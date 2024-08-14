«На пожизненном с упырями»: как «Иванушки International» на самом деле отметят 30-летие

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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В 2025 году группа «Иванушки International» отпразднует 30-летие. Почему многие говорят о распаде коллектива накануне круглой даты, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Солисты группы «Иванушки International» впервые прокомментировали слухи о распаде коллектива. Почему артисты не общаются друг с другом на гастролях? И правда, что Кирилл Андреев предпочитает проводить свой отпуск подальше от коллег? С какими опасными для жизни ситуациями им пришлось столкнуться во время концертов? И от чего устал Андрей Григорьев-Апполонов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Здесь другая немножко история. Она абсолютно очень искренняя, романтичная. Здесь будет где поплакать, посмеяться», — рассказал певец Кирилл Туриченко.

На экраны вышла музыкальная комедия о группе «Иванушки International». Солисты коллектива говорят: фильм основан на реальных событиях, но в него вошло далеко не все, что происходило с ними на гастролях.

«Это придумано, разумеется. Но истории были и повеселее. И когда поезда, когда там 50 девчонок бегали между вагонами, чтобы полиция не сняла на какой-нибудь станции. Были такие приключения, вы не представляете. В фильме очень скромненько. Просто три девчонки на своей машинке поехали», — уточнил певец Андрей Григорьев-Апполонов.

За годы работы в шоу-бизнесе солистам многое пришлось пережить. Однажды их похитили в Ростове-на-Дону и тайком увезли выступать в город Зверево. Как выяснилось позже, вместо организаторов концерта на вокзале их встретила местная банда. После этого певцы десять лет боялись гастролировать по югу России. А как-то раз к ним в номер проникла неадекватная фанатка.

«В отеле просто на канате спустилась к нему (показывает на Григорьева-Апполонова. — Прим. ред.) в номер», — вспомнил Туриченко.

Во Владивостоке с музыкантами произошел не менее опасный случай. Сразу после концерта к ним в отель пришли люди и заставили артистов выступать перед местными авторитетами. Все закончилось благополучно, но ту ситуацию «Иванушки» не могут забыть до сих пор.

«У Кирилла и у Андрея, если они расскажут как раз о том времени. Можешь рассказать историю одну?» — спросил певец Туриченко.

«На меня с моей компанией была атака гопников с цепями. Это было очень жестко», — поделился Григорьев-Апполонов.

Гибель Игоря Сорина в 1998 году, уход из жизни Олега Яковлева в 2013-м, смерть родной сестры «Рыжего Иванушки», рождение внуков у Кирилла Андреева, долгожданная женитьба Туриченко… Казалось бы, общие беды и радости должны еще больше сплотить коллектив. Но в последнее время солисты все чаще появляются на публике неполным составом. Не скрывают недовольства друг другом. Многие даже решили, что группа на грани распада.

«Какие мы родственники, ты прикалываешься? Все, пока-пока. Концерт закончился, иди в жопу, иди в жопу. Это так, знаете, как будто вы на пожизненном с двумя упырями в одной камере», — сравнил Григорьев-Апполонов.

Недавно слухи о разладе в группе спровоцировал и сам Кирилл Андреев. Он выступил с сольным концертом.

«Мы выступаем сольно каждый, потому что у нас очень хорошие, доверительные отношения с Игорем Матвиенко. И у нас есть пунктик небольшой в контракте, в договоре, не знаю, как это назвать, что мы имеем право на свои сольные какие-то дела», — объяснил он.

Музыканты признаются: они действительно устали. Между ними больше нет взаимопонимания по поводу райдера. Они перестали общаться друг с другом на гастролях и предпочитают отдыхать поодиночке.

«У нас отпуск один раз в году, в январе, и мы едем туда, куда потеплее. И едем друг от друга, как лебедь, рак и щука, в разные стороны», — рассказал Кирилл Туриченко.

«Все бывает. Ссоры, конечно, бывают. Коллектив — это семья. Поэтому по-другому никак», — заявил Андреев.

Много сил у артистов отнимают туры по стране. В январе Кириллу Туриченко исполнился 41 год. А Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов уже перешагнули 50-летний рубеж. Они признались, что уже с трудом выдерживают гастрольную жизнь.

«Недосыпы, пересыпы, сухомятки, плохое настроение, не хочу вставать, не хочу ложиться. Сложно. Я не буду вам говорить, что все ништяк», — признался Григорьев-Апполонов.

Но, несмотря на трудности, артисты заверили, что по-прежнему вместе, и уходить из группы никто из них не собирается.

«Не верьте слухам. У нас даже мыслей об этом не было. Мы всегда вместе. И у нас нет никаких планов расходиться, разбегаться», — подчеркнул Туриченко.

В следующем году легендарной группе исполнится 30 лет. Иванушки готовят множество сюрпризов для поклонников. Это новые хиты, большой гастрольный тур и полноценный сериал, в который, по словам певцов, войдут еще более скандальные истории и факты из жизни коллектива.