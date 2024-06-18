Обманывает и прячется: как обязать мужчину платить алименты на ребенка

Алиса Старжевская 844 0
Эксклюзив

Фото, видео: www.globallookpress.com / John Rowley; 5-tv.ru

Многие женщины долго терпят неуплату алиментов, потому что не знают к кому обратиться. В этом вопросе главное — выбрать нужный суд.

С кем бы ни остался ребенок после развода родителей, он должен получать заботу и поддержку от обеих сторон. В идеале мать и отец должны добровольно снабжать своих детей всем необходимым.

Однако как быть с недобросовестными родителями, которые уклоняются от уплаты алиментов и никак не участвуют в жизни тех, за кого несут непосредственную ответственность? Об этом и многом другом эксклюзивно Пятому каналу рассказала руководитель юридической компании Марина Тимофеева

Что такое алименты и как они начисляются

Алименты — законный способ финансовой поддержки родственников. Чаще всего они взыскиваются с родителей, которые после развода не живут со своими несовершеннолетними детьми.

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Выплаты бывают добровольными и принудительными. В первом случае осознанный отец материально помогает ребенку по собственной воле. Бывшие супруги сами договариваются о суммах переводов, времени и регулярности финансовой помощи.

«В настоящее время судами трактуется этот вопрос так, что даже если нет соглашения об уплате алиментов нотариально удостоверенного, нет решения суда, и если сторона не обращается суд, значит, сторона добровольно платит после расторжения брака алименты на содержание ребенка», — подчеркнула эксперт.

При этом можно обезопасить себя и заключить нотариальное соглашение, в котором будут обозначены условия выплат. При нарушении данного порядка с этим документом можно идти в суд.

Если же взыскания были назначены бывшему супругу через судебные органы, то он обязан переводить конкретную сумму строго по графику. По закону на алименты можно подавать и в браке, если муж перестал обеспечивать семью. Лишение родительских прав не влечет за собой освобождение от материальной помощи детям.

Отец обязан отдавать ¼ дохода — на одного ребенка, ⅓ — на двух детей и ½ — на трех и более детей. При этом сумма может быть изменена в силу разных обстоятельств. Например, если плательщик потерял работу, получил инвалидность или уже вышел на пенсию.

Как оформить выплату алиментов через нотариуса

Родители, которым удалось мирно договориться о материальной поддержке ребенка после развода, как правило, оформляют нотариально заверенное соглашение. Данный договор учитывает интересы обеих сторон и защищает их обязанности и права.

В соглашении указаны:

— суммы алиментов;

— периодичность выплат;

— способ получения денежных средств (на карту, наличными в руки или по почте);

— размер компенсации, если выплаты были задержаны.

В договоре также прописаны дополнительные платежи. Как правило, они связаны с непредвиденными или необходимыми тратами. Например, лечение ребенка или нужные вещи в школу.

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Для оформления такого соглашения необходимо прийти к нотариусу с пакетом документов, включающим паспорта обоих родителей, свидетельство о разводе, реквизиты для банковских переводов и свидетельство о рождении ребенка. Договор должен быть нотариально заверен, иначе он не будет иметь юридической силы.

В документе также важно указать индексацию суммы с течением времени. Есть вероятность, что по мере взросления потребности ребенка увеличатся, поэтому такие формальности важно предусмотреть.

В какой суд обращаться для взыскания алиментов

Иск можно подать в любое время, пока ребенку не исполнилось 18 лет. На этом этапе у многих родителей возникают трудности: неясно, в какой суд обратиться за помощью: районный или мировой.

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Функции двух этих структур отличаются. В мировой суд можно подать лишь для взыскания алиментов. Такое дело рассматривается в упрощенном порядке и не требует личного присутствия бывших супругов. В районный суд следует обращаться в более сложных ситуациях. Например, когда при взыскании нужно еще ограничить или лишить гражданина родительских прав. В таких процессах участвуют лично оба родителя, свидетели и органы опеки.

В заявлении необходимо написать точный адрес отца. Если такой информации нет, то указывается последнее известное место проживания. Туда придет уведомление о начале судебного процесса.

Для решения «алиментного» вопроса через суд понадобятся следующие документы:

— заявление;

— свидетельство о рождении ребенка;

— свидетельства о регистрации и расторжении брака;

— справки о составе семьи.

Понадобятся сведения о доходах обеих сторон. Если одна из них отказывается предоставлять данные, то суд может запросить их у работодателя или обязать родителя прийти с этой информацией самостоятельно.

Убедительный документ в судебном процессе — чек с ежемесячными расходами на ребенка. Подойдут квитанции из детского сада и школы, магазинов и клиник. Важно зафиксировать прежний уровень жизни ребенка, чтобы правильно рассчитать алименты.

«Если сторона обращается в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов в твердой денежной сумме, нужно будет предоставить чеки, подтверждающие размер расходов, которые мама несет на ребенка», — заявила юрист.

Что делать, если отец отказывается платить алименты

Если при разводе супруги договорились между собой об уплате алиментов, а потом отец отказался выполнять условия, то мать имеет право обратиться в суд. Специальные органы рассмотрят ее просьбу, и бывший супруг будет обязан начать отправлять денежные средства сразу после подачи иска.

«С момента обращения с заявлением о взыскании алиментов идет период начисления алиментов и последующая выдача исполнительного листа именно с даты направления искового заявления в суд», — отметила юрист.

Как пересмотреть брачный договор

Добровольно изменить условия брачного договора можно у нотариуса. Если же контракт заключен на невыгодных условиях, то мать вправе обратиться в суд и оспорить данный документ. Для этого нужно доказать, что ее права ущемлены, и признать брачный контракт ничтожной и оспоримой сделкой.

«Данный договор в силу Гражданского кодекса заключается между двумя лицами, и в любой момент по соглашению сторон можно изменить его содержание», — заявила Тимофеева.

Как увеличить сумму алиментов

Сумму алиментов увеличить можно, особенно если доходы отца изменились в большую сторону. Для этой процедуры потребуются сведения о месте работы бывшего супруга и иной деятельности (работа по совместительству, доход от сдачи недвижимости в аренду). Эту информацию нужно предоставить судебному приставу, который в дальнейшем будет запрашивать конкретные справки у работодателя.

«Можно увеличить сумму алиментов, если изменились обстоятельства, например, супруг стал получать доход больше, чем ранее было заявлено. <…> Если у бывшей супруги появляется информация, она обращается с иском в суд об увеличении алиментных обязательств, которые были ранее установлены», — отметила эксперт.

Когда можно подавать на алименты

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Действующее законодательство не предусматривает статьи о том, в течение какого срока сторона вправе подать в суд о взыскании алиментов. С заявлением можно обратиться даже во время брака.

Как получить алименты, если отец работает неофициально

Бывают ситуации, в которых отец ребенка, имея решение суда, осознанно уклоняется от уплаты алиментов. Он специально занижает свои доходы, от которых отнимается процент на выплаты ребенку. В таких случаях судебным приставам необходимо тщательно проработать вопрос, связанный с реальным доходом уклоняющейся стороны.

«Нужно будет предоставить судебному приставу-исполнителю все документы о доходе должника <…> по основному месту жительства, доходы от сдачи имущества в аренду, иные доходы, которыми располагает супруга», — заявила специалист.

На основании этой информации суд может начислить бывшему мужу выплаты, которые он будет обязан погасить. По словам эксперта, не обязательно обладать всеми справками и документами. Достаточно просто указать предполагаемое место работы должника.

Как женщине заранее обязать мужа платить алименты

Официально регистрировать брак. Много вопросов по алиментам и разделу имущества возникает при расставании сожителей. Из-за того, что брак не зарегистрирован, материальную собственность и денежные средства нельзя считать совместно нажитыми.

Проводить юридическую экспертизу при оформлении брачного договора. Важно правильно определить условия соглашения, чтобы они не были заведомо неблагоприятными для обеих сторон.

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