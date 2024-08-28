Мерила шпагатом родные просторы: как Волочкова и другие звезды провели лето

Фото, видео: www.globallookpress.com / Belkin Alexey; 5-tv.ru

Лето подходит к концу, и многие звезды уже успели отдохнуть от работы, а некоторые даже совместили одно с другим. Как знаменитости провели отпуск, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

У Антона Макарского получился экстремальный отдых. Какая страна напугала и при этом поразила актера? Почему Филипп Киркоров застрял в горах Сочи? И кто пришел на помощь артисту? Где проводили отпуск знаменитости? Из-за чего Ксения Бородина устроила скандал в турецком аэропорту? И куда поехала Анастасия Волочкова вместо Мальдив? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Чем старше становлюсь, тем сложнее перемещаюсь в разные страны. Я не представляю своей жизни без России. И где бы то ни было жить не смог бы точно никогда. Сейчас еще и выезжать не хочется никуда», — признался Антон Макарский.

Обычно актер и его жена Виктория предпочитают отечественные курорты. Но в этом году им удалось совместить приятное с полезным. Супруги отправились в рабочую командировку по Юго-Восточной Азии. И после съемок изучали местные красоты.

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«Мы были в Индонезии, Малайзии и в Сингапуре. Это очень интересно. Я впервые был в этих краях», — уточнил Макарский.

Правда, иногда гулять становилось страшновато. Особенно на острове Бали.

«Правил дорожных не существует. Там есть одно правило руки. Если ты поднимаешь руку, ты становишься видимым. Все остальное ты можешь что угодно делать. Если ты чуть-чуть притормозил, у тебя рой мотоциклистов, мопедистов будут тебя вот так окружать», — рассказал артист.

Но несмотря на все нюансы, остров Антону Макарскому понравился. И он планирует когда-нибудь туда вернуться.

«Бали — это то место, где я так даже прищурился и сказал: „Можно было бы здесь задержаться“», — заявил актер.

У Ксении Бородиной отпуск прошел не так гладко. Телеведущая поругалась с другими пассажирами в турецком аэропорту. По словам очевидцев, знаменитость стояла в очереди для пассажиров, оплативших услугу фаст-трека. При этом сама она за нее не платила.

Просьбу отойти теледива проигнорировала. А когда охранник пассажирки попытался отодвинуть ее в сторону, закатила скандал.

«Это хорошо известная услуга для быстрого прохода через аэропорт, через паспортный контроль и для получения максимального комфорта. Конечно, такую услугу нужно заказывать заранее. Она стоит от 40 до 70€ на человека», — объяснила генеральный директор туроператора Любовь Воронина.

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Судя по отчетам в соцсетях, в этом году знаменитости в основном выбирали два направления: Турция и отечественные курорты.

«Я нахожусь… Как это место называется? Село Ромашково. Приехали покормить кур. Сегодня кормим, завтра едим. Надо сначала откормить, потом пожарить», — поделился певец Шура.

Даже Анастасия Волочкова решила изменить любимым Мальдивам и мерила шпагатом родные просторы.

«Нет ничего лучше русской бани. Друзья, хочу всем вам напомнить, что человек создан для счастья, любви, удовольствия», — заявил певец Прохор Шаляпин на отдыхе с балериной.

«Мы там и в бане парились, и массажи делали. Инструменты такие, знаете, обряды старорусские. И бубны, и вообще что там только не было. И поспали в одной постели, смеялись. Я читала стихи Прохору на ночь глядя», — поделилась Анастасия Волочкова.

Прямиком из купели заслуженной артистки РФ Прохор улетел в Ялту. Певец остановился в шикарном пятизвездочном отеле. Средняя стоимость номеров — 40 тысяч за ночь.

«Катались по ялтинскому побережью. Арендовали яхточки, где можно и полежать. Заплатил ни много ни мало, при мне это было, 80 тысяч рублей. Как хорошо, когда есть добрые люди, которые пригласят, оплатят», — уточнил Шаляпин.

Филипп Киркоров провел часть лета в Сочи. Правда, народный артист РФ не отдыхал, а работал — снимался в кино. Но съемки едва не обернулись трагедией. Всему виной природная стихия. Члены группы оказались в эпицентре урагана. Из-за ливней вышла из берегов горная река. Локацию, на которой находился артист и его коллеги, смыло за семь минут. Люди чудом успели укрыться в каньоне Псахо и просили о помощи.

«Мы отсюда выбраться на данный момент не можем. Мы уже послали сигнал SOS, как „Титаник“. Река поднялась до уровня десять метров. Нас постепенно затапливает. Мы просим о помощи. Спасите наши души», — рассказал артист.

К счастью, спасатели не дали королю эстрады погибнуть и эвакуировали съемочную группу из опасного места.