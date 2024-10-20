Блиновская по уши в долгах, Косенко грозит тюрьма, SHAMAN подался в бизнесмены: новости из мира шоу-бизнеса

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Что произошло у знаменитостей за последнюю неделю?

Скандального блогера Сергея Косенко объявили в международный розыск. Повод неожиданный — неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело по двум уголовным статьям возбудили после нескольких неоднозначных выходок Косенко, когда он кидал своего ребенка в сугроб и свешивал его за борт яхты.

Но у правоохранителей есть к нему вопросы и по другим статьям — «за неуплату налогов», «за пропаганду наркотиков», есть подозрение в мошеннических действиях. Косенко вместе со своей женой, тоже инфоблогером, Sasha Belair от правоохранителей скрываются за границей, то ли в Дубае, то ли в Лос-Анджелесе. Источники уверяют: Косенко успел вывести за границу примерно 200 миллионов рублей, которые он сделал буквально из воздуха.

В последние два года правоохранительные органы всерьез занялись инфобизнесом и методом проб, и ошибок сейчас стороны пытаются определить границы разумного в этом виде предпринимательской деятельности, где крутятся огромные деньги.

Многомиллионные претензии к супругам Блиновским, к супругам Чекалиным — это уже притча во языцех, но легкие деньги продолжают манить и искушение это очень серьезное. Порой непреодолимое.

На этой неделе перед соблазном не устоял заслуженный артист России Ярослав Дронов, он же SHAMAN. Певец подал две заявки в Роспатент с просьбой закрепить за ним исключительные права на выражение «Я русский».

Да, так называется его песня, и SHAMAN объяснил, что хочет защитить репутацию, мол, с таким логотипом на рынке много сувениров ненадлежащего качества, а он, мол, если будет что-то выпускать, то проследит, чтоб без ширпотреба. Только вот он сам уже продает майки и носки с фразой «Я русский». Ничего не могу про качество, но цены у него выше раз в пять-шесть, чем на маркетплейсах. И это, понятно, лишает его прибыли.

Песня «Я русский», безусловно, популярная и духоподъемная, но можно ли закрепить исключительные права на такое выражение? У SHAMAN есть и другие песни («Мама», «Отец») — их тоже запатентует? Или нужно вмешательство властей, чтобы защитить всех, кто говорит о себе «я русский», как было в случае с Георгиевской ленточкой, которую тоже в маркетинговых целях в свое время начали навешивать куда не попадя, пока закон не приняли.

В любом случае, у Роспатента есть четыре месяца, чтобы разобраться в вопросе с точки зрения уже действующего законодательства.