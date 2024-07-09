Новое увлечение Киркорова: на что поп-король потратил почти миллион рублей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У певца Филиппа Киркорова появилось новое увлечение. Зачем артисту скульптура почти за миллион рублей, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Филипп Киркоров увлекся современным искусством. Какую сумму он потратил на скульптуру молодой художницы? И что еще коллекционирует поп-король? Правда, что все годы своей карьеры народный артист РФ пел не то, что хотел? И в каком музыкальном стиле мечтает работать Киркоров? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я все время трачу, трачу, трачу. Я говорю — вот кто бы пришел и сказал: «На!». Все говорят: «Дай. Забирай“», — признался певец.

О том, что Филипп Киркоров — шопоголик со стажем, знают все друзья и поклонники артиста. Он обожает ходить по магазинам. И легко может оставить там внушительную сумму. Но если раньше певец покупал в основном одежду, обувь и украшения, то теперь переключился на произведения искусства.

«На искусство, конечно, сейчас я что-то запал больше, чем на одежду», — заявил артист.

Отныне у Киркорова новая статья расходов. Недавно он приобрел скульптуру почти за миллион рублей.

«Сама скульптура сделана из стеклопластика и сверху покрыта химической металлизацией из золота. Вообще, официальная цена — 890 тысяч», — рассказала скульптор Дарья Русских.

Филипп предпочитает работы современных творцов. Модный винтаж и антиквариат не признает.

«Это же попахивает какой-то стариной, энергетикой… Поди знай, где это висело, какой энергетикой обладало. А я в это очень верю», — уточнил артист.

Киркоров объясняет: он очень суеверный. Серьезно относится к приметам. Никогда не наденет чужое украшение и выступает категорически против возведения памятников при жизни.

«Даже табличку не хочу. Я жил на Таганке. Там мне говорят: «Давайте мы сделаем тут табличку — здесь жил с такого-то по такой-то Киркоров». Я говорю: «Нет, не надо. Я еще успею. Еще успеете таблички поставить мемориальные. Я пока еще поживу“», — рассказал исполнитель.

Именно поэтому артисту так импонирует современное искусство. Когда он смотрит на эти арт-объекты, то словно заглядывает в будущее.

«Это очень важно — сертификат подлинности. Что она только у вас», — объяснил галерист Юрий Омельченко.

«Через 20 лет она станет мегадорогой. Это же как инвестиция в современное искусство», — добавила скульптор Русских.

«Я не рассматриваю это как инвестицию. Это сегодняшнее, это новое, это с будущим», — ответил Филипп Киркоров.

«Нужно срочно спасать руки»: почему новые тату Киркорова угрожают его здоровью

Собирать экспонаты певец только начал. И пока не может похвастаться внушительной коллекцией. Но в его доме множество других интересных вещей.

«Я коллекционирую куклы. Вот эти, не восковые, господи, а… Ты видел у меня там Элвиса Пресли, ABBA, The Beatles», — напомнил артист.

Большинство кукол — легендарные рок-звезды. Филипп признается: эта музыка ему очень близка. Ведь он и сам в душе тот еще бунтарь.

«Я же байкер. Я же рокер. Вообще, по сути, я рок-музыкант и хотел им быть всю жизнь», — заявил исполнитель.

Получается, зрители могли узнать совершенно другого Киркорова — без перьев и страз, но зато с гитарой? Однако в дело вмешалась судьба. Точнее, поэт Леонид Дербенев со своим хитом про несчастную любовь.

«Так случилось, что я спел „Атлантиду“, которую петь не хотел. И с нее, собственно, все и началось, понеслось 35 лет назад. И уже переобуваться на ходу было уже как-то… Потому что зайка, шмайка. Зайку бросила хозяйка. Короче, что уж говорить», — объяснил Филипп Киркоров.

Но поклонники рады, что певец пошел по эстрадной дорожке. Ведь кто бы тогда был поп-королем?