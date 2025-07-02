Штыковая или совковая: какую лопату выбрать для грядок на даче

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Лопата — незаменимый инструмент в хозяйстве и на огороде. А от ее бесчисленных разновидностей разбегаются глаза. Правда, есть характеристики, которые помогут выбрать нужную.

Подстричь траву, полоть сорняки или собрать мусор с участка — гнуть спину на даче больше не придется. Эти дела спокойно можно поручить роботу. Его придумали бельгийские изобретатели.

У автоматического помощника есть руки-захваты. Встроенная газонокосилка и камера с разрешением 4К. Единственное, что пока не умеет робот-садовник, это копать грядки. С этой задачей справится только лопата.

А чтобы вскапывать землю было легче, нужно выбрать правильный инструмент. Какую лопату лучше купить на дачу, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Какой лопатой работать быстрее

Агроном Главного ботанического сада РАН Антон Кучеров советует брать так называемую американку. По сути, она объединяет в себе сразу две лопаты — штыковую и совковую.

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«Совково-штыковая лопата это такой комплексный инструмент. Можно его использовать и в сельском хозяйстве, в личном подсобном хозяйстве, как чисто для копания, и можно в качестве совковой переносить зерно, удобрения», — пояснил специалист.

Полотно у американки изогнутое и похоже на ложку, а черенок длинный. С такой конструкцией не нужно сильно нагибаться во время работы, а значит, и нагружать спину.

Сколько должен стоить удобный и долговечности инструмент? Пришлось испытать сразу четыре совково-штыковых лопаты за 450, 850, 1 800 и 3 300 рублей. К первому образцу пришлось отдельно покупать черенок. Остальные шли в собранном виде. Эта лопата выполнена из штампованного материала. У второго третьего образцов ручка крепится к рабочей поверхности за счет клепок. А у четвертого полотно приварено к ручке.

Перед началом испытаний все лопаты слегка заточили. Так полотно будет легче входить в землю. Теперь пора вскопать одинаковые по размеру грядки. Для чистоты эксперимента одну половину каждого надела работал профессионал, а вторую — начинающий дачник.

Самой эффективной оказалось лопата за 1 800 рублей. Она захватывает больше грунта, поэтому и справилась быстрее других.

На самом дешевом инструменте выявилась проблема. На закупленном отдельно черенке нет специального изгибы и упора. Из-за этого работа шла медленнее — четыре минуты и 25 секунд против двух минут 50 секунд с лопатой под номером три.

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Но на участке приходится копать не только грядки, но и ямы. Делать экспериментаторы это будут точно так же попарно. В плане удобства особой разницы они не заметили. Даже дешевая лопата справилась хорошо. Но вот цифры на секундомере заметно отличаются. Получается, самая дешевая лопата и нержавейка показали результат в три минуты, а два других — пять минут.

Эти лопаты проиграли в испытании на скорость, потому что на них напал грунт. Скорее всего, дело в матовой краске, которой обработали полотно. Но окончательные выводы делать пока рано.

Какой срок службы у хорошей лопаты

Все лопаты помыли, чтобы рассмотреть их пристальнее. Ведь многие производители утверждают, что их садово-огородный инструмент неубиваемый. На деле всего за полдня на всех инструментах появились царапины.

Самое время усложнить задачу и представить, что лопата отработала целый сезон. Для этого по поверхности каждого полотна несколько раз провели болгаркой с металлической насадкой. Со всех, даже с лопаты из нержавейки, слезло покрытие.

«Вы видите, она ничем не покрыта. У нержавеющей стали такая особенность, что если мы чуть-чуть этого оксида сотрем, то она со временем покроется снова оксидной пленкой», — прокомментировал Кучеров.

Затем все лопаты на целую неделю оставили в растворе с едким реагентом. К сожалению, чуда не произошло. Все четыре лопаты заржавели, даже несмотря на то, что третий образец из нержавейки. Выходит, любой инструмент придется беречь от воды.

Что должна выдерживать качественная лопата

Хорошая лопата должна быть еще и прочной. Это особенно важно, если нужно выкопать глубокую яму, например, под столбы для забора, где земля плотная. Подобную максимальную нагрузку поможет воссоздать гидравлический кран. К нему по очереди крепили инструменты и загибали полотно.

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Самая дешевая лопата выдержала 127 килограммов, вторая — 134 килограмма, третья — 153 килограмма и четвертая — 167 килограммов. Правда, краш-тест инструменты пережили по разному. У бюджетного сломался деревянный черенок. Зато рабочая часть из рельсовой стали цела.

А вот лидер прошлых тестов за 1 800 рублей провалил испытание и копать ей уже не получится. Серьезно пострадал и испытуемый за 850 рублей. Долго он уже не прослужит, потому что в районе заклепок образовался люфт, крепление разболталось.

Самой прочной оказалась дорогая лопата. После краш-тестов она как новая, но это единственное испытание, где зафиксирован хороший результат. А раз так, нет особого смысла переплачивать. Проще купить бюджетную лопату из рельсовой стали. Главное, подобрать к ней правильный черенок с нужным изгибом и рукояткой. При бережным уходе такой инструмент прослужит не один сезон.