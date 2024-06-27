«Будем крутить завитушки»: дочь Киркорова хулиганит в новой школе

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

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Девочка неожиданно вырвалась их-под контроля знаменитого папы.

Дочка популярного певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория не может похвастаться примерным поведением в новой школе в Дубае, куда знаменитый папа отвез ее учиться. Девочка хулиганит и не слушается, пишет издание 7Дней.ru со ссылкой на видео, распространившееся в Сети.

Ранее исполнитель признавался, что старается придерживаться строгих правил в воспитании. Однако результат демонстрирует иное. Алла-Виктория на глазах у преподавателя устроила настоящую провокацию в столовой учебного заведения, словно почувствовав свободу вдалеке от родителя.

«Сегодня мы будем крутить три завитушки перед вот этой красиво женщиной! Погнали», — воодушевленно воскликнула маленькая проказница.

Она схватилась за ограждение и отважно начала крутить сальто. Только вот изначальная идея не удалась — во время второго оборота дочка музыканта задела металлическую конструкцию ногой и чуть ее не сломала. Алла-Виктория получила замечание от сотрудника школы, однако никак не отреагировала на попытку ее утихомирить и продолжила хулиганить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров принял решение вывезти детей из России.