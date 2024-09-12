Все лето без выходных: на что Николай Басков так усердно копит деньги

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Николай Басков все лето посещал одно мероприятие за другим. Ради чего он трудится без перерыва, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Николай Басков пожаловался на усталость. Почему народный артист РФ в этом году остался без отпуска? И когда он уже заедет в новый дом? Из-за чего Басков подрался с Игорем Крутым? Чем певца кормит мама? И какую судьбу ему предсказала гадалка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это же прекрасно, когда тебя обожают… Отдохнуть вообще не получается. Никогда не думал, что уже с таким количеством лет возрастает все время востребованность», — отметил артист.

Николай Басков все лето был нарасхват. Едва успевал с одного мероприятия на другое. Он признался, что больше времени провел в самолете, чем дома. Но, по словам певца, такая загруженность его только радует. Ведь натуральный блондин выступает не просто так, а за высокие гонорары.

«Я получаю удовольствие от заработка. Понимаю, что мне есть что потратить, что купить, что это же так классно. Ты идешь на свою любимую работу и за это еще получаешь деньги», — подчеркнул исполнитель.

Трат у Баскова предостаточно. Николай уже несколько лет строит дом в Подмосковье. Друзья заждались новоселья. А певец все никак не закончит ремонт.

«Пришлось взять кредит, потому что все подорожало. Было все так неожиданно. Вообще все: кирпич, цемент, какие-то новые трубы», — рассказал он.

Вот и приходится работать без выходных. Фанаты волнуются, как бы в погоне за деньгами кумир не потерял здоровье. Но Басков успокаивает неравнодушных: жить собирается долго.

«Ты что, мне гадалка сказала, что я буду до 91 года жить. Не торопись», — заявил певец.

Плотный график не прошел даром. За последние месяцы артист заметно постройнел. Уверяет: в отличие от многих коллег, у него никакой пластики.

«Я никого не обсуждаю и не осуждаю. Да я просто не жру, вот и все. А Филипп [Киркоров — Прим.ред.] любит жрать», — подчеркнул певец.

Николай Басков рассказал: не есть ему помогают все те же гастроли и перелеты. Перекусывать просто некогда. Но стоит вернуться домой, сразу хочется открыть холодильник. А если артист попадает в гости к маме, то вообще караул.

«Мое любимое блюдо — это жареная картошка с луком и грибами. И все. И тушеный кролик», — уточнил он.

Елена Николаевна переживает, что сын слишком много трудится. Всегда готова накормить его своими коронными блюдами. И очень ждет, когда тот, наконец, придет на обед с невестой. Женить Баскова давно мечтают и друзья по сцене.

Но Николай отвечает: сначала надо достроить дом. А потом уже думать о семье. К тому же он уверен: свою вторую половинку он точно не пропустит.

«Мир огромный, открыт. Каждая встреча — это новая эмоция. И поэтому все равно же мы все не перечитаем, все не переедим, все не посмотрим и со всеми не переспим, правильно?» — высказался Николай Басков.

Правда, даже когда певец встретит ту самую единственную даму сердца, вполне возможно, об этом узнают только самые близкие. И то не факт. Басков очень тщательно оберегает свою личную жизнь. И ради этого готов даже вступить в драку с друзьями. Однажды он чуть не побил композитора, народного артиста РФ Игоря Крутого, когда тот взял его телефон.

«Там было так, что просто он выхватил мой телефон, а там кое-что было, много всего такого. И как бы начали бороться», — объяснил Басков.

К счастью, все закончилось перемирием. Но больше Крутой не рисковал трогать вещи друга.