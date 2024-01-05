Больше золота: как темперамент влияет на выбор ювелирных изделий

Фото: www.globallookpress.com / Frank Stober

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Какие украшения подойдут каждому из психотипов?

Каждый пятый россиянин считает себя флегматиком, каждый третий — меланхоликом или холериком, а еще 17% уверены, что они сангвиники. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на исследовательский центр бренда SOKOLOV и онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu.

Во-первых, 42% россиян, причисляющих себя к меланхоликам, не любят выделяться броской одеждой или аксессуарами. Они могут позволить себе красивое изделие, но потом начинают корить себя из-за его стоимости или внешнего вида. Во-вторых, подавляющее большинство в размере 44% отдает предпочтение ярким украшениям. Они часто приобретают объемные каффы, крупные колье и необычные моно-серьги. В-третьих, каждый десятый меланхолик отдает предпочтение минималистичным аксессуарам. К самым любимым украшениям относятся кольца (46%), серьги (39%) и браслеты (13%). А наиболее предпочитаемый материал — серебро.

Россияне, относящие себя к сангвиникам (36%), отдают предпочтение универсальным украшениям. При этом лишь четверть из них соответствуют своему темпераменту при подборе изделий. Зачастую им сложно выбрать, что надеть, а еще они регулярно меняют какие-то детали. При этом абсолютное большинство любит заметные аксессуары. 24% опрошенных отдают предпочтение браслетам, 21% нравятся серьги. Самый любимый материал — платина.

«Украшения с бриллиантами сделают ярче любой образ и подойдут к любому темпераменту человека. Людям с более спокойным темпераментом скорее подойдут классические бесцветные бриллианты, цветные — более активным и энергичным натурам. Выбор огранки зависит от предпочтений, но наиболее популярными и традиционными остаются „круг“, „принцесса“ и „сердце“. Украшения с бриллиантами изготавливают из золота и платины, но также используют и серебро», — уверена Елена Ракутина, эксперт по ювелирной моде ювелирного холдинга SOKOLOV.

Треть из тех, кто считает себя флегматиком, предпочитают базовую одежду и украшения. Каждый пятый называет покупку новых украшений необходимостью и не испытывает ярких эмоций по этому поводу. Каждый четвертый не уверен в необходимости покупки. 25% респондентов предпочитают сдержанный стиль. Самые любимые украшения — часы (21%), браслеты (17%) и колье (13%). Из материалов флегматики предпочитают белое золото (20%).

Из тех, кто причисляет себя к холерикам, 23% стараются покупать что-то яркое. Еще треть испытывают стресс при выборе новых украшений. В 48% случаев холерики покупают браслеты или серьги. 28% холериков предпочитают изделия из серебра, а 21% —с драгоценными камнями.

«Различия в темпераментах создают уникальные черты в поведении каждого человека, выделяя их энергию, решительность, творческие способности или спокойствие. Важно осознавать, что в каждом из нас присутствуют элементы всех темпераментов, однако определенный тип чаще всего преобладает», — заявила Кристина Ивкова — психолог Budu.

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