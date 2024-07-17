«Ты не можешь соскочить»: Диана Арбенина о своей наркотической зависимости

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Певица в прошлом могла умереть из-за проблемы с запрещенными веществами. Как ей удалось побороть недуг?

Основатель рок-группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина в прошлом страдала от наркотической зависимости. Об этом она рассказала в документальном фильме, который был посвящен ее юбилею.

Последние годы «зависимости» Арбенина провела в США, там она попыталась найти спасение в церкви, но ее не пустили, потому что она была в штанах. Тогда певица спустилась в ближайший туалет и «приняла дозу».

Однако Арбенина понимала, что проблему надо было решать. И в этом ей помогла вера, а еще… дети — именно в США Арбенина узнала, что беременна двойней, и твердо решила завязать.

«Во-первых, я через это прошла. Я не святоша и имею право об этом говорить. Во-вторых, людей, которые этим занимаются, порицаю, но не могу осуждать. Они просто попали. Беда наркотиков в том, что ты не можешь соскочить», — говорила она.

Помимо этого, у Арбениной были проблемы с алкоголем. Иногда это доходило до крайностей. Однажды она решила испытать судьбу и вылезла на козырек окна в гостинице.

«В номере был человек, который сказал: „Классная смерть рок-героя“», — вспоминала Арбенина.

Свои зависимости солистка рок-группы оставила далеко в прошлом. Она посвятила жизнь творчеству и своей семье.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Диана Арбенина призналась, что отец ее детей умер.