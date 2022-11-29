Решили через суд: кого из звездных отцов принудили платить алименты детям

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Дана Борисова выиграла суд у бывшего мужа. Кому из звезд шоу-бизнеса также пришлось подать иск против безответственных супругов, рассказывает программа Пятого канала «Светская хроника».

Почти год Дана Борисова судилась с бывшим мужем Максимом Аксеновым. Лишь недавно телеведущей удалось добиться справедливости и призвать его к выплате законной суммы алиментов их общей дочери. Сколько денег теперь будет поступать на ее счет и почему мужчина отказался общаться с наследницей, рассказывает программа Пятого канала «Светская хроника».

«[У нас] не было никаких вообще шансов, учитывая, что папаша рассказывал. Якобы он за чертой бедности и что ему все должны. Он не помогал даже когда мы только подали [документы], и все это началось. С тех пор не потратил на Полину ни тысячи рублей», — подчеркнула теледива.

Борисова требовала увеличить размер алиментов на их общую дочь. Отец Полины долгое время платил ей всего 15 тысяч в месяц. По словам телеведущей, этих денег не хватало даже на еду. При этом сама она тратила на содержание ребенка около 100-150 тысяч рублей.

Оказывается, ее бывший муж предъявил в суде справку, что зарабатывает всего 20 тысяч рублей. Однако юристы ведущей выяснили: доходы Аксенова гораздо выше. Годовой оборот компании, в которой он является директором, составляет миллионы рублей. При этом у бизнесмена нет законной жены и других наследников.

«Явно, что ответчик скрывает свои реальные доходы и уклоняется от выплаты алиментов, которые ребенку полагаются в большем размере», — подтвердила юрист Лика Чихиашвили.

Пока Аксенов скрывал свои доходы, Дана искала способы, как обеспечить дочь. Звезда давно перебивается случайными заработками. От безденежья телеведущая была вынуждена принимать участие в бойцовских шоу.

«Ну, конечно, это не спорт, прямо скажем. Это больше такая эротическая тема, но, знаете ли, лучше, чем у подписчиков деньги собирать», — иронично ответила звезда экрана.

По словам Борисовой, однажды Аксенов предложил ей пойти на мировую. Бизнесмен был согласен платить 25 тысяч в месяц, но поставил условие, чтобы она прекратила с ним судиться.

«Он сказал мне: «Да я еще меньше справку принесу, вы доиграетесь, что вы в итоге вообще будете 3 тысячи рублей получать в месяц алиментов», — негодует она.

Как и следовало ожидать, Дану эта сумма не устроила. И тогда бывший муж перестал общаться с дочерью.

«Он обиделся, что мы подали в суд. Сказал: «Раз подали — значит общаться не буду», — передала Борисова слова экс-супруга.

Коллеги и друзья телеведущей полностью поддерживают ее сторону.

«Я считаю, это отвратительно. Неважно, живешь ты с этой женщиной, которая родила тебе ребенка, или не живешь, ты должен заниматься детьми, откладывать им денежку, помогать, встречаться», — заступился актер Юрий Кузнецов-Таежный.

Недавно Борисова наконец-то одержала победу в суде. Теперь экс-супруг будет платить дочери 60 тысяч в месяц.

«Мы смогли доказать и обосновать данную сумму ежемесячных расходов. Это расходы на репетитора, расходы на дополнительные занятия, расходы на лечение, расходы на питание», — аргументировала юрист Лика Чихиашвили.

С подобной ситуацией, как оказалось, столкнулась не только Дана Борисова. Актриса Ольга Кабо также одна растит 10-летнего сына Виктора. С отцом наследника, бизнесменом Николаем Разгуляевым, она развелась два года назад и теперь вынуждена сама обеспечивать семью.

«Я — мама-праздник, потому что редко бываю дома. Единственное, что я могу дать им от чистого сердца, это свою любовь», — пояснила артистка.

Сейчас бывший муж не помогает финансово Ольге. Бизнес Николая прогорел. Мужчина стал банкротом и остался должен кредиторам более 360 миллионов рублей. Ситуация актрисы осложнилась тем, что все совместно нажитое в браке должно было уйти с молотка — ценные бумаги, элитные квартиры и автомобили.

«То, что у меня было, все забрали в конкурсную массу. И не отдали ничего — ни мне, ни моему ребенку. Мне помогают друзья: и с жильем, и со средствами к существованию», — объяснил тяжелую ситуацию Разугляев.

Актрисе удалось отстоять квартиру, доказав, что она куплена на ее личные средства и деньги старшей дочери. Сейчас Кабо пытается взыскать с экс-супруга долг по алиментам, а это один миллион рублей.

«Я такой нормальный обычный человек, который тоже хочет радости. Я не должна всегда быть в рамках каких-то», — считает киноактриса.

Ольга также просила увеличить размер выплат на ребенка с 18 до 32 тысяч рублей в месяц. Но суд отказал ей в требованиях.

«Супруги несут равные обязанности по содержанию своих детей. То есть та сумма, которая была потребована, то есть 32 тысячи рублей, суд посчитал, что из них половина — обязанность самой матери, а половина — обязанность отца», — аргументировал вердикт адвокат Юрий Ефимов.

В рядах злостных неплательщиков оказался и Игорь Петренко. Стало известно, что знаменитый актер должен своим сыновьям от Екатерины Климовой алименты в размере более 6 миллионов рублей. Сумма до сих пор не погашена, но сам артист не желает говорить о наболевшем.

«Я не в курсе, это мы выясним», — прокомментировал Петренко.

Знакомые артиста уже успели осудить его поступок.

«Своего ребенка оставлять без финансов, без прожиточного минимума, это очень неправильно и не по-мужски. Это очень некрасиво», — настаивает светский журналист Леван Тодуа.

Недавно в СМИ появилась информация, что хоккеист Иван Телегин снова подал в суд на бывшую жену певицу Пелагею. Спортсмен потребовал уменьшить размер алиментов на их общую дочь Таисию. Почти три года мужчина ежемесячно перечислял ребенку от 940 тысяч до двух миллионов рублей. Причем сама артистка не имела к ним доступа. Деньги поступали на специальный счет наследницы.

«Люди в буквальном смысле начинают торговать детьми и своими отношениями, чтобы как-то отомстить своему мужу или жене», — возмутился Леван Тодуа.

Многие знакомые певицы уверены, что бывший муж мстит ей за недавний проигрыш в суде. После развода хоккеист планировал отобрать у Пелагеи часть квартиры, купленной на средства ее матери. Кроме того, спортсмен претендовал на ее гонорары, однако его доводы были неубедительными. Теперь же Телегин хочет снизить алименты до одной шестой от всех доходов.