Самый молодой праздник России: значение и традиции Дня отца

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День отца — праздник, способствующий укреплению семейных уз и подчеркивающий значимость роли отца в процессе воспитания малышей. Отец всегда выступает защитником, опорой и примером для своих детей.

День отца — это относительно новый праздник в России, который только недавно стал официальным. Все знают дату празднования Дня матери, но с Днем отца знакомы не все. Тем не менее, у этого праздника уже есть вековая история. Но в России только начинают зарождаться его традиции.

Когда же в 2024 году следует поздравлять отцов, какие знаки зодиака становятся лучшими папами на свете и какие фильмы об отцовской любви стоит посмотреть в этот день?

Когда в России празднуется День отца

Президент России Владимир Путин учредил День отца в 2021-м. С тех пор ежегодно и официально пап поздравляют в третье воскресенье октября.

В 2024-м этот праздник выпадает на 20 октября.

Долгое время почитание отцовства не было официально закреплено на федеральном уровне и праздновалось лишь в некоторых регионах. Так, еще с 2002-го Череповец первый начал поздравлять отцов с такой ответственной должностью. Далее к нему стали присоединяться и другие субъекты страны, устраивая для пап различные конкурсы, отмечая их почетными знаками и грамотами и присуждая денежные премии многодетным и отцам-одиночкам.

Затем День отца в России стал приобретать все большую популярность. Люди сами стремились отмечать его, выражая свою признательность родителям.

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В связи с этим, чтобы подчеркнуть роль мужчин в воспитании детей и поспособствовать сохранению традиционных семейных ценностей, было решено создать официальный всероссийский праздник.

Не смотря на то, что для Дня отца установлен определенный день, некоторые регионы отмечают его дополнительно в другие даты. Например, Волгоград еще с 2008-го поздравляет всех пап 1 ноября, а Алтайский край — в последнее воскресенье апреля.

История Дня отца

Международный День отцов впервые отпраздновали в США 19 июня 1910-го. Инициатором создания этого праздника считается некая миссис Додд, мечтавшая выразить благодарность своему отцу и в его лице всем заботливым отцам страны, активно участвующим в воспитании своих детей. Отца миссис Додд звали Уильям Смарт; он остался вдовцом после рождения шестого ребенка, но успешно справлялся с обязанностями по уходу за новорожденным и еще пятью детьми.

В 1966-м этот день был официально признан национальным праздником в США, когда президент Линдон Джонсон объявил третье воскресенье июня Днем отцов. Традиционно во время этих ежегодных мероприятий государство и общество стараются поддержать малообеспеченных отцов, воспитывающих детей в одиночку. Со временем другие государства, которые дорожат семейными ценностями, также начали отмечать этот день, выражая почтение роли отца.

Подобно США, в то же время, День отца празднуется в Аргентине, Армении, Великобритании, Грузии, Канаде, Колумбии, Индии, Мексике, Перу, Словакии, Турции, Франции, Чили, Швейцарии, Японии и других странах.

Празднование же Дня отца в российских городах включает в себя разнообразные творческие конкурсы и спортивные мероприятия для всей семьи. Также проводятся концерты, на которых как дети, так и взрослые демонстрируют танцевальные номера и исполняют песни, посвященные отцам. В детских садах малыши создают аппликации и поделки, которые вручают папам и даже дедушкам. А музеи и культурные площадки представляют свои программы, посвященные этому семейному событию.

Каноны семейного праздника еще не укоренились в России. Однако, всегда можно воспользоваться Днем отца как дополнительной возможностью для родителей и детей провести время вместе. Например, организовать выезд на природу, устроить совместный просмотр фильма или поиграть в настольные игры.

В других странах, где также чтут отцов, существуют и свои традиции.

В Финляндии на День отца посещают кладбища, чтобы отдать дань уважения усопшим мужчинам. А вечером собираются всеми членами семьи за праздничным ужином.

В Австралии День отца стал отличным поводом провести время на свежем воздухе. Жители страны считают, что пикники способствуют укреплению семейных связей и приносят радость в дом.

В Италии День отца считается одним из самых значимых праздников для мужчин. Традиционные подарки в этот день — это парфюм или бутылка премиального вина.

В Японии этот праздник называется иначе — День мальчиков. Чтобы воспитать в детях мужественность, в детских садах и школах будущим самураям дарят мечи, ножи и другие виды оружия.

В странах Скандинавии основные события праздника проходят в детских садах, где мальчики и девочки занимаются ручным трудом: делают аппликации, рисуют, лепят и готовят угощения, чтобы потом преподнести их папам.

Какие знаки зодиака считаются лучшими папами

Астрологи пришли к выводу, что ответственность отца за своих детей напрямую зависит от знака зодиака, под которым родился мужчина. Безусловно, нельзя обвинить в меньших отцовских чувствах кого-то, кто родился под другим созвездием, но специалисты все же выявили некоторую закономерность.

Телец

Эти представители стихии Земли — как каменная скала для своих чад, и неважно, в каком возрасте. Такие мужчины спокойны и уравновешены. Они делают все, чтобы у их детей было все необходимое. С раннего детства такой папа объясняет малышам, «что такое хорошо, и что такое плохо», прививает любовь к труду, чтобы те ценили заработанные деньги.

Рак

Такие отцы — очень чуткие и ласковые. Сколько бы ни исполнилось их отпрыскам лет, они продолжают считать их малышами и трогательно заботиться, особенно, о дочках. Семья для отца-Рака — этой своеобразный бастион, который он охраняет от внешних факторов всю жизнь. Такой мужчина вкладывает в своих родных время, эмоции и финансы.

Дева

Зачастую мужчины этого знака зодиака уже в довольно зрелом возрасте принимают решение завести ребенка. Такое поведение объясняется просто — сначала нужен достойный материальный фундамент, чтобы чадо было обеспечено всем необходимым. Однако отцы-Девы часто «перегибают палку», проявляя гипертрофированную заботу, и лишают ребенка собственного выбора.

Козерог

Такие отцы весьма демократичны в воспитании своих отпрысков и даже дают им свободу действий уже в юном возрасте. Но мудрость Козерогов в том, что они всегда ставят себя так, что являются авторитетом для ребенка. А потому подрастающее поколение хоть и довольно рано начинает предпринимать самостоятельные шаги, всегда обращается за советом к папе-Козерогу.

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Какие фильмы стоит посмотреть в День отца

Подборка фильмов по случаю Дня отца, которые отлично подойдут для времяпровождения всей семьей:

«Судьба человека», 1959

Кадр из фильма «Судьба человека», режиссер Сергей Бондарчук, 1959 г.

Советский фильм, снятый по рассказу Михаила Шолохова, о плотнике Андрее Соколове, потерявшем всю семью во время Великой Отечественной войны. Вернувшись с поля боя, он встречает маленького мальчика-сироту, чьи родные умерли или пропали без вести. Соколов выдает себя за его отца, тем самым возвращая мальчику родителя, а себе — смысл жизни. В главной роли — Сергей Бондарчук.

«Крамер против Крамера», 1979

Кадр из фильма «Крамер против Крамера», режиссер Роберт Бентон, 1979 г.

Семейная оскароносная драма о карьеристе, оставшемся один на один с ребенком, после того как его бросила жена. На плечи мужчины легли заботы, но вместе с ними и возможность наладить общение с сыном. В главной роли — Дастин Хоффман.

«Мужики!..», 1981

Кадр из фильма «Мужики!..», режиссер Искра Бабич, 1981 г.

Пронзительная советская драма о шахтере, решившем вырастить троих детей любимой женщины, которая умерла. Фильм демонстрирует, как всего одним мужским поступком можно кардинально изменить свою жизнь. Кроме того, картина отлично передает все грани человеческой души. В главной роли — Александр Михайлов.

«Отцы и деды», 1982

Кадр из фильма «Отцы и деды», режиссер Юрий Егоров, 1982 г.

Фильм с Анатолием Папановым, повествующий о том, как три поколения семьи живут в одной квартире и пытаются решить бытовые вопросы. А главный герой — старик — и вовсе планирует устроить свою личную жизнь.

«Жизнь прекрасна», 1997

Кадр из фильма «Жизнь прекрасна», режиссер Роберто Бениньи, 1997 г.

Картина о молодом человеке, которого отправили в концлагерь вместе с маленьким сыном. Там отец рассказывает малышу, что это все большая интересная игра, а главный приз в ней — танк. В главной роли — Роберто Бениньи.

«Девушка из Джерси», 2004

Кадр из фильма «Девушка из Джерси», режиссер Кевин Смит, 2004 г.

Бен Аффлек, перевоплотившийся в отца-одиночку, демонстрирует все тяготы жизни с младенцем на руках. Спустя время он встречает новую любовь, которая вместе с подрастающей дочерью возвращают ему вкус жизни.

«В погоне за счастьем», 2006

Кадр из фильма «В погоне за счастьем», режиссер Габриэле Муччино, 2006 г.

Фильм об отце-одиночке, который проделал путь от начинающего бизнесмена до бездомного. Но главный герой Уилла Смита не впал в уныние, а пытался создать все условия для своего ребенка.

«Соблазнитель», 2011

Кадр из фильма «Соблазнитель», режиссер Тиль Швайгер, Торстен Кюнстлер, 2010 г.

Мелодрама о мужчине, в жизни которого неожиданно появляется ребенок. Герой Тиля Швайгера учится ухаживать за новоявленной дочкой, пытается ночевать дома, готовить и постепенно начинает осознавать свою ответственность, завоевывая сердце девочки.

«Инструкции не прилагаются», 2013

Кадр из фильма «Инструкции не прилагаются», режиссер Эухенио Дербес, 2013 г.

Мексиканская драма про ловеласа, ставшего образцовым отцом. Сначала для отвязного сердцееда шестимесячная дочь кажется чем-то вроде обузы, но впоследствии он борется за нее с внезапно объявившейся матерью девочки. Эухенио Дербес смог показать в фильме все прелести осознанного родительства.

«Папы», 2021

Кадр из фильма «Папы», 2021 г.

Четыре новеллы, объединенные темой отцовской любви и отношений с папами. Каждая история уникальна и показывает сложности отцовства под разными углами. Фильм о настоящей жизни, с проблемами которой человек сталкивается каждый день. Веселых, сильных и любящих отцов играют известные российские актеры: Сергей Безруков, Дмитрий Нагиев, Юрий Стоянов и другие.