Любовь и космос: что Пересильд и Тройник говорят о своем романе

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Съемки в совместном проекте привели Пересильд и Тройника к настоящим отношениям. Что звезды говорят о своей второй половинке, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник рассказали о своих отношениях. Как начался их роман? Чем Юлия очаровала нового возлюбленного? Смог ли он найти общий язык с ее детьми? И какую роль в любви двух звезд сыграл космос? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это как-то все в таком замечательном вальсе сложилось», — признался актер.

С недавних пор Юлия Пересильд и Михаил Тройник везде появляются вместе. Говорят, что, несмотря на плотный график, стараются не пропускать важные друг для друга мероприятия.

«Я пришла с Мишей, потому что он снимался в этом фильме. Мне очень интересно посмотреть. Я редко хожу куда-то на премьеры, но друг к другу, конечно, ходим», — рассказала актриса.

«Это, конечно, важно, круто. Я чувствую поддержку. У нас сегодня была репетиция в Театре Наций. Сегодня мы на дорожке», — высказался Тройник.

О романе двух звезд впервые заговорили прошлой осенью. Потом они держались за руки на премьере фильма «Вызов». А вскоре после этого официально подтвердили отношения.

«Моя поддержка, моя опора, моя любовь», — написала Пересильд.

Поклонники были рады за Юлию. И стали гадать, закончится ли роман свадьбой.

Артистка много лет тайно встречалась с режиссером Алексеем Учителем. Их история началась в 2010-м, во время работы над картиной «Край». В итоге фанаты раскрыли их секрет. Влюбленные перестали скрываться. Но все это время режиссер был женат на продюсере Кире Саксагонской. Даже рождение двоих дочерей от Пересильд не заставило его развестись с предыдущей супругой.

«Сравнил, как говорится. На две чаши весов положил и понял, что жена ему ближе как человек, роднее, возможно», — предположила актриса Алла Довлатова.

В итоге Юлия и Алексей разошлись, но смогли остаться друзьями. Артистке также приписывали романы с Владимиром Машковым и Романом Абрамовичем. Однако сама она хранила молчание.

«Каждый имеет право поступать так, как он считает нужным и так, как это чувствует. И я думаю, что тут нет правил», — заявила Пересильд.

Во время подготовки Юлии к полету в космос Алексей Ефимович поддерживал бывшую пассию. Ракета с Пересильд на борту символично взлетела в космос 5 октября, в День учителя. А по возвращении на Землю и окончании съемок актриса объявила, что встретила настоящую любовь.

«Жизнь как коробка конфет. Никогда не знаешь, какая выпадет начинка», — сказал Михаил Тройник.

Актер тоже играл в нашумевшем «Вызове». Именно на съемочной площадке между ним и Пересильд вспыхнули чувства.

Теперь Юлия счастлива в новых отношениях. Избранник популярен, молод, а главное, без штампа в паспорте. Смотрит на нее горящими глазами и рассыпается в комплиментах.

«Первое, второе, третье, да? Красота, ум, талант», — перечислил он.

Юлия и Михаил часто выкладывают совместные фото. Судя по снимкам, Тройник явно нашел общий язык с наследницами своей спутницы.

«В отличие от Алексея (Учителя. — Прим. ред.), Михаил Тройник менее эрудирован. Порой он даже двух слов связать не мог. Но его преимущество в том, что он никогда не имел детей. Он никогда не был женат. И это стало отличной возможностью для Юлии снова обрести свое счастье, выйти замуж и родить еще детей. Кто знает…», — выразила свое мнение светский журналист Диана Рудакова.

Подписчики оставляют под каждым постом восторженные комментарии и надеются в скором времени увидеть фотографии со свадьбы.