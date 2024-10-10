«Это выпендреж»: какие бонусы Юрий Стоянов требует на съемках

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков;5-tv.ru

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Юрий Стоянов — востребованный актер. Он посвящает работе много времени. Как он отдыхает после съемок, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Юрий Стоянов рассказал, как отдыхает после съемок и какому увлечению предан с особой страстью. Почему и где 67-летний актер прячется от членов семьи? Что за особые условия ставит народный артист РФ продюсерам? И кто из знаменитых режиссеров не взял его в свой фильм? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это счастье, когда есть работа и когда ее много. Знаете, в моем возрасте конкуренция уменьшается по естественным причинам, поэтому работы много… Я стараюсь сниматься в охотку и делать то, что мне нравится. Это, конечно, счастье. Я понимаю, что немногие могут себе его позволить. Потому что когда это единственная возможность заработать на хлеб, свой хлеб актерский, то не приходится быть очень избирательным», — объяснил артист.

Несколько лет назад Юрий Стоянов удивил не только зрителей, но и режиссеров — сыграл вампира в молодежном сериале. Смена амплуа открыла перед актером новые двери. Стоянов делится: теперь может не только выбирать разноплановые роли по душе, но и требовать к себе особого отношения во время съемок.

«Этот выпендреж заключается в том, что у тебя должно быть хотя бы два выходных в неделю, а не один, как просят продюсеры. И в течение съемочного дня как-то так организовать актерский быт, чтобы было хотя бы 40 минут на отдых», — рассказал он.

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А ведь когда-то начинающий артист Юрий Стоянов и подумать не мог о том, чтобы ставить условия продюсерам. Он вспоминает пробы у легендарного режиссера Татьяны Лиозновой. Она юношу на роль в свою картину не утвердила.

«Я не буду говорить фильм, на который я пробовался, будучи совсем молодым актером. По-моему, мне было, может быть, 22 года, когда она сказала… Поверьте, что я тогда был другой. Она сказала: „Знаете, Юра, пока что вы просто красивый мальчик. Давайте подождем“. Красивый мальчик превратился в то, что перед вами, и появилось много работы. Так что Лиознова была права», — уточнил Стоянов.

Юрий Николаевич говорит: сниматься ему очень нравится. Но порой актер так входит в образ, что потом тяжело вернуться к реальной жизни. В такие моменты он запирается у себя в мастерской и делает мебель: табуретки, столы, стулья.

«Это такой… Не нравится мне это слово — релакс, но просто ничего не приходит на ум. Это такое освобождение от усталости, от ненужных мыслей, от ненужных текстов, которые не выветрились еще из головы со вчерашнего дня, и так далее, и тому подобное», — объяснил Юрий Стоянов.

Как уверяет сам артист, по выходным он либо строгает и пилит, либо играет на гитаре.

«У меня два увлечения, и я им отдаю все свое свободное время. Это гитара, гитары и игра на них, потому что их у меня не одна», — подчеркнул актер.

Стоянов старается заботиться не только о ментальном здоровье, но и о физическом. Для этого регулярно посещает бассейн.

«Просто чувствую, что это продлевает жизнь. Я себя очень хорошо ощущаю после этого. И это такая нагрузка для меня очень приятная. Я не задыхаюсь, плыву достаточно быстро и достаточно много, ну уж минут 45 плыву точно. Вот 45 минут в день мне достаточно. Для кого-то, может, это смешная цифра, но я проплываю километр. Считаю, что это хорошо», — рассказал актер.

Юрий Стоянов признается: работа и увлечения отнимают у него практически все время. Родных он видит редко. Но в семье есть правило: все праздники они проводят вместе. Даже в Новый год Стоянов всегда отказывается от выгодных предложений. Говорит: есть вещи важнее денег.

«В этом смысле меня лучше не беспокоить. Откуда я знаю, сколько этих Новых годов еще осталось? А я его что — проведу с компанией пьющих людей, стоя на сцене? Нет, я лучше с теми, кто меня любит, с кем мне хорошо», — признался актер.

После роли вампира Стоянов стал одним из самых востребованных артистов российского кино. Теперь его узнают не только поклонники «Городка», но и молодое поколение. Он желанный гость на светских мероприятиях. Но Юрий Николаевич говорит, что ему там неинтересно. Недавно у звезды кино был день рождения. Он не захотел устраивать масштабный праздник. Собрал только близких.

«В семейном кругу, как обычно. Я был не в Москве, поэтому у меня не было большого количества гостей. Были только моя родня: три дочки, я и зять. Вот такая компания», — уточнил артист.

Юрий Стоянов уверен: нет ничего приятнее, чем после тяжелого съемочного дня возвращаться домой. И пусть он весь день трудится в мастерской и видит родных лишь за ужином. Но точно знает: дорогие сердцу люди рядом. И это самое главное.