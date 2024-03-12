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В зависимости от того, какой вариант украшения мужчина преподнес своей женщине, можно интерпретировать его истинные чувства.

Какой подтекст таится за каждым украшением в бархатной коробочке, эксклюзивно Пятому каналу рассказала владелец ювелирной компании Юлия Миронова.

Как мужчины выбирают подарки

Самый распространенный стереотип — это безразличие мужчины к выбору подарка. Однако, как заверила специалист по ювелирным украшениям, момент вручения заветной коробочки радует как одариваемого, так и дарящего.

«Всегда принято считать, что эмоции получает только женщина, а мужчина подарил и забыл. Но мужчина с одной стороны демонстрирует подарком внимание, а с другой — повышает свою самооценку, потому что он может тебе позволить оказать знаки внимания своей женщине», — объяснила Миронова.

Как правило, дорогостоящие подарки дарятся на день рождения, на помолвку или на годовщину свадьбы. На остальные праздники, например, на Новый год или на 8 Марта обычно выбираются украшения со средним ценником с небольшими камнями или вовсе без них.

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Довольно часто жених или супруг не угадывает с предпочтениями своей дамы, и преподнесенная драгоценность кажется подаренной не от всего сердца. Так рассуждать не стоит. Скорее всего, выбрать нужный цвет, камень, орнамент и металл оказалось для мужчины слишком сложной задачей, а возможно, он растерялся от обилия вариантов и последовал рекомендации продавца-консультанта.

Как бы женщины ни интерпретировали подарки, всегда нужно помнить, что мужчина в любом случае потратил время и деньги, подумал о предпочтениях своей возлюбленной, а значит, вложил в приобретенное украшение свое внимание, заботу и любовь.

Браслет

Браслет — это символ любви, заботы и нежности.

«Это не самый простой подарок. Женщина должна понимать, что мужчина потратил достаточно времени и усилий, чтобы подобрать этот подарок. Преподнося браслет, мужчина демонстрирует серьезность своих намерений», — рассказала специалист по украшениям.

Ожерелье

Колье или ожерелье говорит о серьезных намерениях мужчины. Это очень символичный подарок. В древности, когда женщин забирали в чужое племя, ей надевали на шею веревки или цепи. Со временем оковы трансформировались в украшения, но сохранили собственнические нотки.

«Кроме того, ожерелье носят близко к сердцу, поэтому женщина, получившая такое ювелирное украшение, можно сказать, в сердце у мужчины», — отметила эксперт.

Также не стоит забывать, что это один из самых дорогих предметов ювелирного искусства, поэтому останавливая свой выбор на колье или ожерелье, мужчина точно задумывается о браке.

Кольцо

Самый любимый для женщин и самый сложный для мужчин подарок — это кольцо. Оно одновременно является символом любви и власти.

«Даря кольцо, мужчина демонстрирует серьезность своих намерений и при этом хочет показать всем: „Эта женщина — моя. Она принадлежит мне“. Поэтому кольцо — очень важный и серьезный подарок», — подчеркнула Миронова.

Даже если кольцо преподносится не помолвочное, это большой сложный шаг и намек на желание создать семью в будущем.

Серьги

Несмотря на их популярность, серьги считаются не таким уж и серьезным подарком.

«Это достаточной универсальный вариант. Мужчина дарит серьги, когда у него нет серьезных намерений и просто нужно что-то подарить. Редко можно задумываться о том, что это символ каких-то серьезных чувств», — огорчила директор сети ювелирных магазинов.

Сережки покупаются обычно в знак уважения и выбираются для мамы, сестры или подруги. Романтического подтекста в таком подарке нет.

Однако если речь идет об очень дорогих ювелирных украшениях или комплекте из серег и подвески или кольца, тогда это свидетельство большой заботы и любви.

Цепочка

Это довольно популярный вариант, недорогой и универсальный. Многие мужчины отдают предпочтение именно цепочкам, однако, как утверждает владелец ювелирной компании, это очень коварный подарок.

«Цепь всегда считалась символом скрепления отношений, но она, как мы знаем, может легко порваться. И это может служить знаком разлада в отношениях или даже разрыва», — предостерегла эксперт.

Верить в такое предзнаменование или нет, выбор остается всегда за девушкой.

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Однако если вместе с цепочкой мужчина преподносит подвеску или кулон, он проявляет больше внимания к своей даме. Тем более, что кулон располагается ближе к сердцу и требует дополнительных усилий в подборе. Купить подвеску наобум не выйдет, ведь нужно знать хотя бы что-то об увлечениях избранницы, ее любимых цветах или характере.

«Один из популярных кулонов — первая буква имени или полностью выгравированное имя. Такой подарок — свидетельство, что мужчине нравится

имя избранницы и он хочет подчеркнуть значимость этой женщины в его жизни», — объяснила Миронова.

Подбор подарка по знаку зодиака

Многие женщины верят в астрологию и обращают внимание на камни, которые подходят им по знаку зодиака. Однако надеяться, что возлюбленный сориентируется в таком гороскопе и вспомнит нужное название самоцвета, не стоит.

«В моей практике мужчин, которые этим интересуются, ничтожно мало. В основном они в это не верят», — призналась специалист.

Однако расстраиваться не стоит. Если мужчина не угадал с драгоценным камнем, это вовсе не означает, что он бесчувственный. Скорее всего, он просто плохо разбирается в зодиакальной теме.