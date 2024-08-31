Четырем знакам уготован подарок: любовный гороскоп на осень 2024

Фото, видео: 5-tv.ru

Сентябрь заставит знаки внутренне меняться и трансформироваться. Октябрь подтолкнет к внешним переменам. А ноябрь отшлифует все шероховатости в уже возникшей паре.

Наступающая осень будет богата на астрономические и астрологические явления, а значит, преподнесет всем знакам зодиака приятные подарки, но при этом заставит решать сложные задачи.

Раскрыть планы звезд на судьбу каждого поможет большой гороскоп на грядущую осень. О том, кому пора готовиться к встрече второй половинки, а кому будет не до любви, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Виктория Алексеева.

Общий прогноз на осень 2024 Фото, видео: 5-tv.ru

Осенний сезон будет насыщен на события. Первого сентября Уран станет ретроградным. Он заставит многих переосмыслить отношения и свои представления о любви.

Второго сентября Плутон зайдет в знак Козерога. Астрологическое событие знаменательно тем, что в следующий раз оно произойдет только через 200 с лишним лет.

Третьего сентября наступит новолуние в Деве. Все знаки зодиака почувствуют груз бытовых проблем и займутся раздачей обязанностей семье.

«Если вы давно хотите признаться в чувствах, но все время стеснялись и не могли найти подходящий момент, то 15 сентября — идеальный день для этого. Можно сделать предложение руки и сердца, признаваться в любви, устраивать романтические свидания», — посоветовала специалист.

Следующее значимое событие сентября — полнолуние в Рыбах 18 сентября. В этот же день произойдет лунное затмение и откроется осенний коридор затмения.

«Это период уединения и трансформации. В это время мы захотим пересмотреть все свои отношения, которые есть сейчас и которые были в прошлом», — объяснила она.

Во второй половине сентября стоит проявить осторожность с любовными обязательствами. Иначе придется взвалить на себя тяжелую ношу, которую никак не потянуть

А 24 сентября Венера зайдет в знак Скорпиона. Вот здесь у нас повысится градуса в отношениях.

«Мы будем очень ревнивы и можем даже выйти на конфликты. Будьте аккуратны, потому что будет очень сложно потом помириться», — предостерегла Алексеева.

Коридор затмений завершится 2 октября солнечным затмением в знаке Весы.

«Мы все захотим отношений. Будем стараться найти вторую половинку или вернуть бывших. Когда вас толкает энергия, даже если вы этого не хотите, все равно на вас будут обращать внимание — в очереди, на консультации, на тренингах. Неважно, какого вы пола, мужчина или женщина. Это будет свойственно всем знаками зодиака. Лучше не сопротивляться и знакомиться. Оглянитесь, возможно, рядом с вами именно тот человек, с которым вы пройдете рука об руку», — рассказала астролог.

Ноябрь начнется с новолунья в Скорпионе. Период благоприятен для заключения важных договоров или брачного союза. Это будет длительное и крепкое партнерство.

«Отнеситесь к этому очень ответственно, потому что если вы женитесь, то уже не разведетесь. Либо будет очень тяжелый развод», — предостерегла эксперт.

Последний месяц осени все знаки будут находиться под влиянием Венеры в Стрельце. Она придаст сил на авантюры и любовные приключения. Многих потянет на сайты знакомств. Велика вероятность встретить нового партнера на образовательных курсах или в поездках.

Еще больше прогнозов на осень читайте тут >>

После 10 ноября наступает хороший период для совместного отпуска со своим любимым человеком. С 25 ноября начинается период ретроградного Меркурия. Не рекомендуется знакомиться, потому что союз, скорее всего, не сложится.

Овен — любовный гороскоп на осень 2024

В сентябре Овнам напомнят о себе бывшие возлюбленные. Придется выбирать — дать шанс прошлому или попытать счастье в будущем. Замужние представители знака озаботятся бытовыми проблемами, разбором полетов и неприятным выяснением отношений. Желательно не давать волю раздражению и проявлять терпение.

Второй месяц превратит этот знак зодиака в ходячий магнит для противоположного пола. Причем, многие кандидаты изъявят желание построить долгие и глубокие отношения. Возможно, тот самый человек давно находится в близком окружении.

В конце осени Овны будут нетерпеливы, поэтому окружающие считают это как агрессию и озлобленность. Лучше попридержать коней и делать меньше замечаний партнеру.

Телец — любовный гороскоп на осень 2024

Казалось бы, данный знак зодиака вовсе не заинтересован в поисках второй половинки, однако именно в сентябре Тельцов потянет на приключения. Возможно, на работе появится новый коллега. Поэтому не стоит упускать шанс произвести приятное впечатление на кандидата.

Если притяжение окажется взаимным, в октябре, скорее всего, получится укрепить чувства и выстроить стабильную связь. А если к середине осени данный знак зодиака подойдет в одиночестве, не стоит терять надежду. Собеседование, тренинг, курс, совещание или даже очередь в кофейне обязательно подарят возможно удачно познакомиться.

Ноябрь в целом пройдет на тех же эмоциях. Несвободные Тельцы успешно преодолеют все сложности, включая ссоры и разногласия, и окончательно успокоятся, осознав, что их любовь переросла в долгосрочный союз. А одиноких представителей судьба будет подгонять выйти из дома и отправиться в клуб, в гости, в ресторан или на фестиваль. Активность — залог любовного успеха.

Близнецы — любовный гороскоп на осень 2024

Близнецов в начале осени поджидают неприятности из-за чрезмерной доверчивости. Конечно, хочется верить, что новый знакомый действительно окажется второй половинкой, но все же лучше дать человеку время раскрыться и доказать серьезность намерений в деле.

Октябрь сулит встречу со статусным партнером. Возможно, он будет выше по должности и казаться серьезным как в бизнесе, так и в любви. Увы, ничего, кроме легкого романа осень не обещает данному знаку зодиака.

Однако если Близнецы начнут настаивать на своих желаниях и перестанут витать в облаках, партнер может сменить поведение. Тогда отношения имеют шансы стать глубокими и длительными.

Главный совет осени, особенно в ноябре, — люди будут относиться к данному знаку так, как он сам относится к ним.

Рак — любовный гороскоп на осень 2024

Осенью Раки начнут излучать весь накопленный солнечный заряд. Они будут много шутить, улыбаться, общаться и даже подходить первыми познакомиться. Это очень хороший порыв, так что гороскоп советует отбросить стеснительность и перестать бояться отказа. Сентябрь — благоприятный период для поиска второй половинки. А если такая уже имеется, она будет просто очарована открытостью данного знака зодиака.

В октябре многим покажется, что впереди замаячил красивый роман. Желательно оценить кандидата и не торопиться, ведь скорее всего он окажется слишком поверхностным. На такое кратковременное увлечение не стоит обращать внимания. У Раков наверняка есть четкий список, каким должен быть возлюбленный, так что не время размениваться на «недозревшие фрукты».

В ноябре представителей знака зодиака потянет на романтику, милые подарки и необычные проявления любви. Возможно, как следует насладиться этой осенней порой не дадут бытовые хлопоты.

Лев — любовный гороскоп на осень 2024

В сентябре Львов, к большому удивлению, потянет переосмыслить свои поступки. Это полезное занятие, чтобы сделать выводы из прошлых неудавшихся романов и больше не повторять тех ошибок. Возможно, на этом фоне текущий партнер несколько отдалится. Не стоит отчаиваться. Если человек решит расстаться, нужно спокойно отпустить его и готовиться к новому знакомству. Гороскоп обещает встретить подходящего кандидата совсем скоро.

В октябре данному знаку зодиака стоит приглядываться к коллегам по работе или незнакомцам на деловых встречах. Завязавшаяся беседа имеет хорошие шансы перерасти в красивую чувственную любовь. Одиноким Львам звезды сулят появление романтического героя, близкого по всем параметрам к идеалу. Понимать друг друга с полуслова, иметь одинаковые взгляды на жизнь — такой подарок может приподнести осень.

Последний месяц пролетит незаметно. В ворохе задач и планов важно найти время для близкого человека. Даже если сил хватит только на совместный просмотр сериала на диване, знаку зодиака лучше не отказывать партнеру в общении. А вот если Львам сделают серьезное предложение о том, чтобы съехаться или пожениться, рекомендуется не терять голову и тщательно обдумать решение.

Ноябрь это время активных действий не отдаляться от партнера и постарайтесь не сидеть с ним. Общее хобби или общее занятие такое, как, например, смотреть вместе Футбол экстремальный спорт или вообще просто посидеть перед телевизором, возле посидеть перед телевизором и посмотреть сериал. Если вам сделает предложение, подумайте 10 раз, нужно ли оно вам?

Дева — любовный гороскоп на осень 2024

Осень заставит Дев выбирать — работа или личная жизнь. Успеть все сразу в сентябре не получится. Если чаша весов склонится к любви, то есть хорошие шансы создать крепкий союз на долгие годы.

В октябре этот знак зодиака проявит себя как лидер в семейных отношениях. Девы используют все возможные приемы, чтобы добиться равноправия в важных вопросах и не отмалчиваться, как это бывает обычно.

Одинокие представители знака зодиака найдут поддержку в кругу друзей и родственников. Постепенно романтика накроет с головой, и Девы упорхнут к новым знакомым на поиски второй половинки. Настроение будет исключительно хорошим, все негативные установки уйдут вслед за неуверенностью.

Весы — любовный гороскоп на осень 2024

У Весов по гороскопу в первый месяц осени не исключены любовные треугольники. Однако как бы ни был велик соблазн, лучше не ввязываться в такую авантюру. Чувства окажутся поверхностными, а вот ущерб собственной репутации вполне ощутимым. Тем представителям знака зодиака, кто только обзавелся второй половинкой, лучше не выставлять отношения напоказ. Неокрепшую любовь могут ранить злые языки.

В октябре месяце Весам потребуется обновление, поэтому многие захотят сменить имидж или стиль. Самые смелые даже могут задуматься о пластической операции. В данном случае звезды указывают на то, что риск будет оправдан и превзойдет все ожидания. Результатом станет повышенное внимание со стороны противоположного пола ближе к ноябрю.

Однако данному знаку зодиака не стоит бросаться в объятия каждого, кто проявил интерес. Если в кандидате что-то смущает, стоит отказать сразу, даже не тратя время на свидание. В противном случае есть вероятность обжечься, доверившись бесчестному или бедовому человеку. Исправить его не получится, ведь в спасателе он не нуждается, а вот настроение испортит надолго.

Скорпион — любовный гороскоп на осень 2024

В сентябре у данного знака зодиака начнется период трансформации. С бытовых проблем Скорпионы переключатся на экзистенциальные. Поэтому действующие отношения подвергнутся тщательному анализу, а претенденты на сердце — досмотру и отбору. Не стоит путать такое состояние с осенней депрессией. Просто Скорпионам потребуется время на переоценку ценностей.

К октябрю гороскоп обещает новый старт — потянет на романтику, знакомства и любовные приключения. От временно нахлынувшей философии не останется и следа. Чем больше Скорпион будет проводить времени вне дома, тем выше шансы в середине осени встретить вторую половинку. Неважно, это будет кратковременный роман или многолетний, наслаждение обещает быть запоминающимся.

Ноябрь заставить знак зодиака действовать решительно на любовном фронте, например, удивлять избранника необычными жестами и знаками внимания. Гороскоп советует сделать акцент на творчество и фантазию. Вторая половинка однозначно оценит старания. Поэтому не стоит переживать по поводу отказа.

Стрелец — любовный гороскоп на осень 2024

Сентябрь начнется с бурных страстей. Эмоции закипят, страсти накалятся, список контактов активно пополнится новыми номерами телефонов. И это вовсе не плохо, ведь среди вереницы новых знакомых в сентябре велик шанс встретить того самого идеального человека. Главное, не пропустить его.

Ближе к середине месяца Стрельцы получше узнают своего партнера. Возможно, какая-то подробность или давний секрет полностью перевернут впечатление о возлюбленном. Неисключено, что данному знаку зодиака захочется даже расстаться, но, поколебавшись, он сможет принять верное решение.

В ноябре, если до этого так и не удалось создать крепкий союз, предоставится хорошая возможность обратить на себя внимание. Стрельцам захочется выглядеть с шиком, а противоположному полу — пообщаться с ними офлайн или в мессенджерах. Рекомендуется принимать все приглашения и не сидеть дома. Среди кандидатов наверняка окажется тот самый.

В целом осень располагает к получению подарка от судьбы. Этап одиночества завершен, пора пойти по жизни рука об руку с походящим человеком.

Козерог — любовный гороскоп на осень 2024

С приходом осени Козероги погрузятся в тяжелые думы. Почему партнер поступил именно так? Что он имел в виду той фразой? Что означало такое поведение? Если любовь уже прошла, знак зодиака будет терзать самого себя вопросами без ответа. А при наличии отношений набросится с расспросами на возлюбленного.

Месяц выйдет напряженным. При этом в другое время Козерог едва ли бы обратил внимание на поведение избранника. Существует риск закопаться в работу, чтобы уйти от раздумий. Главное, окончательно не потерять своего спутника в коктейле отстраненности, придирчивости и возмущений.

В разгар сезона данному знаку зодиака покажется, что он по-настоящему влюбился. Страсть будет сильной, а чувства яркими. Однако любовь с первого взгляда на проверку окажется лишь временным помутнением. На продолжение романтической истории не стоит даже расчитывать, а вот текущие отношения могут существенно пострадать.

Осень завершится полным переосмыслением любви, а возможно, и всей жизни. Козероги скурпулезно изучат все сферы — отношения, работу и здоровье — на предмет более перспективных и приоритетных.

Водолей — любовный гороскоп на осень 2024

Сентябрь для Водолеев станет рутинным временем. Это нежелательный период по гороскопу для любовных начинаний. Ни знакомства, ни свидания не принесут ничего хорошего. В уже действующих отношениях лучше ничего не менять и не выяснять. Данному знаку зодиака рекомендуется переключиться на работу, быт и здоровье.

Середина осени более благоприятна для поиска партнера. Водолеи станут легкими на подъем и начнут выходить в люди. Любого рода мероприятия окажутся богаты на приятные знакомства. Гороскоп советует проявить благодушие и терпение в общении с противоположным полом. Даже если кандидат пришелся не по вкусу, не стоит идти на открытый конфликт и грубить.

Последний месяц закрутит представителей данного знака зодиака в водовороте любовных страстей. Захочется близости, любви и романтики, а Вселенная станет активно подкидывать варианты. Что бы ни произошло в ноябре на любовном фронте, этот эпизод надолго останется в памяти. А каким он будет — долгим или мимолетным — зависит уже от самих Водолеев.

Рыбы — любовный гороскоп на осень 2024

В начале осени последний знак зодиака потянет на любовные авантюры, но гороскоп не советует ввязываться в подобные истории. Сентябрь весьма неблагоприятен для романтики и свиданий — подобные знакомства не закончатся ничем хорошим. Велик риск остаться с разбитым сердцем и длительной депрессией.

В октябре романтическое настроение начнет сходить на нет. Звезды рекомендуют вместо этого «закопаться» в семейных делах. Если Рыбы еще не связаны узами брака, стоит уделить внимание родителям, братьям и сестрам. Уже окольцованным представителям данного знака зодиака придется отстаивать свои границы и ни в коем случае не пытаться во всем потакать второй половинке. В противном случае настигнет разочарование и обида, ведь близкий человек не упустит шанса подавить собственные интересы в ущерб любви.

К концу сезона и одиноких, и семейных знаков поглотит домашняя суета. Захочется создать особый уют и, как следствие, изрядно потратиться на мягкий плед, удобный диван и дорогой ковер. Что бы ни предлагали другие домочадцы, крайне важно суметь отстоять свою позицию, не уходя в конфликт или потакание.