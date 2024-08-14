Мечты, выгода или пиар: Григорий Лепс готовится к свадьбе с 18-летней невестой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Григорий Лепс и Аврора Киба уверяют в искренности своих отношений. Кто уже выступил против возможного брака, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Григорий Лепс готовится к свадьбе с избранницей на 44 года моложе его. Чем 18-летняя студентка покорила сердце певца? Правда ли родители девушки выступили против их брака? За что возлюбленную артиста критикуют подписчики? И почему многие не верят в искренность их отношений? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне, в принципе, все равно, что она делает. Ей должно быть все равно, что делаю я. Мы свободные люди… Насколько она младше? Вот вопросик-то», — ответил он на вопрос журналистов.

«Можно вообще не встречаться. Всякое бывает. Увидел человека, тебя замкнуло, можно идти», — признался позже народный артист РФ.

Похоже, скоро шоу-бизнес лишится одного из самых завидных холостяков. 62-летний Григорий Лепс публично объявил, что сделал предложение своей юной возлюбленной и сейчас активно готовится к свадьбе.

«Очень хорошая женщина. Очень красивая женщина. Я ей предан. Я ею восхищаюсь. Она настоящая», — заявил исполнитель.

Коллеги не знают, что и думать. Ведь эта девушка годится Лепсу в дочери, а то и внучки. Новую избранницу певца зовут Аврора Киба. В этом году она закончила школу. Разница в возрасте с артистом — 44 года.

«Всегда привлекали что в женщинах, что в мужчинах только три вещи: честность, порядочность, доброта. Именно эти три критерия являются основой нормальной семейной жизни и нормальных человеческих отношений», — рассказал артист.

У Лепса это первые серьезные отношения после развода с Анной Шаплыковой, матерью его троих детей. Музыкант пытался вернуть бывшую жену, но не вышло. После чего певец ушел во все тяжкие. Не скрывал, что встречался с юными моделями за деньги.

«Одни питают иллюзии, что якобы эта женщина в него влюбилась. Ему 75 лет, он еле ходит. Или 80. Но в этом отношении нужно четко и ясно понимать, что эта девушка с тобой именно потому, что ты имеешь какую-то копеечку», — объяснил Лепс.

А весной этого года артист неожиданно признался, что состоит в отношениях. Тогда все были уверены, что он встречается с 26-летней моделью Елизаветой Ридель. Ради молодой пассии Лепс сделал пересадку волос, похудел и почти завязал со спиртным. Но этот роман оказался недолгим.

«Мои любимые женщины могут идти ***** вместе со своей готовкой. Я сам прекрасно готовлю», — заявил певец.

Музыкант признавался, что разочаровался в любви. Но спустя время внезапно вышел в свет в компании юной брюнетки. Пара держалась за руки, не скрывая нежных чувств. Лепс представил девушку как свою невесту. Известно, что Аврора Киба из обеспеченной семьи. Ее родители — влиятельные бизнесмены и давно дружат с музыкантом.

«Как здорово, что ваша спутница под свои украшения вас тоже одела в зеленый цвет», — отметил совместный выход телеведущий Владимир Маркони/

«Григорий рановато все-таки решил жениться. А, со стороны девушки. Ну а что? Совершеннолетняя? Надо выскакивать замуж!» — добавил он.

«Любви все возрасты покорны. Хоть это и банальная фраза, но она подходит абсолютно. Возраст — он биологический, а ментальный может быть совсем наравне», — отметила хореограф Дарья Ролик.

Фанаты гадают, что могло толкнуть Григория и Аврору в объятия друг друга. Звучат разные версии. Одни считают: девушка имеет к музыканту исключительно корыстный интерес. Лепс не скупится на подарки: огромные букеты роз, колье из белых бриллиантов стоимостью около восьми миллионов рублей, кольцо за 30 миллионов. К тому же Киба занимается вокалом. И кто, как не Лепс, мог помочь бы юной протеже стать звездой.

«Если это рассматривать как пиар-историю, я уверен, что Аврора станет суперзвездой. Она будет популярнее, чем Ольга Бузова, буквально через пять лет. Конечно, Григорий Лепс поможет ей во всем», — выразил свое мнение светский журналист Роман Миров.

Впрочем, под сомнением и искренность самого музыканта. Многие считают, что он использует Аврору в качестве трофея для поднятия самооценки и привлечения внимания к своей персоне.

«Знаете, в моем возрасте об этом уже как-то не думаю, понимаете? Мне достаточно посмотреть, я уже доволен», — признался артист, отвечая на вопрос о сексе после сорока.

Лепс настаивает: он влюблен в Аврору, имеет самые серьезные намерения. Да и девушка уверяет подписчиков, что вовсе не стремится на сцену. Она мечтает стать дизайнером, а Григория рассматривает только в качестве супруга.

«С самого рождения я расту в парниковых условиях и не нуждаюсь в чьих-то деньгах, славе и так далее. Я не „новая интрижка Григория Лепса“, не запасной вариант. У меня есть определенные цели на эту жизнь, и одна из них — это семья», — уточнила Аврора Киба.

Григорий Лепс уже предложил избраннице жить вместе. Но, возможно, предстоящая свадьба все же не состоится. На днях СМИ написали, что их браку воспротивилась семья самой Авроры. Якобы родителей девушки смущает разница в возрасте, и теперь они всячески отговаривают дочь от опрометчивого шага.