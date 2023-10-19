Казанская икона Божией Матери 4 ноября: почему ее почитают в День народного единства

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Казанскую икону Божьей Матери уже несколько столетий считают чудотворной, а молитвы к ней — судьбоносными. Ее неспроста почитают в День народного единства 4 ноября

По церковному календарю 4 ноября отмечается важный для все православных христиан день — почитание иконы Казанской Божией Матери.

Почему Казанская икона так почитаема в России

Казанская икона — одна из самых почитаемых в России. Об этом свидетельствуют два факта: во-первых, у нее неисчислимое количество списков (точных копий), которые верующие также считают чудотворными. Во-вторых, в церковном календаре образу посвящен не один, а сразу два праздника.

Прежде всего, православные вспоминают само обретение иконы. Это произошло в 1579 году, когда на пожарище в Казани девятилетняя девочка нашла не тронутый огнем лик. Событие случилось 8 июля — по старому стилю. По-новому — 21 июля.

Еще одно празднование установлено в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612-м. Перед решающим штурмом ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским всю ночь молилось перед чудотворным образом. Именно Божией Матери верующие приписывают помощь русскому войску, вошедшему в столицу 4 ноября. В этот день в современной России отмечают государственный праздник Дня народного единства.

Обретение чудотворной иконы Божией Матери

Впервые об иконе Казанской Божией Матери заговорили в 1579 году, через 27 лет со дня взятия Казанского ханства войсками Ивана Грозного. Тогда после ужасного пожара в Казани погибло множество людей, сгорела церковь Николы, частично Кремль, многие постройки и жилые дома. Именно в это тягостное время девятилетней Матроне Онучиной, дочери стрельца, ночью во сне явилась сама Богородица, указав место нахождения своей иконы.

Малышку не хотели даже слушать, когда она рассказала о случившемся, и потребовалось второе и третье явление ее Матроне, чтобы мать согласилась пойти в названное дочерью место. Там они отрыли посреди пепелища из-под земли образ в тряпице, светившийся неземным светом. Икону передали в местную церковь, а затем был совершен крестный ход, во время которого два слепца обрели зрение.

Икона Казанской Божией Матери в Казанском соборе на Красной площади в Москве. patriarchia.ru

Святыню торжественно перенесли в первый православный храм города — Благовещенский собор. На месте явления Казанской иконы построили монастырь, первыми монахинями которого стала сама Матрона и ее мать.

Историки смогли обосновать логически обретение чудотворного образа Богоматери, полагая, что его пришлось прятать в земле во времена гонений на христиан.

В 1904 году икону Божией Матери похитили и до сих пор так и не нашли.

О чем молятся Казанской иконе Божией Матери

Казанскую икону Божией Матери, прославившуюся чудесами, считают чудотворной.

Именно этой иконой венчают молодых, именно ее вешают у детских кроваток. Кроме того, образ обычно принято дарить тем, кто принял крещение — он будет оберегать человека всю его жизнь.

Перед Казанской иконой Божией Матери молятся об:

Исцелении глазных и любых других болезней;

Защите дома от беды и пожара;

Избавлении от вражеских нашествий, защите Родины;

Рождении детей;

Семейном благополучии, мире и согласии между родными;

Помощи в трудные периоды жизни, во время уныния, депрессии или сильного горя;

Благополучном разрешении ситуаций на работе или учебе;

Духовном прозрении, в том числе о поиске правильного пути в жизни, о помощи в выборе верного решения в сложной ситуации.

Чудеса Казанской иконы

Есть множество свидетельств об исцелении после молитв Казанской иконе. С момента обретения у чудотворного образа и его списков прозревали незрячие.

В XVI веке в казанский храм пришла женщина со слепым ребенком на руках. Мать долго молилась перед чудотворным образом Богородицы о прозрении ребенка. И вдруг, в какой-то момент, младенец начал руками трогать лицо матери. Тогда архиепископ повелел принести яблоко, которое младенец стал тут же хватать. Именно тогда все удостоверились, что ребенок прозрел чудесным образом.

В Смутное время, 18 августа 1612, в день выступления Народного ополчения к Москве, был отслужен молебен, по окончании которого резко переменился ветер: из сильного встречного стал сильнейшим попутным. Летопись сообщает, что от ветра в спину всадники еле держались в седлах. При сражении у стен Новодевичьего монастыря «крылатые гусары» Европы были разбиты и далеко отброшены от Москвы.

В Зимнем дворце произошел взрыв 5 февраля 1880. Из-под обломков стали вытаскивать погибших и раненых. Там в солдатной караульной находилась икона Казанской Божией Матери. Оклад и стекло разбились, но икона была найдена без следов повреждения.

В Великую Отечественную войну в госпитале долгое время лежал раненный солдат Никифор Рудин, которому в живот попала разрывная пуля. Ранение было серьезное, и с каждым днем пациенту становилось все хуже. Перед операцией в больнице служили всенощную службу с Чудотворной иконой Божьей Матери. Солдат попросил медсестру поставить свечку и горячо за него помолиться. После этого произошло чудо — из раны пошли обильные выделения гноя, температура спала, боли стихли. После операции он окончательно выздоровел.

Пожилая прихожанка Богородицкого женского монастыря пришла в храм помолиться перед операцией — она страдала от врожденного порока сердца. Она искренне молилась Богородице об исцелении. Той же ночью ей во сне явилась Дева Мария — она благословила больную и сказала, что все беды ее закончились. На обследовании выяснилось, что в операции нет необходимости, и женщина за короткое время полностью избавилась от болезни.

Помощь и защита Казанской иконы в истории России

Смутное время. Когда страна подверглась иностранным захватчикам, а изнутри раздиралась гражданской войной, святитель Ермоген, Патриарх Московского и всея Руси, призвал всех прекратить распри, объединиться перед общей угрозой и собрать ополчение.

Под влиянием речей патриарха в Нижнем Новгороде было сформировано ополчение под руководством князя Димитрия Пожарского и Кузьмы Минина. Вскоре оно начинает двигаться к Москве. В Ярославле к ополчению присоединились казанцы, которые принесли с собой список Казанской иконы Божией Матери. С этого момента Пресвятая Богородица и становится во главе ополчения в качестве духовной руководительницы народа.

Накануне штурма Кремля участники ополчения держали трехдневный пост и молились перед Казанским образом Богородицы. В ночь перед штурмом архиепископу Арсению Элассонскому явился Преподобный Сергий Радонежский. По преданию, он сказал следующее: «Арсений, наши молитвы услышаны; предстательством Богородицы суд Божий об Отечестве преложен на милость; заутра Москва будет в руках осаждающих, и Россия спасена».

На следующее утро, 22 октября 1612, русские войска штурмом взяли Китай-город, а затем освободили весь Кремль. Три дня спустя ополченцы прошли в Кремль крестным ходом, неся впереди Казанскую икону Божией Матери — главной Заступницы Русской земли. Именно 22 октября (4 ноября) стал всероссийским днем празднования в честь Казанской иконы Божией Матери с крестным ходом.

Отечественная война 1812 года. В период войны между Российской и Французской империями Пресвятая Богородица стала духовной предводительницей русского народа. Генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов молился пред образом Богородицы перед отбытием в действующую русскую армию.

В сражении под Вязьмой 22 октября, в день празднования в честь Казанского образа, русские войска генералов Милорадовича и Платова разгромили арьергард войск французского маршала Даву.

Великая Отечественная война. Во время Великой Отечественной чудотворный образ Казанской иконы несли Крестным ходом в осажденном Ленинграде, перед иконой служили молебен в Москве, после чего икона была отвезена в Сталинград. Там где находилась чудотворная икона — враг был разбит. Чудотворную икону возили на фронт перед важными сражениями.

Похищение Казанской иконы Божией Матери

В ночь с 28 на 29 июня 1904 года (по старому стилю) икона Пресвятой Богородицы была похищена из Богородицкого женского монастыря в Казани.

В начале третьего часа ночи одна из послушниц услышала крики о помощи, которые раздавались со стороны колокольни. Кричал сторож монастыря Федор Захаров. Его нашли запертым в подвале собора.

Чудотворная икона Божьей Матери в дорогой ризе была украдена, а вместе с ней похищены 365 рублей пожертвований и икона Христа Спасителя. Преступников удалось поймать по горячим следам. Молодой крестьянин с женой были задержаны в Нижнем Новгороде, где они попытались скрыться на пароходе «Ниагара».

Праздник Казанской иконы Божией Матери в Богоявленском кафедральном соборе Москвы patriarchia.ru

При обыске у них были обнаружены драгоценности и частицы украшений с икон Богородицы и Спасителя. Однако самих икон не нашли. По словам свидетелей, иконы были порублены и сожжены в печке. Казанский окружной суд приговорил воров к 10 и 12 годам каторжных работ. Сторож храма был оправдан.

До сих пор неизвестно, действительно ли иконы были уничтожены. По некоторым версиям, воры продали икону старообрядцам. Кроме того, злоумышленники могли украсть лишь список чудотворной иконы, поскольку на ночь ее убирали с иконостаса и заменяли на поддельную как раз на случай воровства.

В 2005-м патриарх Алексий II передал в Крестовоздвиженский храм бывшего Богородицкого монастыря привезенный из Ватикана Казанский образ Божией Матери, туда, где некогда пребывал оригинал.

Иконография Казанской Божией Матери

Иконографически Казанскую икону принято относить к сокращенному оплечному (изображение по плечи) варианту Одигитрии, что в переводе с греческого означает «Путеводительница». В этом названии заложен определенный глубокий смысл.

Пресвятая Богородица является Путеводительницей людей к Богу. С одной стороны, это выражено в том, что Она является Матерью Господа по плоти, тем самым низводя на людей благодать Божию, заступаясь за них пред Христом. С другой стороны, будучи человеком по природе, Богородица ведет каждого ко Христу.

На иконе фигура Божией Матери представлена фронтально, с небольшим наклоном головы в сторону Богомладенца. Это символ милости, любви, материнской нежности и в то же время преклонение перед Спасителем.

Икона Казанской Божией Матери в Богоявленском кафедральном соборе Москвыpatriarchia.ru

На одной руке Богородицы восседает младенец Иисус Христос. Правой рукой Он благословляет Богоматерь, а в ее лице всех христиан, левой — держит свиток, реже — книгу.

Взгляды Божьей Матери и Богомладенца обращены непосредственно на молящегося. Они выражают собой полноту общения двух личностей — Бога и Его творения, человека.

Богословский смысл иконы заключается в ходатайстве о нас Пречистой Богородицы перед сыном — Господом Иисусом Христом. Являясь Матерью Господа и в тоже время человеком по природе, Матерь Божия имеет возможность наиболее сильно молить Своего Сына о каждом из нас.

Казанская Осенняя — традиции 4 ноября

На Руси с 4 ноября ждали наступления настоящих зимних холодов. Крестьяне верили: если осенью собрали хороший урожай, зима будет суровой. «До Казанской не зима, а с Казанской не осень»

4 ноября считалось благоприятной датой, чтобы сыграть свадьбу. Считалось, что тогда у пары сложится счастливая семейная жизнь. Союз будет крепким, а в доме всегда будет материальный достаток. Молодым по традиции дарили икону Казанской Божией Матери.

А девушки, которым еще не довелось встретить суженого, устраивали гадания и просили об этом Богородицу— отсюда и второе название праздника — Бабья заступница. Чтобы быстрее встретить жениха, девушки рано утром 4 ноября отправлялась в березовую рощу, чтобы найти покрытый инеем лист. В него нужно было глянуть, словно в зеркало, чтобы стать привлекательной для женихов и сохранить молодость и красоту весь год. Также существовала еще одна традиция: поставить в храме две свечи возле иконы Божией Матери и сказать про себя: «Как свечи ярко горят и рядом стоят, так и жизнь моя будет яркой, а рядом будет достойный спутник. Аминь». После этого следует трижды перекреститься, поклониться иконе и идти домой, ни с кем по дороге не разговаривая.

При этом 4 ноября предки опасались отправляться в дальние поездки, чтобы избежать несчастья в дороге. Сохранилась поговорка: «На Казанскую люди вдаль не ездят: выедешь на колсах, а приехать впору на полозьях».

Что нельзя делать 4 ноября

Домашнюю работу, связанную со стиркой, уборкой или ремонтом лучше перенести на другой день, как и желание взяться за шитье, вязание и прочие рукоделие.

Кроме того, наши предки верили, что на Казанскую Осеннюю нельзя собираться в путешествие, иначе возвращение домой окажется очень долгим, сообщает utro.ru.

Что можно делать на Казанскую осеннюю

Перед Казанской иконой Божией Матери молятся об исцелении глазных болезней. По традиции перед восходом солнца следовало набрать хоть немного росы и, помолившись, протереть глаза.

Народные приметы на 4 ноября