять водителей? У меня есть для этого время и желание?”” — поделилась артистка.

Ни времени, ни желания у Лель нет. Предыдущий водитель работал у артистки более 20 лет. И вполне ее устраивал. Но в силу возраста начал терять сноровку. Ездить с ним стало опасно.

«Просто засыпал на ходу, представляете? Когда в машине вся твоя семья, и ты едешь на скорости по трассе, и вдруг он засыпает. Я понимаю, это уже не в его силах. Это здоровье», — объяснила Катя Лель.

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Певица обратилась в агентство. Некоторые шоферы ей понравились. Но после первой же совместной поездки она понимала: не то.

«Были такие случаи, когда люди приходили на день-два. Они понимали, что это невозможно. Говорю: „Я к вам плохо отношусь?“. — „Нет, чудесно“. Говорю: „А что происходит?“. — „Я не выдерживаю“. То есть я понимаю, что человек за машиной, его начинает просто колбасить, трясти. Его просто убирают от меня, понимаете, свыше. Тебя просто от этого человека отдаляют и присылают того, который должен быть с тобой рядом», — уточнила исполнительница.

Того самого человека свыше певице действительно прислали. Причем в прямом смысле. Она вызвала такси. И как только села в машину, сразу почувствовала энергетическую связь.

«Совсем молодой человек, лет 25-26, худенький совсем. Но когда он вышел, открыл мне дверь, я подумала: вот такой мне нужен. И на следующий день он уже у меня работал. Я просто спросила: „Вам не нужна работа хорошая?“. Он сказал: „Нужна. Я давно это загадал во Вселенной“. Я говорю: „Давайте попробуем“», — рассказала Катя Лель.

Большинство артистов признаются, что не любят часто менять персонал. Намного комфортнее иметь рядом человека, на которого можно положиться.

«У меня, как правило, люди очень долго работают. Уже не помню даже, когда и как я брал», — признался народный артист РФ Олег Газманов.

«У меня есть помощница, с которой мы уже вместе лет восемь, наверное, девять. Это соседка моих близких друзей. И уже между нами тоже, можно сказать, дружеские, родственные отношения и абсолютное доверие», — уточнил певец Марк Тишман.

«Мне просто повезло. У меня водитель Игорь со мной уже лет 15. Он как член семьи», — отметила заслуженная артистка РФ Зара.

Но не все знаменитости готовы на сто процентов положиться на своих помощников. Иосиф Пригожин уверен: ухо надо всегда держать востро. Даже с теми, кто с тобой давно.

«У меня очень ограниченный коллектив, и я отношусь ко всем с недоверием. Пусть они на меня все обижаются, как угодно. Я доверяю только себе. Никому не доверяю. Я подозреваю всех», — заявил он.

Кай Метов поддерживает мнение продюсера. Певец тоже старается не нанимать лишних людей. Ведь никому нельзя доверять больше, чем себе.

«У меня в 90-е было аж два шофера, но потом что-то я решил, что лучше я сам буду ездить. Не так много мне надо ездить. В основном меня возят все время на гастролях. А когда я тут, дома, так еще и удовольствие получаю от того, что сам за рулем», — рассказал заслуженный артист РФ.

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Недавно СМИ облетела новость: якобы кумир 90-х на гастролях требует от организаторов предоставлять ему 30 телохранителей. Поклонники были в шоке. Неужели у Кая столько врагов, что он так сильно боится за свою жизнь? Или певец опасается своих фанатов?

«Кай Метов, конечно, легенда, кумир наш, но он не настолько сейчас в фаворе, чтобы вызывать такие прям эмоции. Раньше требовались на больших стадионах, на концертах требовались. Группу „На-На“ разрывали, Киркорова разрывают. Условно таких, топовых людей. Могут фанатки просто напасть и разорвать», — выразила мнение певица Анна Калашникова.

Метов объяснил: на самом деле охраны должно быть даже больше 30 человек, но они не приставлены к нему лично, а следят за обстановкой в зале.

«На любом массовом, так сказать, мероприятии, где концентрируется довольно большое количество людей, должна быть охрана для того, чтобы все прошло хорошо, мирно и не было никаких эксцессов», — уточнил артист.

По словам Кая, в обычной жизни охрана ему не нужна. Из персонала у него сейчас есть только пара помощников по хозяйству.

Звезды признаются: вполне бы могли сами делать многое по дому, но поход в магазин за продуктами для них превращается в фотосессию, мытье окон разлетается слухами о бедственном материальном положении, а вождение машины после ночного концерта в клубе вообще опасно.