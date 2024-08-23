Военная «Санта-Барбара»: как за 20 лет изменились актеры сериала «Солдаты»

Фото: Кадр из телесериала «Солдаты», режиссер Сергей Арланов, 2004г.

По окончании съемок некоторые «солдаты» достигли значительных высот в мире кино, другие создали семьи, а третьи открыли для себя совершенно иные профессиональные направления.

Телесериал «Солдаты», вышедший на экраны 23 августа 2004-го, мгновенно завоевал любовь телезрителей, даже тех, кто не служил или был далек от военной тематики. А песня группы «Конец фильма» в одночасье перекочевала в телефоны поклонников.

Снимали масштабный кинопроект на базе учебного центра инженерных войск в поселке Нахабино Московской области, сегодня это Международный минный центр.

Развивался сюжет сериала на протяжении 17 сезонов и открыл много новых звезд российского кино.

С премьеры прошло 20 лет. За это время в жизни актеров, сыгравших любимых всеми героев, произошло немало изменений.

Алексей Маклаков — прапорщик Олег Шматко

Кадр из телесериала «Солдаты» режиссер Сергей Арланов 2004 г.; www.globallookpress.com / Petrov Sergrey

В сериале «Солдаты» заслуженному артисту России Алексею Маклакову досталась роль всеобщего любимца — обаятельного и харизматичного прапорщика Олега Шматко. Несмотря на то, что сам актер отслужил в армии всего шесть месяцев, ему удалось достаточно быстро войти в образ. Игра оказалась настолько убедительной, что вскоре после премьеры поклонники сериала останавливали его на улице, желая пообщаться об армии. А его культовая фраза «Е-мое» сразу ушла в народ и стала ассоциироваться только с этим героем.

После ошеломительного успеха Маклаков стал настоящей звездой. Но артист не хотел, чтобы за ним закрепилось определенное амплуа, потому он соглашался на самые разные роли. Одинаково умело он перевоплощался в образ поэта Чагина из сериала «Есенин» (2005), тренера из «Все по-честному» (2008), бригадира — «Новогодний переполох» (2017), а также декана — «Мир! Дружба! Жвачка!» (2020). И даже выпустил несколько синглов.

Последний раз в служебной форме перед камерами 63-летний Маклаков появлялся во второй части фильма «Майор Гром: Игра» (2024). Он отыграл начальника Главного управления полиции Санкт-Петербурга — Федора Прокопенко.

На данный момент актер воспитывает шестерых детей. За всю жизнь он вступал в брак трижды. Сейчас он счастлив в браке с Анной Романовой. Избранница на 23 года младше звезды, на момент свадьбы в 2009-м ей было 24 года, а ему — 47. Они познакомились во время съемок одного из проектов, где девушка работала в качестве звукорежиссера. В 2012-м она родила дочь Софью.

Борис Щербаков — полковник Павел Бородин

Кадр из телесериала «Солдаты» режиссер Сергей Арланов 2004 г.; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

О народном артисте России Борисе Щербакове российский зритель узнал намного раньше выхода на телеэкраны сериала «Солдаты», где он сыграл грозного, но справедливого полковника Павла Бородина, ранее воевавшего в Афганистане и Чечне. Многим он полюбился благодаря таким проектам, как «Гостья из будущего», «С любимыми не расставайтесь», «Битва за Москву» и другие.

Фильмография артиста крайне обширна. Он пробовал свои силы не только на актерском поприще, но также выступал в качестве режиссера и ведущего. С 2007 по 2014-й принимал участие в съемках шоу «Доброе утро», а с 2015-го ведет программу «Последний день». С годами популярность Щербакова ничуть не угасла. Сегодня его можно встретить во многих телевизионных проектах. И хотя сам артист предпочитает сниматься в военных драмах, он также достаточно органичен и в юмористическом жанре.

В последнее время 74-летнего актера тревожат проблемы со здоровьем. В 2023-м он попал в реанимацию с диагнозом ОРВИ с кардиологическим осложнением. Поэтому присутствие артиста в медийном пространстве значительно сократилось.

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На данный момент он проживает в Москве со своей супругой Татьяной Бронзовой. Они познакомились еще во время учебы в Школе-Студии МХАТ. В браке родился сын Василий, который также решил связать свою жизнь с искусством и окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Роман Мадянов — полковник Виктор Колобков

Кадр из телесериала «Солдаты» режиссер Сергей Арланов 2004 г.; © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Заслуженного артиста России Романа Мадянова, сыгравшего в культовом сериале майора Виктора Колобкова, который планомерно дорос сначала до подполковника, а затем и до полковника, можно назвать настоящим трудоголиком. В фильмографии актера по меньшей мере 200 разноплановых работ.

Артист принял участие в съемках первых двух сезонов сериала «Солдаты», после чего его персонаж на некоторое время пропал с экранов. К своей роли вновь Роман вернулся только в шестом сезоне. Параллельно с этим он продолжал сниматься и в других проектах, где нередко пересекался на площадке с Алексеем Маклаковым (Олег Шматко).

В последние годы Заслуженный артист появляется на большом экране с завидной частотой. Так, его можно встретить в киноленте «Союз спасения», посвященной декабристскому восстанию, спортивной драме «Легенда № 17», детективной истории «Мосгаз» и комедии «По щучьему велению». На 2024 год уже назначено восемь премьер. Но в конце весны стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием и проходит противоопухолевую терапию, а многие спектакли с его участием были отменены до конца лета.

Несмотря на это, 62-летний артист называет себя в шутку «уличным бандитом» из-за веселого характера и невероятного оптимизма. За всю жизнь он женился всего один раз. С супругой Натальей Роман Мадянов познакомился на съемках — она работала художником по свету. В браке родился сын Роман, вот только его кинематограф не привлекает так же сильно, как отца. Он выучился и успешно трудится в должности телеоператора.

Ольга Фадеева — сержант Ирина Пылеева

Кадр из телесериала «Солдаты» режиссер Сергей Арланов 2004 г.; Филиппов Алексей / ТАСС

В кинокарьере Ольги Фадеевой сериал «Солдаты» оказался знаковым. Именно после него белорусская актриса стала получать предложения на съемки в других крупных проектах. В телевизионной ленте Ольга сыграла сержанта Ирину Пылееву. Миловидную девушку, в которую одновременно влюбляются сразу двое коллег — молодой срочник Медведев (Александр Лымарев), и мстительный майор Колобков (Роман Мадянов). Актриса приняла участие в съемках семи сезонов.

Также ее можно встретить в таких кинолентах, как «Адъютанты любви», «Туристы» и «Кто в доме хозяин?». Вот только чаще всего Ольга получает второстепенные роли. К 2021-му она отошла от кинематографа и на данный момент ведет закрытый образ жизни и занимается благотворительностью.

В 2008-м звезда «Солдат» встретила своего возлюбленного, с которым до сих пор вместе. Им оказался каскадер Александр Самохвалов, помогавший Ольге с тренировкой трюков для шпионского фильма «Непобедимый». Между ними сразу же вспыхнули чувства, уже через год у пары появился сын Алексей. Завершение актерской карьеры 45-летняя Фадеева аргументирует тем, что ей предлагают неинтересные сценарии, на которые она не хочет тратить время.

Иван Моховиков — лейтенант Кузьма Соколов

Кадр из телесериала «Солдаты» режиссер Сергей Арланов 2004 г.; © РИА Новости / Алексей Майшев

Герой Ивана Моховикова был одним из главных действующих лиц и не сходил с экранов на протяжении всех 17-ти сезонов «Солдат». Кузьму Соколова по праву можно назвать самым долгоиграющим персонажем картины. За 10 лет жизни сериала он прошел длинный путь от рядового до старшего лейтенанта и полюбился зрителям.

Несмотря на то, что роль Кузьмы Соколова была не первой для Моховикова, именно она принесла ему славу. После окончания съемок в сериале в карьере Ивана Моховикова произошел настоящий прорыв и ему стали поступать предложения об участии в новых проектах. Всего через год после выхода последнего сезона «Солдат» актер вновь появился на телеэкранах, сыграв в фильме «Вий 3D». С тех пор творческая биография Моховикова пополнилась и другими работами, среди которых роли в проектах «Журов», «Порт», «Горячая точка» и многие другие.

Помимо этого, знаменитость активно трудится над озвучкой мультфильмов и зарубежных кинокартин. Так, голос «солдата» можно услышать в мультфильмах «Белка и Стрелка: Карибская тайна», «Райя и последний дракон» или в фильмах «Король Лев», «Алладин» и многих других проектах.

Важные изменения в личной жизни Ивана Моховикова, как и в карьере, произошли на съемочной площадке «Солдат». Там он познакомился с актрисой Ольгой Глушко, исполнившей эпизодическую роль медсестры в первом сезоне. Между коллегами вспыхнули чувства, и они поженились. Пара по сей день вместе и воспитывает сына Макара, родившегося в 2007-м.

Виталий Абдулов — старослужащий Евсеев

Кадр из телесериала «Солдаты» режиссер Сергей Арланов 2004 г.; © РИА Новости / Евгения Новоженина

Виталий Абдулов снялся лишь в первых сезонах «Солдатов». Как и у многих других участников съемок, за его плечами уже был опыт работы актером. Ранее зрители могли видеть его в роли телохранителя в сериале «Гражданин начальник». Старослужащий Евсеев стал для Абдулова новой ступенью в творческой карьере.

Несмотря на то, что герой Виталия Абдулова появлялся не во всех сезонах сериала, зрители успели увидеть его в полнометражном фильме «Солдаты. Новый год, твою дивизию!». По завершении участия в проекте актер начал сниматься в других популярных сериалах, некоторые из которых сейчас известны не меньше самих «Солдат». Абдулов присоединился к составу сериалов «Кадетство», «Маргоша 3» и «Ранетки». Всего в его творческой биографии более 45 проектов, среди которых также картины «Чемпионы», «Первый после бога», «Марш Турецкого», «Кино про бандитов» и другие. Сейчас знаменитость продолжает актерскую деятельность.

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О личной жизни Виталия Абдулова известно немногое. На первой немедийной избраннице он женился еще будучи студентом, но со временем чувства угасли, и союз распался. О личности второй возлюбленной актера также нет информации. Однако известно, что в этих отношениях у знаменитости родилась дочь Алиса. Позже Абдулову приписывали роман с коллегой по съемочной площадке — солисткой группы «Ранетки» Еленой Третьяковой, также подобные неподтвержденные слухи затронули и актрису Ксению Баскакову. С тех пор «солдат» предпочитает не выносить свою личную жизнь напоказ.

Антон Эльдаров — сержант Георгий Гунько

Кадр из телесериала «Солдаты» режиссер Сергей Арланов 2004 г.; www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Антон Эльдаров, как и его коллеги, начал актерскую карьеру до «Солдат», однако именно этот проект стал для него первым на пути к успеху. В сериале Эльдаров исполнил роль сержанта Гунько. Интересно, что на протяжении первых трех сезонов имя персонажа не озвучивалось, лишь в четвертом зрители узнали, что его зовут Георгий.

Сериал «Солдаты» принес Эльдарову широкую известность. После успеха на телеэкране актер начал получать предложения об участии в новых проектах. С тех пор его творческая биография значительно пополнилась и насчитывает более 70 ролей, среди которых герои рейтинговых картин «Склифосовский», «Без правил», «Библиотекарь» и других. В 2024-м вышел новый фильм с участием Эльдарова — «Манюня: Приключения в Москве».

Однако несмотря на большое количество актерских работ, основной деятельностью «солдата» стал дубляж. Сейчас голос Антона Эльдарова знаком многим, ведь он озвучил более 500 проектов, среди которых «Форрест Гамп», «Шоу Трумана», «Императрица Ки», «Волк с Уолл-стрит» и многие другие известные на весь мир фильмы и сериалы, перечень которых не перестает пополняться по сей день.

Антон Эльдаров был женат дважды, но о первой супруге актера информации практически нет, известно лишь то, что она выпускница актерского факультета ВГИКа и снималась в нескольких десятках сериалов и фильмов. Союз, в котором родилось двое детей, распался. Второй избранницей знаменитости стала художник по гриму Марина Дьякова.

Игнат Акрачков — лейтенант Валерий Смальков

Кадр из телесериала «Солдаты» режиссер Сергей Арланов 2004 г.; © РИА Новости / Евгений Одиноков

Для Игната Акрачкова съемки «Солдат» также были не первой актерской работой. В 2001-м он исполнил главную роль в фильме «Яды, или Всемирная история отравлений». Однако особую известность актеру принес именно справедливый лейтенант Валерий Смальков, которого Акрачков сыграл не только в самом сериале, но и в его спин-оффе под названием «Смальков. Двойной шантаж».

Игра Акрачкова впечатлила не только зрителей, но и кинорежиссеров, которые начали предлагать ему работу в новых проектах. С тех пор фильмография актера начала стремительно пополняться новыми ролями. Сейчас на его счету более 70 картин, среди которых сериалы «Снег и пепел», «Разведчицы», «Территория», «Мама-детектив» и многие другие работы. Знаменитость не прекращает актерскую деятельность и по сей день.

Несмотря на активную творческую деятельность, в жизни Игната Акрачкова есть место и для любви. Актер был дважды женат. Его первой женой была музыкальный продюсер, в прошлом телеведущая, известная под псевдонимом Ася Калясина. Но союз просуществовал недолго. А вот второй женой Акрачкова стала коллега актриса Екатерина Корнейчук, с которой он дружил еще в студенческом возрасте. Детей, как известно, у пары нет.

Александр Лымарев — сержант Михаил Медведев

Кадр из телесериала «Солдаты» режиссер Сергей Арланов 2004 г.; www.globallookpress.com / Viktor Pogontsev

Все девушки середины 00-х были влюблены в Александра Лымарева, который сыграл в «Солдатах» сына богатого бизнесмена. Безответственного Михаила Медведева в армию на перевоспитание отправил отец. Для актера эта роль была далеко не первой. Однако именно после участия в сериале Лымареву стали предлагать главные роли.

Завершив съемки в сериале, актер не оставил творчество. Список его работ стал пополняться новыми картинам, преимущественно на военную тематику. Так, зрители могут увидеть Лымарева в лентах «Красный лед. Сага о хантах», «Калашников», «Я тебя никогда не забуду», «Застава Жилина» и других.

В биографии «солдата» есть место и другим амплуа. Например, он снялся в мелодраме «Похищение Евы» и в криминальном фильме «Желтый глаз тигра». Однако, несмотря на то что Александр Лымарев все еще снимается, в последнее время актерская карьера отошла на второй план, а сам он предпочитает играть в театре, увлекается фотографией и музыкой.

Комментарии о своей личной жизни актер предпочитает не давать. Известно лишь, что он состоит в браке с немедийной девушкой Марией, с которой знаком еще со школьных лет.

Алексей Ошурков — командир части Зубов

Кадр из телесериала «Солдаты», режиссер Сергей Арланов, 2004 г.

Несмотря на то что Алексей Ошурков до «Солдат» снялся в десятке фильмов и сериалов, роль командира части Зубова стала самой запоминающейся в его послужном списке. Это был один из немногих из актеров сериала, кому легко далось перевоплощение в роль военного, поскольку он проходил службу в армии.

До сих пор многие поклонники ассоциируют его именно с этим образом.

Роль Зубова является одной из первых действительно больших, так как во всех последующих картинах актер играл второстепенных, либо эпизодических персонажей.

Всего же в его фильмографии более 140 работ, среди них культовый боевик «Бумер», военная драма «Штрафбат», сериал 2024-го «Тень Чикатило» и многие другие.

Алексей Ошурков продолжает творческую деятельность, в ближайшее время ожидают выхода как минимум три ленты с участием актера.

Алексей давно и счастливо женат на психологе Ольге, с которой познакомился в поезде «Ярославль — Москва». В браке у них родились двое детей в 1998-м и 2005-м.

Анатолий Кощеев — прапорщик Анатолий Данилюк

Кадр из телесериала «Солдаты» режиссер Сергей Арланов 2004 г.; www.globallookpress.com / Victor Dmitriev

Анатолий Кощеев — еще один актер, который наряду с Иваном Моховиковым (Соколов) снялся во всех 17 сезонах сериала «Солдаты».

Первые роли он сыграл еще во времена СССР, но именно 2004 год оказался судьбоносным, который принес ему звездную роль всеми любимого прапорщика Данилыча со склада.

Так, актер в одночасье проснулся знаменитым, его до сих пор узнают на улице, а фразы, произнесенные героем, разобрали на цитаты. Также в сети невозможно найти ни одного плохого комментария в его сторону.

Стоит отметить, что перед последним сезоном «Солдат» Анатолий Кощеев сообщил о своем желании покинуть проект. Узнав об этом поклонники сериала массово писали руководству телеканала, чтобы их «родного» прапорщика оставили в кадре. Поэтому на радость почитателей военной мыльной оперы было решено сохранить персонажа до конца.

Актер женат уже более 20 лет. Его избранницу зовут Надежда, по профессии она юрист. Супруги наслаждаются загородной жизнью в своем подмосковном доме и занимаются домашним хозяйством.

Максим Коновалов — сержант Прохоров

Кадр из телесериала «Солдаты» режиссер Сергей Арланов 2004 г.; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

До успеха в сериале «Солдаты» актер уже успел сыграть в нескольких картинах, но самой известной на тот момент была роль бандита в «Бумере». На какое-то время «криминальное» амплуа закрепилось за Максимом Коноваловым. Но актер сумел выйти за рамки и сыграл строгого, но рассудительного сержанта Прохорова.

В последующие годы ему удалось проявить свой талант в разных жанрах и ролях, например, в сериалах «Смерть шпионам!», «Красные горы» или в фильме «Сирийская соната».

Сейчас в фильмографии 49-летнего актера уже более 130 работ, и он продолжает пополнять этот список и по сей день.

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Максим Коновалов 15 лет женат на Светлане Трубанчук, которая после свадьбы стала его личным помощником и пиар-директором. Пара познакомилась на съемках фильма «Горячие новости». У актера трое детей: сын Михаил, дочери Ирина и Мария.

Юрий Сафаров — сержант Фомин

Кадр из телесериала «Солдаты» режиссер Сергей Арланов 2004 г.; Юрий Самолыго / ТАСС

Грузинский и российский актер кино Юрий Сафаров в «Солдатах» сыграл колоритного и примечательного сержанта Фомина. Фанатам он запомнился острым языком, благодаря которому являлся одним из самых комичных персонажей.

Сам же актер с самого раннего возраста имел пристрастие к актерскому искусству, однако его путь лежал в Академию гражданской авиации. Не завершив обучение, он попал на срочную службу в морскую пехоту. После демобилизации Юрий вернулся в родные края и поступил в Тбилисский театральный институт. В то же время параллельно работал в Тбилисском драматическом театре.

В 1994-м Юрий Сафаров переехал в Москву и тогда же и состоялся его кинодебют в драме «Блюз».

Актерская карьера Юрия включает не только телевизионные сериалы, но и значимые роли в полнометражном кино, такие как «Одна любовь на миллион», «На игре» и многих других. В драме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2: Предстояние» Сафаров снова вернулся к образу военного и сыграл роль сержанта Хадырова.

О личной жизни 53-летнего актера мало информации, известно лишь то, что он женат и имеет детей. Что же касается творчества, то сейчас Юрия Сафарова редко можно увидеть на экране, а в видео, которые он выкладывает в соцсетях, до сих пор представляется как «сержант Фомин».

Дмитрий Ермилов — рядовой Ходоков

Кадр из телесериала «Солдаты», режиссер Сергей Арланов, 2004 г.

Актер прекрасно смог сыграть в «Солдатах» стукача и крайне отрицательного персонажа. Поклонники сериала «искренне ненавидели» героя Дмитрия Ермилова, а значит, ему удалось перевоплотиться на все 100%.

До проекта актер уже успел сняться еще в одном успешном сериале нулевых «Простые истины», поэтому к роли военнослужащего приступил уже достаточно узнаваемым артистом. Но поклонники отмечают, что именно негодяи и злодеи у него получались особенно хорошо.

После успеха в «Солдатах» Дмитрий снялся еще в нескольких картинах, но затем принял решение покинуть мир искусства. На просторах интернета гуляет информация, что он стал директором «Русского дома авиации». А о личной жизни экс-актера совсем ничего неизвестно.

Александр Пальчиков — ефрейтор Кабанов

Кадр из телесериала «Солдаты», режиссер Сергей Арланов, 2004 г.

Александр Пальчиков снялся лишь в первых трех сезонах «Солдат», но запомнился как большой и безобидный человек, который за время службы успел многое: увлекся астрологией, писал стихи, хотел жить по уставу, но при этом пытался досрочно покинуть армию.

На поклонников сериала его герой произвел впечатление как добродушный парень, которого даже из «духов» мало кто боялся.

Что касается самого актера, до «Солдат» он успел сняться в нескольких работах, дебютировав в сериале «Провинциалы». Сейчас в фильмографии Пальчикова около 40 работ.

Известно, что в жизни 39-летний артист преданный болельщик «Спартака», он и сам с удовольствием играет в футбол.

Пальчиков был женат на хореографе Мариной. В конце 2009-го в семье произошла ужасная трагедия: погиб их первенец Миша, которому было всего полгода. Молодые родители оставили коляску с младенцем на балконе. Пока они занимались домашними делами, произошел прорыв трубы с горячим отоплением, вынесенной за пределы квартиры. Кипяток полился прямо на грудного ребенка. Когда взрослые заметили аварию, было уже слишком поздно. Мальчик получил сильные ожоги и умер до приезда скорой помощи.

Спустя время Марина подарила мужу еще двоих детей. Увы, прибавление в семействе не укрепило брак, и в 2022-м пара рассталась.

Амаду Мамадаков — рядовой Вакутагин

Кадр из телесериала «Солдаты», режиссер Сергей Арланов, 2004 г.; © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В сериале «Солдаты» заслуженный артист Республики Алтай и Республики Тыва Амаду Мамадаков сыграл наивного, не урбанизированного человека, снайпера от Бога и просто отличного повара.

К съемкам актер приступил уже будучи достаточно опытным, чего только стоят его роли в фильмах «Звезда» и «72 метра». Но после роли Вакутагина его кинокарьера только набрала обороты. Работы в картинах «9 рота», «Монгол» и «28 панфиловцев» принесли ему настоящий успех и узнаваемость, а среди персонажей Амаду есть казахи, чукчи, тувинцы, буряты, японцы, китайцы, корейцы и даже чилийцы.

Сейчас 47-летний Мамадаков служит в театре Et cetera. Как режиссер ставит спектакли в других театрах: Горно-Алтайском, театре «Арт-Хаус», а также преподает в национальной Алтайской студии Высшего театрального училища (института) имени М. С. Щепкина. И конечно же, продолжает сниматься в кино и сериалах.

На волне успеха «Солдат» в 2004-м актер женился, а уже через год у него родилась дочь.

Юрий Шибанов — сержант Фахрутдинов

Кадр из телесериала «Солдаты», режиссер Сергей Арланов, 2004г

В сериале «Солдаты» Юрию Шибанову досталась роль солдата, который второй раз решил пойти в армию вместо своего брата. Персонаж Фахрутдинова превосходил сослуживцев по опыту, чем неоднократно вызывал подозрения у однополчан. Но о тайне сержанта знали лишь близкие друзья.

Сам же Юрий Шибанов связал свою жизнь с искусством задолго до съемок в сериале. Так, в студенчестве он играл в КВН, работал в псковском цирке и даже организовал международный творческий лагерь, куда съезжались школьники и студенты из России, США и Германии.

Получив профессиональное образование в ГИТИСе, служил в нескольких театрах Москвы и Подмосковья.

Последнее появление на экране у Юрия было в 2011-м, а все из-за того, что актер получил инвалидность второй группы в связи с биполярным расстройством. Также у него был обнаружен пародонтит, по причине которого он потерял практически все зубы.

Теперь некогда популярного артиста можно увидеть только в стримах на видеохостингах или на тренировках актерского восприятия в его бесплатной школе, которую он открыл в феврале 2024-го.

Что касается личной жизни, в 2001-м в Юрий Шибанов женился на актрисе Наталии Моисеевой, но прожив в браке три года, они развелись.

В 2009-м актер познакомился в Пскове со своей второй женой Светланой, в 2010-м они расписались. А спустя пять лет у пары родился сын Александр.

В 2021-м Юрий снова развелся, но продолжает помогать бывшей супруге воспитывать сына.

Иван Жидков — сержант/рядовой Самсонов

Кадр из телесериала «Солдаты», режиссер Сергей Арланов, 2004 г.; © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

На протяжении двух сезонов Иван Жидков играл в «Солдатах» солдата-художника, соперника капитана Кудашева за любовь медсестры Щекочихиной.

Дебютировал в кино в 2003-м в фильме «В созвездии быка». Далее последовали работы в таких картинках, как «На Верхней Масловке», «Неотложка — 2», «Белая гвардия», «Формула зеро», «Иван Грозный», «Сделано в СССР», «Ночная смена», «Путь к сердцу мужчины» и многие другие. Всего в фильмографии актера более 70 ролей.

Но не только актерским талантом знаменит Иван Жидков, но и своей бурной личной жизнью.

Так, в 2006-м у него начались отношения с актрисой Екатериной Семеновой, которая была старше его на 12 лет. Однако через год они расстались.

В 2008-м он сочетался браком с актрисой Татьяной Арнтгольц, от которой в 2009-м появилась дочь Мария. Но в 2013-м пара разошлась.

После этого его новой избранницей стала модель Лилия Соловьева, которая подарила ему сына Степана в 2017-м. Тем не менее, в 2018 году они также расстались.

Сейчас 40-летний Жидков встречается со студенткой актерского факультета по имени Мария из Ростова-на-Дону, которая на 17 лет младше него. Пара планирует узаконить свои отношения в будущем.

Жидков познакомился с Марией в салоне красоты, где она работала администратором, и уже вскоре она переехала к нему в Москву.

Мария Аронова — Эвелина

Кадр из телесериала «Солдаты», режиссер Сергей Арланов, 2004 г.; www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Мария Аронова на сегодняшний день является одной из самых востребованных и известных актрис, однако 19 лет назад, когда вышел второй сезон сериала «Солдаты», ее имя было практически неизвестно, хотя сниматься она начала в середине 90-х.

После окончания театрального вуза в 1994-м она дебютировала на большом экране и долгое время исполняла второстепенные роли. Карьера пошла в гору после ролей в таких проектах, как Next и «Бригада».

После этого Аронову утвердили на роль чипочницы Эвелины во втором сезоне «Солдат», где она провела полтора года, снявшись в четырех сезонах. Постепенно главные роли стали появляться в ее фильмографии, включая проекты «Восьмидесятые», «Братья по обмену» и «Батальонъ».

Сейчас народная артистка России продолжает сниматься, а фильмы и сериалы с ней выходят каждый год.

Мария Аронова замужем вторым браком, у нее двое детей, старший сын выбрал актерский путь и окончил театральный вуз.

Екатерина Юдина — медсестра Щекочихина

Кадр из телесериала «Солдаты», режиссер Сергей Арланов, 2004 г.

Актриса Екатерина Юдина, которой сейчас 46 лет, появилась в трех сезонах сериала «Солдаты» (с 3 по 5), заменив ушедшую медсестру Пылееву в медсанчасти.

Первый фильм с актрисой вышел в 1983-м, когда ей было всего 6 лет. Эта работа стала единственным ее фильмом на большом экране в ХХ веке, после чего началась долгая дорога в мир кино.

Начало XXI века стало удачным для Юдиной: она сыграла Референта в фильме «Чек» и Жанну в «Беленькой лошадке». Актрисе понадобилось семь лет, чтобы получить свою первую главную роль — Настю в «Экстренном вызове».

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К сожалению, артистка появляется на экране не так часто и в основном в ролях второго плана или эпизодах. Но время от времени выступает также на сцене различных театров.

Несмотря на свои годы, Юдина так и не вышла замуж. В одном редком интервью она отметила, что возраст не является препятствием для брака и она все еще надеется найти свою любовь.

Софья Ануфриева — Варя

Кадр из телесериала «Солдаты», режиссер Сергей Арланов, 2004 г.

Российская актриса Софья Ануфриева завоевала симпатию зрителей благодаря роли деревенской девушки Вари, возлюбленной Кузьмы Соколова в сериале «Солдаты».

Творческое сотрудничество Ануфриевой и Ивана Моховикова оказалось настолько впечатляющим, что их экранная романтика продержалась на экранах целых 16 сезонов.

Софья не скрывала своей любви к героине, отмечая ее доброту, мягкость и мудрость в сочетании с сильным характером. Параллельно с работой над «Солдатами», актриса также успела сняться в других проектах, среди которых «Дети Арбата», «Закон и порядок» и «Личная жизнь доктора Селивановой».

Ее миловидная внешность и скромность определили карьерный путь актрисы — она часто исполняла роли добрых и приятных персонажей. В своих интервью Софья отмечала, что играть положительных героинь совсем не скучно. Напротив, это требует значительных усилий, чтобы избежать излишнего «слащавого» исполнения и сделать образ правдоподобным.

После завершения «Солдат» актриса практически исчезла с экранов и переключилась на новые направления в работе. На данный момент Софья занимается озвучиванием мультфильмов и дубляжем иностранных фильмов.

Что касается личной жизни, актриса предпочитает оставлять ее в тени и не раскрывать лишнюю информацию. Она также не проявляет активности в социальных сетях.