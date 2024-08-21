«Грандиозный будет ребенок»: Прохор Шаляпин хочет наследника от Волочковой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певец Прохор Шаляпин объяснил свои мечты о совместном ребенке с Анастасией Волочковой. Каким он видит возможного наследника, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Прохор Шаляпин заявил, что хочет детей от Анастасии Волочковой. Какие на самом деле отношения связывают двух звезд? Согласна ли 48-летняя балерина подарить певцу долгожданного наследника? И почему многие не верят в искренность чувств артиста и подозревают его в корыстных интересах? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Когда, как говорится, закрываются двери в личном пространстве, Настя становится абсолютно такой хрупкой, очень комфортной, теплой, душевной девушкой», — рассказал певец.

Прохор Шаляпин и Анастасия Волочкова дружат уже много лет. Их давно подозревают в романе. Раньше знаменитости отшучивались, если разговор касался пикантной темы. Но этим летом звезды проводили вместе практически все свободное время. Парились в бане, отдыхали в купели. И вновь провоцировали слухи о романтических отношениях.

«Мы с Настей поехали в баню, в чудесное место силы, посидели в бочке. Пропарили нас хорошенько, покормили. Улеглись, как говорится, на печи. Да, мы провели время с Настей, остались ночевать», — поделился исполнитель.

Шаляпин признался, что считает Волочкову идеальной женщиной. Красивая, знаменитая, богатая. Но больше всего его привлекает роскошное жилье заслуженной артистки РФ. Прохор часто бывает у подруги в гостях. И уверен, что будет прекрасно смотреться в ее королевских интерьерах.

«Я честно вам могу сказать, даже не откажусь от того, чтобы переехать к ней в ее шикарный загородный дом», — признался Шаляпин.

Поклонники заволновались: неужели у Прохора действительно имеются корыстные мотивы относительно балерины?

«Прохор явно ей пользуется ради того, чтобы поднять свои рейтинги. Но ему ничего не светит: ни шикарный дом, ни богатства, ни деньги. Поскольку, я думаю, Волочкова не глупая и оставит все это своей дочери», — выразил мнение журналист Алексей Бегешев.

Но артист успокоил всех неравнодушных. Объяснил, что шутит. К Волочковой относится искренне. А дом попытается построить своими силами. Несколько лет назад Шаляпин приобрел участок в Пушкинском районе Подмосковья. Запланировал масштабную стройку. Но когда увидел цены на материалы, понял: аппетиты придется умерить.

«Дай бог мне построить 200-300 метров какой-нибудь модульный дом. Многие мне говорят, что это ненадежно, недолговечно. Но мне и не надо долговечно. Поймите одно: я не собираюсь жить 200 лет. И когда я умру, дом если рухнет, то мне еще лучше. Почему я должен заботиться о каких-то своих потомках?» — заявил он.

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Кстати о потомках. Прохор Шаляпин, кажется, наконец нашел идеальную будущую мать для своего ребенка. Это — Анастасия Волочкова.

«Я был бы счастлив, если бы Анастасия Волочкова родила мне наследника. По причине того, что у Насти, конечно же, есть имя, у нее бесспорный талант, признанный всем миром, прекрасная генетика. И к тому же, не буду лукавить, у Насти столько недвижимости, и она уже заработала гораздо больше, чем я», — сказал певец.

Правда, сама балерина недавно заявила, что не собирается больше становиться матерью.

«Зачастую дети становятся обузой, потому что когда мужчина с женщиной любят друг друга, встречаются и рождается ребенок, потом возникают проблемы. Они расходятся, и ребенок никому не нужным остается», — отметила Волочкова.

Но, может, ради Прохора она сделает исключение? И два таланта подарят миру свое уникальное продолжение? А заодно объединят капиталы.

«Представляете, Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин и наше творение — совместная девочка или мальчик. Это просто грандиозный будет ребенок. Все остальные дети будут, как говорится, простые дети. А у нас будет вундеркинд», — уверен исполнитель.

«Анастасия еще, конечно, не так стара, но заводить ребенка в этом возрасте уже проблематично. Я думаю, будут заявления о суррогатном материнстве. Возможно, потом разыграют какой-то выкидыш, ребенок потерялся, исчез. Все будет сделано только для того, чтобы поддерживать свою карьеру», — предположил журналист Бегешев.

При этом, даже если танцовщица родит ему наследника, Шаляпин не собирается вести даму сердца под венец.

«В брак пока я не стремлюсь, честно вам это могу сказать. Мы с Настей Волочковой уже достаточно взрослые для того, чтобы, как говорится, вступать в брак», — подчеркнул артист.

Прохор Шаляпин уверен: их чувствам не нужна гарантия в виде штампа в паспорте. Гораздо важнее доверие и любовь. А еще в случае развода не нужно будет делить имущество.