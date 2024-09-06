Отлынивает любой ценой: почему мужчина не помогает с ребенком

Фото, видео: 5-tv.ru

Шутка, что муж не смог узнать собственного ребенка в детском саду, нередко оказывается горькой правдой. Это связано с тем, что многие отцы никак не участвуют в жизни своих детей.

Дружная и крепкая семья — заветная мечта каждой женщины. В ней все прекрасно ладят и регулярно проводят досуг вместе. Мать заботится о своих детях, а отец открывает им новый интересный мир, полный ярких красок. Зачастую идеальная картинка разбивается о суровую реальность, а мечтания о счастливом материнстве сменяются неудовлетворенностью семейной жизнью.

Причина этому — страх мужчины быть отцом. Далеко не каждый может признать эту проблему, поэтому от представителей сильного пола нередко можно слышать фразы о том, что воспитание детей — обязанность исконно женская, к которой они не имеют никакого отношения.

Эта ситуация действительно очень трудная. Ее решение требует детального рассмотрения и анализа. Кто виноват в том, что мужчина не помогает с ребенком, и как это изменить? Об этом и многом другом эксклюзивно для Пятого канала рассказала психолог Эльда Соловьева.

Почему мужчины часто не обращают внимание на ребенка

В первые годы жизни ребенку нужна практически круглосуточная забота. Мать сидит в декрете и дает это внимание младенцу. Потом малыш идет в детский сад, затем в школу, и зачастую рядом с ним все это время находится именно мама. Из-за этого отношения с ней складываются доверительные и теплые, а с отцом — натянутые и холодные. В раннем возрасте дети зачастую и вовсе боятся своих пап.

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«На самом деле проблема отцов и детей актуальна во все времена. Я помню, когда мой новорожденный сын попадал к моему мужу, он плакал до тех пор, пока я не брала его на руки. Моя мама мне рассказывала о том, как я пугалась и плакала, когда папа приходил с работы», — поделилась эксперт.

Такие ситуации случаются довольно часто, и они вполне нормальны. Дело в том, что до двух лет у ребенка в жизни есть только один человек — мама. Именно она знакомится с ним еще в момент зачатия. На протяжении девяти месяцев женщина имеет возможность привыкнуть и полюбить свое чадо.

«В этот период у нее вырабатывается тот самый гормон — окситоцин, который делает нас мягкими, добрыми, но и одновременно помогает нам сочувствовать, сопереживать и тем самым заботиться о ребенке, то самое материнство», — отметила психолог.

С отцами ситуация иная. Окситоцина у мужчин очень мало. У них преимущественно преобладает тестостерон, который во многом определяет их поведение.

«Мужчина — не нянька, он завоеватель и победитель. Если мы вспомним, то в детском саду девочки собираются вместе и играют в дочки-матери или школу, а мальчики соревнуются: кто первый, кто сильнее, кто быстрее», — рассказала эксперт.

Исходя из этого, совершенно неудивительно, что представителям сильного пола совсем непросто. Для них отцовство — явление новое, неизведанное и страшное.

«Мы привыкли судить по себе, поэтому если я чувствую себя переживающей, если я полна любви к ребенку, я ожидаю того же от мужчины. Здесь важно начать с того понимания, которое лежит в основе любой ситуации, и успешного ее разрешения», — подчеркнула Соловьева.

Что делать, если мужчина не заботится о детях

Важнейшее правило в решении такого непростого вопроса — доверять своему партнеру. Чем раньше женщина начнет доверять мужчине ребенка, тем быстрее тот преодолеет страх ответственности перед маленьким комочком и привыкнет к нему.

«Что для женщины, которая только что родила ребенка, самое дорогое? Конечно, ребенок. А что самое дорогое для мужчины, который с этим ребенком практически еще не знаком? У каждого мужчины <…> самое дорогое — это какая-то игрушка, чаще всего — это автомобиль», — отметила специалист.

По мнению эксперта, мужчинам трудно доверять женщине вести свою машину так же, как молодой маме — оставить ребенка на мужа. Представители сильного пола часто винят автомобилисток в авариях и даже называют их «мартышками с гранатой». Такое поведение обосновывается отсутствием уверенности в своей второй половинке.

«Женщины уже давно доказали превосходное умение водить транспортное средство, причем любое. Более того, по статистике, в большинстве аварий виноваты мужчины», — заявила Соловьева.

Похожая ситуация происходит и со стороны женщины. Ей крайне трудно доверить ребенка даже любимому мужчине. Он часто взаимодействует с чадом неуклюже, совсем не так, как сделала бы это мать. Это вызывает недоверие, которое никак не должно влиять на уровень ответственности за ребенка со стороны обоих партнеров.

«Чем быстрее женщина начнет доверять ребенка своему мужчине, тем быстрее мужчина начнет участвовать в воспитании», — отметила специалист.

Второе важное условие, которое логически вытекает из первого, это поощрение. Мамы зачастую критикуют и осуждают поведение отца. Вместо похвалы за проделанную работу они высказывают претензии своему благоверному. Это негативно сказывается на мотивации мужчины как-либо взаимодействовать с ребенком.

«Мужчина по природе победитель. Разве захочется ему участвовать в том, где он уже не может победить? Вряд ли. Поэтому всегда вместо критики мы можем предложить помощь», — подчеркнула психолог.

В этом приеме главное — поощрение в качестве признания мужчины лучшим. Это провоцирует выработку эндорфинов. Отец чувствует, что справился с задачей, успешно прошел эту игру. Как бы странно и неуклюже он ни вел себя с ребенком, женщине стоит убедить его в том, что так, как он, никто бы не смог.

«Ты замечательный отец <…> как интересно у тебя получилось, я бы точно до такого не додумалась. Это очень хорошая замена критике. Тогда мужчина за своими эндорфинами будет бежать к ребенку, потому что именно там он будет реализовывать свою природу», — резюмировала профайлер.

Фото, видео: 5-tv.ru

Как добиться от мужа помощи в воспитании ребенка

В возрасте от трех до пяти лет у детей начинает появляться собственное видение мира. На этом этапе взросления проблема отношений между родителем и ребенком чаще всего заключается в непринятии папы со стороны малыша. У отцов, как правило, меньше терпения, и они не потакают своим детям так, как это делают мамы.

«Поскольку их ребенок реже видит, то ему комфортнее с мамой. Здесь очень хорошо помогает работать не с отцом, а именно с ребенком», — отметила Соловьева.

Маме следует рассказывать детям о папе, вспоминать, каким он был в детстве, учить ребенка ждать отца и хвалить его.

«А вот это папа хорошо делает. А вот это папа тебе купит. Тогда у ребенка развивается свое отношение к отцу, не зависимо от того, каким он его видит на самом деле. И для отца очень здорово, если ему говорят, что ребенок его вспоминал», — привела примеры психолог.

От шести до десяти лет устанавливается более тесная связь между родителем и чадом, потому что у ребенка, особенно у мальчика, появляется потребность в отцовском внимании.

«У ребенка появляются увлечения и вопросы, на которые очень хорошо отвечает именно папа. Следует переадресовывать какие-то задачи. Например, мы не можем определиться с секцией, куда записать ребенка. Что бы ты нам посоветовал?» — рассказала эксперт.

Отец активно включается в семейную жизнь, как только появляется задача, которую нужно решить. В таком случае он выполняет роль не исполнителя, а идейного вдохновителя и организатора. Он не реализует поручения ребенка или жены, а создает досуг для семьи.

«Если время уже упущено, <…> то мы поднимаем авторитет мужчины: „У меня не получилось, я не справилась“. Мы не боимся пожертвовать своим авторитетом и показаться слабой, если нашей целью является вовлечение отца в воспитание детей», — подчеркнула специалист.

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Ни в коем случае нельзя упрекать представителя сильного пола в том, что он не проявляет инициативу. Женщины допускают роковую ошибку, когда говорят своим благоверным: «Ты теперь должен. Мы тебя не трогали пять, десять лет, и теперь восполни нам упущенное время». Конечно, это не приведет к желаемым результатам. Скорее наоборот, как бы женщина здесь была ни права.

Нужно показать мужчине, что обойтись без него невозможно, что его внимание важно, а мнение ценно. Этот инструмент будет работать практически в любом случае. В очень редких ситуациях надо брать на себя ответственность за то, что мужчина не участвует в воспитании ребенка. Иногда у супруга дети не стоят в жизненных приоритетах. Причины этого могут быть разными, и разгадать их не всегда возможно.

«Если вы попробовали, прислушались к рекомендациям, и ничего не сработало, просто отпустите. Примите, что так, возможно, для вас будет лучше. Ни в коем случае не вините себя. Есть вещи, которые относятся исключительно к конкретному человеку, и есть внутренние проблемы, с которыми он не смог справиться. Давайте оставим это ему и сделаем так, чтобы это не влияло на качество вашей жизни», — поделилась Соловьева.

Мужчин очень мотивируют слова женщины о том, что ребенок лучше слушает именно его. Стоит рассказывать супругу, что и только он может убедить ребенка в чем-либо, что его авторитет непоколебим. Это поможет мужу гордиться собой и простимулирует стать лучшим родителем.

Как бороться с установкой, что заниматься детьми — не мужская обязанность

Для женщины самое главное — это комфорт. Ей очень неприятно слышать от мужа слова о том, что воспитание детей не должно его касаться. Если посмотреть на ситуацию чуть шире, то задача женщины действительно воспитывать ребенка, а первостенная цель мужчины — обеспечивать семью.

Поэтому в случаях, когда супруг целиком и полностью содержит жену и детей, следует снисходительно относиться к его участию в воспитательном процессе. В тех семьях, где оба родителя работают одинаково, их вовлеченность в жизнь детей должна быть равной.

Обычно до пяти лет для ребенка мама важнее папы. Как правило, отцы активно участвуют в жизни детей уже в более зрелом возрасте, потому что младенец нуждается в заботе, поддержке и понимании, а папа способен дать нечто другое. Отец прививает интерес к жизни, он помогает исследовать мир вокруг, не ограничивая ребенка, а провоцируя на риски и преодоление. Это очень важная часть становления личности, которую мать не всегда может дать сыну или дочери.

«Очень важно поощрять мужчину, когда мы говорим ему, как это здорово, когда мы хвалим его даже за то, что он не делает. Даже когда он говорит: „Не зовите меня, я не подойду“, а мы говорим: „Все равно ты самый лучший отец, и мне очень нравится, как ты общаешься с ребенком даже в те полминуты“, когда он бывает с ним. Поверьте, он будет делать это больше. Кто откажется от такой порции эндорфинов и похвалы?» — рассказала Соловьева.

Эта тактика поможет наладить отношения не только отца с ребенком, но и мужа с женой. После успешно пройденных испытаний связь в паре станет ценнее и крепче.