«Женщины созданы для космоса»: Путин наградил звезду фильма «Вызов» Пересильд

Фото, видео: Кадр из к/ф «Вызов», реж. Клим Шипенко, 2023 г.; 5-tv.ru

Знаменитая актриса вспомнила слова великого российского ученого Королева.

Актриса Юлия Пересиль выступила с благодарственной речью после награждения Государственной премией. Главная героиня первого снятого в космосе фильма «Вызов» рассказала о своих впечатлениях о полете и раскрыла, благодаря кому ее заоблачное путешествие стало реальным.

Звезда большого экрана не позволила себе спорить со словами великого российского ученного и космического конструктора Сергея Королева о том, что космос не для женщин. Однако она сделала важное замечание, основываясь на собственном опыте полета.

«Но женщины просто созданы для космоса, я это проверила», — прокомментировала она.

Пересиль пояснила, что, во-первых, женщины в космосе — это неописуемая красота. А во-вторых — невесомость порождает необходимое чувство влюбленности. Первая актриса, побывавшая на МКС, выразила слова благодарности Роскосмосу, людям и стране, в целом, за возможность увидеть Землю из окна иллюминатора.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поздравил соотечественников с Днем России.