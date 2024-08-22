Отношениям конец? Бородина объяснила пропажу ее возлюбленного из своих соцсетей

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Фанаты боятся не дождаться свадьбы.

Телеведущая Ксения Бородина высказалась по поводу слухов, касательно ее ссоры с молодым человеком Николаем Сердюковым, с которым они познакомились на съемочной площадке одного из реалити-шоу.

Как пишет издание 7Дней.ru, знаменитость, которая в прошлом обещала не демонстрировать публике свою личную жизнь, сначала нарушила собственное обещание, начав публиковать фотографии любимого, а после, по непонятной причине, вновь убрала Николая из своих соцсетей.

Поклонники Бородиной забили тревогу, заподозрив, что уже намеченной свадьбы двух возлюбленных может и не состояться, если их отношения внезапно дали трещину. Однако Ксения поспешила успокоить фанатов, рассказав, что в их паре все в порядке.

«Я, конечно, знала, на что подписывалась, когда выставила Николая, но это не значит, что если его день или неделю нет в моих сторис, то вы будете разрывать директ вопросами: «Где он?» и «Вы что, поругались?! Поэтому заранее спасибо за понимание!» — написала телеведущая

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