Празднуем единство: кому в ноябре 2024 положены дополнительные выходные

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Ноябрь всегда радует приятным бонусом в виде дополнительных праздничных дней. Правда, в этом году из-за переноса выходных отдых сократится.

В ноябре 2024-го россияне будут отмечать официальный праздник — День народного единства, который празднуют 4 числа. Сколько же дней граждане будут работать в последнем осеннем месяце и сколько будут длиться выходные?

Когда работать и отдыхать в ноябре 2024

День народного единства ежегодно празднуется в России 4 ноября. Он входит в список официальных государственных праздничных дней. В 2024-м праздник выпадает на понедельник, что предоставит россиянам дополнительный выходной.

Однако стоит учитывать, что суббота, 2 ноября, станет рабочим днем из-за переноса выходного на 30 апреля перед майскими праздниками. Но рабочий день будет сокращен, так как является предпраздничным.

Начало ноября будет выглядеть так:

1 ноября, пятница — рабочий день;

2 ноября, суббота — сокращенный рабочий день;

3 ноября, воскресенье — выходной день;

4 ноября, понедельник — праздничный выходной день.

Таким образом, в последний месяц осени россиянам положены всего девять выходных, включая праздничный. Из-за переноса одного дня количество выходных в месяце не увеличилось, как было в прошлые годы.

Кроме 4 ноября, отдых будет также 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 ноября. А поработать удастся 21 день.

Сколько россияне будут работать и отдыхать в ноябре 2024 года: календарь

При этом 2 ноября работать по обычному, а не сокращенному графику надлежит сотрудникам тех организаций, где персонал не может покинуть рабочие места по производственным нуждам. К таким предприятиям относятся медицинские учреждения, средства массовой информации, магазины продуктов питания и транспортные компании.

Сколько часов россияне проведут на работе в ноябре 2024-го

Количество рабочих часов россиян в ноябре 2024-го зависит от типа рабочей недели, что регламентируется статьями 91 и 92 ТК РФ (Трудового кодекса Российской Федерации — Прим. ред.).

Существуют следующие нормы отработки:

При 40-часовой неделе — 167 часов;

При 36-часовой неделе — 150,2 часа;

При 24-часовой неделе — 99,8 часа.

Выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года

Что касается рентабельности отпуска, то лучше всего планировать его на месяцы с наибольшим числом рабочих дней.

В ноябре их будет 21, что всего на один день меньше стандартного показателя.

Учитывая, что кроме января, в другие месяцы количество рабочих дней колеблется от 20 до 23, выплаты по отпуску в ноябре, скорее всего, будут соответствовать размеру средней заработной платы.

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Поэтому ноябрь 2024-го можно считать удачным для отпуска. Но не стоит забывать, что дни государственных праздников не входят в расчет отпускных. Поэтому оптимально взять отпуск после 4 ноября. Но если на время отпуска выпал праздничный день, то его исключают из отпускного периода. Но сам отпуск при этом не прерывается. Его продлевают на количество праздничных дней. То есть фактически работник будет отдыхать больше.

Кого могут вызвать на работу в праздничные дни

Право отдыха в праздничные дни относится лишь к работникам государственных бюджетных учреждений.

Однако, согласно Трудовому кодексу, существуют определенные обстоятельства, при которых работника могут привлечь к труду в выходные.

Руководитель вправе требовать от сотрудника выхода на работу в праздники без его согласия только в следующих случаях:

для предотвращения возможной катастрофы или устранения ее последствий на производстве;

для предотвращения несчастных случаев, повреждения или уничтожения собственности организации;

если получено предписание о необходимости работы в условиях чрезвычайного или военного положения, а также при стихийных бедствиях, таких как пожар, наводнение, голод, землетрясение или эпидемия.

Во всех других случаях для работы в выходные дни требуется подписанное согласие сотрудника. Работодатель в таком случае обязан оплатить часы переработки в двойном размере.

Кроме того, беременные женщины и несовершеннолетние не могут быть привлечены к работе вне установленного графика, если их деятельность не касается творчества или спорта.

Организации, предоставляющие услуги населению и выполняющие срочные задачи, продолжают работать в праздничные дни. Их перечень также зафиксирован в Трудовом кодексе.

Частные же компании могут самостоятельно корректировать количество выходных.

День народного единства: значение праздника

Исторические события Дня народного единства отсылают на несколько веков назад — в 1612 год, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. С изгнанием иностранцев из Кремля завершился долгий период Смутного времени и открылась новая страница в истории России.

Современникам Смуты казалось, что настал конец Московского царства. После кончины Ивана IV Грозного и его наследника — сына Федора, ставшего последним правителем из рода Рюриковичей, российский престол переходил из рук в руки. Борис Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, Семибоярщина, польский королевич Владислав, Лжедмитрий II, а за ним и Лжедмитрий III. В итоге русские земли заняли польские захватчики, а местные жители страдали и были замучены до крайности.

Впервые патриотическое движение за освобождение столицы возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов, который был убит по ложному обвинению в результате распрей между дворянами и казаками.

После его смерти народное войско распалось. Первое ополчение в 1611-м потерпело поражение. Вскоре патриарх Гермоген призвал россиян встать на защиту Отечества и объединиться под знаменами Минина и Пожарского — и в итоге им удалось штурмом взять Китай-город, повергнуть врагов и вернуть суверенитет государства.

Через несколько месяцев после освобождения столицы Земский собор, куда входили представители всех сословий страны, включая дворянство, боярство, духовенство, казачество, стрельцов, делегатов от русских городов и обычных крестьян, избрал нового царя — Михаила Федоровича из династии Романовых.

Позже в честь подвига ополченцев в самом сердце столицы, на Красной площади 20 февраля 1818-го был торжественно открыт памятник Минину и Пожарскому.

Так, в честь освобождения Москвы от польских захватчиков с 2005-го ежегодно 4 ноября отмечается День народного единства.

Кроме того, этот праздник приурочен ко дню почитания Казанской иконы Божией Матери.

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Согласно преданию, именно Казанская икона Божией Матери стала покровительницей народного ополчения. Святыню специально прислали из Казани князю Дмитрию Пожарскому, чтобы воодушевить народ.

История гласит, что в день выступления народного ополчения к Москве был отслужен молебен, по окончании которого резко переменился ветер: из сильного встречного стал попутным. В летописях сказано, что благодаря чудотворной иконе «крылатые гусары» Европы были разбиты у стен Новодевичьего монастыря и отброшены за пределы Москвы.

В честь победы в 1625-м на Красной площади был воздвигнут Казанский собор. В 1637-м его освятили в память о героях-освободителях. В 1936-м здание снесли в период сталинской реконструкции, но в 1930-м его восстановили.

В действительности День народного единства был учрежден еще в 1613-м волей царя Михаила Федоровича. Тогда праздник назывался День очищения Москвы от польских интервентов. В 1649-м указом царя Алексея Михайловича дата была объявлена церковно-государственным праздником.

Прекратили отмечать памятную дату в советские годы. Во-первых, по религиозной причине. Во-вторых, потому что более торжественным стал считаться День Великой Октябрьской социалистической революции.

После развала СССР восстановить память о событиях XVII века предложила Русская Православная Церковь (РПЦ). Так что теперь справедливое отношение ко Дню народного единства восстановлено.

Сегодня День народного единства является отличным поводом собраться с семьей и друзьями за накрытым столом.

Также в этот праздник принято приносить цветы к монументу Минину и Пожарскому, который стояли во главе ополчения, освободившего Москву, устраивать торжественные концерты, театральные постановки, благотворительные мероприятия, спортивные соревнования, участвовать в шествиях и митингах, организованных различными политическими партиями и общественными движениями.