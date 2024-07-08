По заветам Петра и Февронии: как в России отмечают День семьи, любви и верности

В России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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В православии святые считаются покровителями брака.

День семьи, любви и верности отмечают сегодня в России! Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муромском княжестве. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака.

В этот день по всей стране проходят семейные мероприятия: флешмобы, конкурсы, спортивные соревнования. А самое масштабное празднование традиционно разворачивается в Муроме. Там торжество встречают ярким концертом и масштабным фестивалем, который охватывает весь город.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

Инициатива об учреждении нового государственного праздника была одобрена в Совете Федерации в 2008 году. А летом 2022-го Владимир Путин своим указом установил 8 июля как День семьи, любви и верности.