Сколько россияне будут работать и отдыхать в ноябре 2024 года: календарь

На ноябрь 2024 года придется девять выходных дней и 21 рабочий

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Стоит ли в этом месяце брать отпуск и как отметить День народного единства?

На ноябрь 2024 года приходится только один государственный праздник — День народного единства, который отмечают 4 числа. О том, сколько россияне будут отдыхать и работать в этом месяце — читайте в материале 5-tv.ru.

Праздничные, выходные и рабочие дни: ноябрь 2024

В 2024 году День народного единства выпадает на понедельник, в связи с этим у россиян появится один дополнительный выходной. Однако стоит помнить, что суббота, 2 ноября, будет рабочей из-за переноса выходного дня на 30 апреля. При этом 2 ноября 2024 года — это предпраздничный день, поэтому работать россияне будут по сокращенному графику.

Предпраздничный день не является сокращенным днем в организациях, которые не могут отпустить сотрудников раньше по производственным причинам. К там компаниями относятся: медицинские учреждения, средства массовой информации, продуктовые магазины, транспортные компании.

Так, на последний месяц текущей осени выпадет девять выходных дней, включая праздничный. Помимо 4 ноября россияне будут отдыхать 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 ноября.

При этом в ноябре 2024 года будет 21 рабочий день. Как мы уже говорили ранее — один из них, 4 ноября, станет предпраздничным и сокращенным.

Сколько часов россияне будут работать в ноябре 2024

Нормы отработки отличаются в зависимости от того, по какой рабочей неделе трудится человек, и регулируются статьями 91 ТК РФ и 92 ТК РФ:

При 40-часовой рабочей неделе — 167 часов;

При 36-часовой — 150,2 часа;

При — 24-часовой — 99,8 часа.

Выгодно ли брать отпуск

Традиционно, выгоднее всего брать отпуск в те месяцы, на которые выпадает максимальное количество рабочих дней. В ноябре 2024 года их 21 — всего на один меньше, чем обычно. Если учесть, что в среднем (кроме января) в месяцах бывает от 20 до 23 рабочих дней, то отпускные за ноябрь, скорее всего, будут на уровне зарплаты. Исходя из этого, ноябрь текущего года можно назвать вполне себе выгодным месяцем для отпуска.

Стоит помнить, что государственные праздники не включают в оплату отпускных, поэтому отпуск лучше брать после 4 ноября.

День народного единства 2024 года: главное о празднике

День воинской славы России — День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из правок было введение нового праздника — Дня народного единства — и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября.

В этот праздник принято приносить цветы к монументу Минину и Пожарскому, который стояли во главе ополчения, освободившего Москву, устраивать праздничные салюты, проводить патриотические митинги и накрывать пышные столы.

К слову, 4 ноября также отмечается День Казанской иконы Божией Матери.

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