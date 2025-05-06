Механические или электрические: какие садовые ножницы выбрать для дачи

Фото, видео: www.globallookpress.com/Annette Riedl; 5-tv.ru

Газон — важная часть садового участка. Для ухода за ним понадобится специальный инструмент.

Обогнать соперников и войти на скорости в поворот. Все как на настоящих гонках. Только вместо трека — поле, а вместо болидов — газонокосилки. Необычные соревнования каждый год проходят в Британии. До 300 километров в час тут, конечно, не разогнаться. Зато участники заняты полезным делом — подстригают газон.

Достаточно ли газонокосилки для ухода за лужайкой на даче? На что обращать внимание при выборе садовых ножниц? В чем заключаются преимущества аккумуляторных моделей? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

На что обращать внимание при выборе садовых ножниц

Агроном Мария Никитина уверяет: чтобы получить идеальную лужайку, одной газонокосилки мало.

«Если использовать триммер или газонокосилку, это будет более грубая обработка газона. Чтобы выравнивать его и делать эстетичным, нам необходимо будет в каких-то местах подравнивать. Для этого мы используем либо ножницы механические, либо аккумуляторные», — рассказала она.

Механические ножницы в среднем в полтора-два раза дешевле аккумуляторных. Но брать самые простые и бюджетные варианты не стоит. По совету эксперта авторы программы выбирают модель с поворотными лезвиями (1400 рублей). У этого инструмента ножи вращаются на 90 градусов.

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«Вы прикасаетесь уже непосредственно к траве и срезаете ту часть, которая у вас торчит или которая вам не нравится. Если их поворачивать под 90 градусов, можно подстригать то, что идет уже по вертикальной поверхности: по забору и так далее», — уточнила специалист.

А вот срок службы садовых ножниц зависит от материала лезвий. Эксперты советуют выбирать инструменты из стали. Такие прослужат дольше. Стоит проверить и рукоятку. Она не должна скользить в ладони. Это важно для безопасности и удобства. Также инструменту нужны крепкие крепления, натянутая пружина и плотно прилегающие друг к другу лезвия.

При покупке аккумуляторных ножниц важно обращать внимание, чтобы в наборе было две насадки: для травы и кустов. За такой образец авторы программы отдают три с половиной тысячи рублей.

Можно ли обойтись механическими ножницами на даче

Эксперименты помогут выяснить, можно ли обойтись механической версией или лучше один раз заплатить и купить настоящий аккумуляторный вариант.

Главная задача садовых ножниц — уход за травой. Но делать проверку на газоне слишком просто. В поле испытание будет более наглядным. Классический образец справляется на ура. Выручает тот самый поворотный механизм. Но подойдет такой инструмент только для маленькой делянки. На участке большой площади руки за день устанут, а то и появятся мозоли.

Аккумуляторными ножницами работать одно удовольствие. Получается быстро и чисто.

Пора усложнить задачу и попробовать придать форму садовым кустам, чтобы оформить живую изгородь. На этот раз работа идет медленно. С большим количеством прутьев инструментам справляться сложно. Электрический образец и вовсе периодически отключается.

При работе важно обращать внимание на диаметр прутьев. Они должны быть минимальными. Такими, чтобы легко проходили в гнезда и срезали.

Еще одна частая проблема — трава, которая растет в труднодоступных местах, например, вдоль изгороди, вокруг беседки или детской песочницы. Газонокосилка к такому участку точно не подъедет. В ход идут механические ножницы.

«Также поворачиваем в другую сторону, делаем перпендикулярно к газону. Выравниваем саму поверхность. Работают чудесно», — отметила эксперт.

Но аккумуляторный инструмент все равно выигрывает. Опять срабатывает быстрее и чище. Прикладывать особых усилий не нужно.

Переживут ли ножницы для дачи встречу с камнем

Если работать в густой траве, можно запросто наткнуться на камень. На тестовом участке есть несколько булыжников, в которые можно врезаться при работе.

Механические ножницы слегка затупляются при работе, но в целом краш-тест с участием камней выдерживают.

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Но у аккумуляторной модели результат еще лучше. Как только на пути ножниц попадается препятствие, механизм отключается. В итоге лезвия нисколько не повреждаются.

Помогут ли ножницы сэкономить на секаторе

В следующем эксперименте авторы программы пробуют подрезать ветки. Сначала у тонкого орешника. Механические ножницы проверку проходят. Не подводит и электрический образец с его кусторезной насадкой.

А вот с толстыми ветками аккумуляторная модель уже не справляется. Насадка на это попросту не рассчитана.

Механические ножницы оказываются более универсальными. Если постараться, отрезать с их помощью даже очень толстую ветку вполне реально. Но, скорее всего, потом инструмент придется затачивать или ремонтировать.

Эксперименты наглядно показывают: быстрее и проще работать электрическими садовыми ножницами. С их помощью можно привести в порядок даже большой участок. И при этом не бояться испортить лезвия.