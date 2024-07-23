Фото: Instagram* / shalyapin_official

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Балерина заподозрила певца, с которым собиралась завести троих детей, в коварном предательстве.

Певец Прохор Шаляпин после слухов о романе и даже беременности от него балерины Анастасии Волочковой неожиданно опубликовал фото с другой пассией. На это обратило внимание издание 7Дней.ru.

Знаменитый любитель зрелых красоток поделился кадрами с отдыха в теплых краях, куда он отправился в компании молодой брюнетки.

«Вот лежим и мучаемся от жары на пляже. Дальше у нас обед, прогулка на катере и ресторан», — прокомментировал фото Шаляпин.

Реакция эпатажной танцовщицы не заставила себя ждать и, судя по всему, поведение недавнего ухажера возмутило ее до крайности.

«Ты с кем мне там изменяешь?!» — с ходу поинтересовалась Волочкова.

Шаляпин, в свою очередь, начал оправдываться, словно нашкодивший подросток, и уверять, что сердце его на самом деле принадлежит только звездной балерине.

«Настя, это съемочный процесс! Я люблю только тебя», — ответил певец.

Слухи о романе Волочковой с Шаляпиным ходят давно. Балерина даже заявляла, что артист хочет троих детей, и они работают над этим.

После она и вовсе объявила, что уже все получилось, и она беременна от певца. Скандальные знаменитости не стесняются ничего и открыто делятся интимными подробностями личной жизни и откровенными фото.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что балерина Анастасия Волочкова провела совместную ночь со своим близким другом — певцом Прохором Шаляпиным.

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