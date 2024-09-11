Грандиозное преображение: что еще Киркоров сделал ради идеального тела

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Внешний вид Филиппа Киркорова очень изменился за последние два года. На что пошел певец ради красоты и молодости, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Филипп Киркоров продолжает доводить свое тело до совершенства. На какие жертвы идет народный артист РФ ради идеальной физической формы? И в чем ему приходится себе отказывать? Сколько денег поп-король потратил на татуировки? И как он пострадал во время съемок в новом фильме? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«А я везде кайфую, от всех курортов, будь то Мальдивы, Дубай, Варна, Сочи, Геленджик, Анапа. Я везде побывал, везде хорошо и Черное море», — признался певец.

На прошедшем недавно музыкальном фестивале все взгляды были прикованы к Филиппу Киркорову. 57-летний артист красовался перед камерами в обтягивающем топе и дерзких клешах и демонстрировал внушительные мускулы. Коллеги по сцене не могли сдержать восхищения.

«Что за красавец вообще, посмотрите. Все настоящее?» — спросила заслуженная артистка РФ Алсу.

«Филипп на пике своей формы. Мне кажется, он так хорошо вообще в принципе в жизни не выглядел, как сегодня. Это король не только эстрады, но и секса», — выразил мнение светский журналист Феликс Грозданов.

«Конечно, я считаю, что Филипп Киркоров, как и Стас Михайлов, кстати, выглядит сейчас лучше, чем десять лет назад», — отметила продюсер Яна Рудковская.

Грандиозное преображение Киркорова началось почти два года назад, когда артист впервые пришел на прием к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. С тех пор Филипп перенес целый ряд пластических операций.

«Ушивали диастаз, прорисовывали кубики, работали с грудной областью, работали и с плечами, и с руками, с ногами. В общем, весь Филипп был проработан. Это все было не за один раз. Все разбивалось на определенные этапы», — уточнил Хайдаров.

Киркоров признается: изменилась не только его фигура, но и образ жизни. Артист сидит на строгой диете. Отказался от любимой газировки и сладостей. Из десертов позволяет себе только йогурт. Раньше по приезду в Сочи он первым делом бежал в вареничную. Сейчас — в спортзал.

«Вареничная она любимая, но после вареничной в два раза больше спортом приходится заниматься», — объяснил певец.

«Я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы Филипп пропустил какое-нибудь чаепитие где-нибудь или какой-нибудь бутерброд не утащил. Сейчас это вообще просто диета, спорт. Я видела его на пляже, там все хорошо», — рассказала Рудковская.

Филипп Киркоров, который всегда считал тренировки экзекуцией, теперь не может представить свой день без спорта.

«Все меняется в этой жизни. Чем старше ты становишься, тем больше хочется сохранить себя для потомства и для истории в хорошей форме… У меня каждое утро начинается в пять утра с плавания, потом два часа тренажерный зал, планки, подтяжки. Все это такое. Где-то с пяти до десяти утра я занимаюсь физкультурой каждый день», — заявил он.

По словам Киркорова, именно регулярные занятия в зале помогли ему накачать идеальные бицепсы.

«Спорт, спорт и еще раз спорт», — подчеркнул артист.

Вот только некоторые сомневаются в словах поп-короля. Интернет-пользователи в смятении. Пишут, что его новые мускулы уж больно похожи на импланты.

«И руки не настоящие. Я говорю: „А голова хоть настоящая, не приделанная?“. И ноги он переделал, и это исправил, и это закачал. Господи, боже мой. Это вот так говори правду», — высказался Киркоров.

«Имплантов там нет. Он ходит на процедуры, где аппарат закачивает его мышцы, помогает прокачиваться в те моменты, когда он сам не ходит на тренировки», — объяснил пластический хирург Хайдаров.

«Наверное, не только спорт. Конечно же, пластика, о которой мы все прекрасно знаем. Все это дало в совокупности идеальный вариант. Все-таки, извините, человеку столько лет, за 55, а он выглядит шикарно. Молодец, Филипп», — выразила мнение диджей Катя Гусева.

Киркоров явно решил: гулять так гулять. И чтобы еще больше подчеркнуть красоту своей новой фигуры, после пластического хирурга отправился в тату-салон. За последние месяцы певец покрыл рисунками практически все тело.

«Очень интересная спина сделана. Во-первых, там есть его лик. Очень интересно спрятана цифра 12. Она спрятана в букву „К“ — Киркоров. Это сделано как герб. Помимо этого, у него там есть дракон во всю руку, которого он все доделывает», — уточнил татуировщик Владимир Ермак.

По словам экспертов, Киркоров потратил на татуировки внушительную сумму.

«Даже если мы просто посчитаем порядка 20 сеансов по 30 в среднем тысяч рублей, татуировки выходят, как средненькая машина, очень спокойно. Это достаточно дорогостоящие мероприятия», — отметил татуировщик.

Правда, некоторые считают, что татуировки на теле певца ненастоящие.

«Я вам открою тайну. Это рисунки, это не навсегда. Просто особая краска, она смоется. Это часть имиджа. Он любит удивлять и опять нас всех удивил», — заявил журналист Грозданов.

Недавно артисту представилась возможность во всей красе продемонстрировать свою физическую форму. Киркорова пригласили сниматься в кино. Ему приходилось выполнять сложные трюки. От каскадеров Филипп отказался. Захотел все делать сам. Зря, что ли, столько времени корпел в тренажерном зале?

«Практически все съемки экстремального порядка были, очень неординарные», — подчеркнул певец.

Филипп Киркоров признался: без травм не обошлось. Но на что не пойдешь ради искусства.

«Всякое было. На мне живого места уже нет. Весь в царапинах каких-то, синяках. Я настолько безбашенный в этом плане. Вообще, если я иду в приключения, кино и еще если я там, так скажем, иду на все риски, то уже горит забор, горит и хата», — признался певец.

По словам Киркорова, все что он делает, исключительно для поклонников. Чтобы им было приятно смотреть на подтянутого и красивого артиста. И покупать билеты на его концерты.