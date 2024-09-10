«Так тупо сейчас умереть»: почему Юлия Пересильд думала о смерти во время съемок

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Актриса Юлия Пересильд не может сидеть без дела. Над чем сейчас она активно работает, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Юлия Пересильд рассказала, как едва не погибла на съемках фильма «Вызов». Что за экстренная ситуация произошла в космосе? И хотела бы актриса повторить необычный опыт? Почему Пересильд не умеет отдыхать? Какие принципы вкладывает в воспитание дочерей? И довольна ли заслуженная артистка РФ, что наследницы пошли по ее стопам? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я чувствую свою уникальность, безусловно. А как ее не чувствовать? Это факт, он неоспоримый. И самое главное, что уже никем оспорен не будет», — заявила артистка.

Юлия Пересильд — действительно уникальная актриса. После полета в космос она навсегда вписала себя в историю мирового кино. Но каких усилий ей это стоило. Перед началом работы звезда написала завещание и затем заверила его у нотариуса на случай непредвиденных ситуаций. А уже на орбите было тяжело физически. Артистка страдала от постоянных отеков из-за невесомости.

«Даже в минуты отчаяния, в минуты, когда хотелось плюнуть на все и как-то начать агрессировать по этому поводу, не было ощущения, что игра не стоит свеч», — призналась Пересильд.

Но однажды произошел по-настоящему опасный случай: возникли неполадки с техникой.

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«Это был как раз тот момент, когда не случилась автоматическая стыковка [корабля „Союз МС-19“ с МКС. — Прим. ред.]. Автоматика отказала», — уточнила актриса.

Пересильд вспоминает: сначала она даже не поняла суть проблемы. Но по встревоженному лицу космонавта Антона Шкаплерова стало ясно: что-то пошло не так.

«Не занервничал, но просто изменился тембр его голоса. И он начал говорить несколько раз такую фразу: „ЦУП, отдать приказ на ручную стыковку“», — рассказала звезда.

В то мгновение актриса подумала, что конец близко. И ее первый полет станет последним.

«Я так посмотрела на Клима [Шипенко, режиссер фильма „Вызов“. — Прим. ред.] и подумала: боже мой, какая глупость. 37 лет, талантливый режиссер. Мне 37 лет, я талантливая актриса. Мы вообще профессионалы в каком-то не самом безынтересном деле. Мы могли снять столько всего хорошего. Так тупо сейчас умереть. Мы даже еще ничего не сняли», — вспомнила артистка.

К счастью, все закончилось хорошо. Стыковка состоялась. А после возвращения на Землю Пересильд и Шипенко превратились в народных героев. Но вместе со славой и любовью на них свалилась огромная ответственность.

«Это все мне даже не очень это нравится, честно говоря. — „В космос летала, чем ты теперь будешь удивлять?“. Ничем. Тем, что я человек и тем, что я хорошая актриса. И попробую в своих ролях, и это самое сложное, чем можно удивлять, попробую через свои роли высекать из себя свет», — заявила актриса.

Юлия Пересильд делится: с нее хватит экспериментов. Она планирует продолжать карьеру только на Земле. Тем более предложений хватает. Каждый день расписан по минутам. Времени на отдых практически нет. Даже в редкие выходные артистка умудряется найти себе важные дела.

«Я, например, не могу там, не знаю, позвонили из приюта с собаками, надо срочно им… И какой выходной?» — отметила звезда.

С недавних пор Пересильд не только актриса, но и певица. Она создала собственную группу под названием «Мандрагора» и сейчас вовсю работает над дебютным альбомом.

«У меня день рождения 5 сентября. Я бы хотела, чтобы так все сложилось, чтобы мы и технически, и творчески, и душевно… Хотела бы, чтобы мы успели с группой „Мандрагора“ записать альбом. Все сделать, свести его и уже чтобы к 5 сентября он вышел. Наверное, для меня это было бы лучшим подарком», — подчеркнула Пересильд.

Правда, в день рождения актриса так и не презентовала альбом. Вероятно, работа над ним еще идет. Близкие давно смирились с неуемной натурой Юлии. Дочери не обижаются, что мамы вечно нет дома. Тем более они прекрасно понимают ее, ведь сами активно снимаются в кино. Старшая Анна после роли в нашумевшем сериале «Слово пацана» стала главной звездой молодежи.

По словам Пересильд, она не препятствовала желанию наследниц пойти по ее стопам.

«Я предпочитаю, чтобы они наступали на свои грабли. И даже иногда получаю от этого удовольствие. Я не могу сказать, что ошибки приятно совершать. Но опыт, который ты приобретаешь, выходя из какой-то сложной ситуации, — это очень ценно. Это самое лучшее обучение», — высказалась актриса.

Юлия Пересильд уверяет: если Ане или Маше будет нужна ее поддержка, она никогда не откажет. Ведь, несмотря на головокружительную карьеру и успех, самой главной своей ролью Пересильд считает роль любящей и заботливой мамы.